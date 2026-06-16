Κυβερνοασφάλεια στον Τομέα της Υγείας στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές

Γράφει ο Νίκος Γεωργόπουλος

Ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προσφέρει τεράστιες δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα διευρύνει την επιφάνεια επιθέσεων. Σύμφωνα με την έκθεση ENISA NIS360 (Μάιος 2026), η κυβερνοασφάλεια του κλάδου παρουσιάζει μια εικόνα σταδιακής βελτίωσης, η οποία όμως παραμένει ανομοιογενής και αντιμέτωπη με σοβαρές δομικές προκλήσεις.

Επίπεδο Ωριμότητας και η «Ζώνη Κινδύνου»

Ο τομέας της υγείας κατατάσσεται επί του παρόντος στην μεσαία βαθμίδα ωριμότητας (moderate maturity band), παρουσιάζοντας ενδοκλαδική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρά την πρόοδο αυτή, ο κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου» (risk zone). Αυτό συμβαίνει επειδή η κρισιμότητα του τομέα για την κοινωνία και την οικονομία υπερβαίνει την τρέχουσα ετοιμότητά του να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κυβερνοκινδύνους.

Η ωριμότητα αυτή επηρεάζεται από την ετερογένεια του κλάδου, ο οποίος περιλαμβάνει από νοσοκομεία και παρόχους φροντίδας μέχρι φαρμακευτικές βιομηχανίες και κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, που επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας, και των νοσοκομείων που συχνά παλεύουν με περιορισμένους πόρους.

Το Τοπίο των Απειλών

Η ελκυστικότητα του τομέα της υγείας για τους επιτιθέμενους πηγάζει από την κρίσιμη φύση των υπηρεσιών του και την αξία των δεδομένων που διαχειρίζεται, όπως τα ιατρικά αρχεία και η πνευματική ιδιοκτησία φαρμάκων. Οι κυριότερες απειλές περιλαμβάνουν:

Ransomware και Εκβιασμοί: Οι επιθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης, προκαλώντας διακοπές στη φροντίδα των ασθενών και ακυρώσεις χειρουργικών επεμβάσεων.

Παραβιάσεις Δεδομένων: Η έκθεση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων παραμένει μια συνεχής απειλή με σοβαρές επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα.

Κίνδυνοι Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτους παρόχους (π.χ. MSPs ) σημαίνει ότι μια παραβίαση σε έναν προμηθευτή μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα δεκάδες νοσοκομεία.

Τεχνολογικές Προκλήσεις και AI

Η ενσωμάτωση του Internet of Medical Things (IoMT) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην υγεία εισάγει νέες ευπάθειες. Πολλές συσκευές IoMT λειτουργούν με παρωχημένα λειτουργικά συστήματα (legacy systems), καθιστώντας δύσκολη την εφαρμογή ενημερώσεων ασφαλείας. Παράλληλα, η χρήση AI σε διαγνωστικά συστήματα απαιτεί αυστηρή προστασία των δεδομένων εκπαίδευσης, καθώς οι επιθέσεις αντιστροφής μοντέλου (model inversion attacks) θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες ασθενών.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διακυβέρνηση

Η οδηγία NIS2 αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για τη θωράκιση του κλάδου, θέτοντας βασικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας. Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται από άλλους κανονισμούς, όπως ο Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR) και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας (EHDS).

Παρά την ύπαρξη καθοδήγησης, οι εθνικές αρχές συχνά αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής της NIS2. Οι επιχειρήσεις αναφέρουν επίσης ότι οι προϋπολογισμοί για την κυβερνοασφάλεια είναι συχνά ανεπαρκείς για την επίτευξη των στόχων τους.

Συμπεράσματα και Επόμενα Βήματα

Για την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας, ο τομέας της υγείας πρέπει να κινηθεί προς:

Ομοιόμορφη Διαχείριση Κινδύνων: Αντιμετώπιση των κενών που προκύπτουν από τα παρωχημένα συστήματα και την έλλειψη βασικής κυβερνο-υγιεινής. Ενίσχυση της Συνεργασίας: Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομότιμων φορέων και των προμηθευτών τους. Εκπαίδευση Διοίκησης: Διασφάλιση ότι τα στελέχη διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τον κυβερνοκίνδυνο. Υιοθέτηση Προληπτικών Εργαλείων: Η χρήση προληπτικής ασφάλισης κυβερνοχώρου ( Proactive Cyber Insurance ) μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής, παρέχοντας υπηρεσίες ειδοποίησης απειλών και υποστήριξης σε περιστατικά.

Συμπερασματικά, ενώ η Ευρώπη κάνει βήματα προόδου, ο τομέας της υγείας παραμένει ένας στρατηγικός στόχος που απαιτεί συνεχή πολιτική προσοχή, επενδύσεις και πειθαρχημένες ανθρώπινες διαδικασίες για να διατηρήσει την ασφάλεια των πολιτών στην ψηφιακή εποχή.

Νίκος Γεωργόπουλος

Digital Risk Insurance Architect

www.cromar.gr

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