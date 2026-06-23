Οι πεταλούδες της Εορδαίας

Ο Δημήτρης Καλλιακούδας είναι από εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μάθει να περπατούν αργά στη φύση. Με τη φωτογραφική μηχανή στον ώμο περιδιαβαίνει εδώ και χρόνια τα δάση, τα λιβάδια, τις ρεματιές και τις ανοιχτές εκτάσεις της Εορδαίας και των άλλων περιοχών γύρω του, αναζητώντας τις μικρές και μεγάλες ομορφιές του τόπου του.

Ο φακός του έχει καταγράψει πουλιά, αγριολούλουδα, έντομα, τοπία και κάθε μορφή άγριας ζωής που συναντά στις περιπλανήσεις του. Δεν κυνηγά το εντυπωσιακό για χάρη της εντύπωσης. Τον ενδιαφέρει η ζωή όπως ξεδιπλώνεται μπροστά του: ένα πουλί που στέκεται για λίγο σε ένα κλαδί, ένα αγριολούλουδο που ανθίζει στην άκρη ενός μονοπατιού, μια πεταλούδα που ακουμπά πάνω σε ένα αγκάθι.

Από όλες αυτές τις συναντήσεις γεννήθηκε και η ιδιαίτερη συλλογή φωτογραφιών πεταλούδων που παρουσιάζεται εδώ. Πρόκειται για εικόνες που τραβήχτηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, μέσα από χρόνια παρατήρησης και αμέτρητες ώρες στο πεδίο. Κάθε φωτογραφία είναι αποτέλεσμα υπομονής, επιμονής και αγάπης για τον φυσικό κόσμο.

Οι πεταλούδες που συναντά ο φακός του δεν είναι μόνο όμορφα έντομα. Είναι μικροί αγγελιοφόροι της υγείας του τοπίου. Ζουν ανάμεσα σε αγριολούλουδα, βάτα, θάμνους και αγκάθια, εξαρτώνται από φυτά που συχνά θεωρούμε ασήμαντα και αποτελούν μέρος ενός πολύπλοκου δικτύου ζωής που παραμένει ζωντανό στην ύπαιθρο της Δυτικής Μακεδονίας.

Στις εικόνες που ακολουθούν, η βασίλισσα πεταλούδα ανοίγει τα πολύχρωμα φτερά της σαν ζωγραφισμένο μάτι. Ο ποδαλάτης μοιάζει με μικρό ιπτάμενο έργο τέχνης. Η Vanessa atalanta φέρνει μαζί της τα χρώματα της άνοιξης. Άλλες πάλι, σχεδόν αθέατες μέσα στο χορτάρι ή πάνω σε ένα ταπεινό λουλούδι, αποκαλύπτονται μόνο σε όποιον έχει την υπομονή να τις αναζητήσει.

Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα αφιέρωμα στις πεταλούδες. Είναι και ένα αφιέρωμα στην ίδια την Εορδαία και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να παρατηρούν, να γνωρίζουν και να αγαπούν τον τόπο τους.

Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλλιακούδας

Aglais io (Βασίλισσα πεταλούδα)

Σαν ζωγραφισμένα μάτια επάνω στα φτερά της, η βασίλισσα πεταλούδα ξεκουράζεται για λίγο ανάμεσα στα άνθη της Εορδαίας

Anthocharis cardamines

Ανοιξιάτικος επισκέπτης των λιβαδιών, φέρνει μαζί του τα πρώτα χρώματα της νέας εποχής

Aporia crataegi

Λευκή και σχεδόν διάφανη στο φως, μοιάζει περισσότερο με ανάσα του αέρα παρά με έντομο

Iphiclides podalirius (Ποδαλάτης)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά λεπιδόπτερα της ελληνικής υπαίθρου, με φτερά που θυμίζουν μικρό ιπτάμενο έργο τέχνης

Issoria lathonia

Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο άνθος και στο φτερό, σε μια στιγμή που κρατά μόνο λίγα δευτερόλεπτα

Limenitis reducta

Οι σκούρες αποχρώσεις και η γαλάζια ανταύγεια των φτερών της ξεχωρίζουν μέσα στο καλοκαιρινό πράσινο

Lycaena tityrus

Μικρή, διακριτική και εύκολα αθέατη, αποκαλύπτεται μόνο στον υπομονετικό παρατηρητή

Melanargia galathea

Τα ασπρόμαυρα σχέδια των φτερών της θυμίζουν λεπτοδουλεμένο κέντημα της φύσης

Papilio machaon (Μαχάονας)

Από τις πιο αναγνωρίσιμες πεταλούδες της Ευρώπης, φέρει στα φτερά της τα χρώματα του καλοκαιριού

Pieris rapae

Συνηθισμένη αλλά ποτέ ασήμαντη, συνοδεύει σιωπηλά την καθημερινότητα των αγρών και των λιβαδιών

Vanessa atalanta

Με τα ζωηρά πορτοκαλί και λευκά σημάδια της, η Vanessa atalanta μοιάζει να μεταφέρει το πάθος της κίνησης και του ταξιδιού

Vanessa cardui

Η «ζωγραφισμένη κυρία» των πεταλούδων, ταξιδιώτισσα μεγάλων αποστάσεων και αγγελιοφόρος της άνοιξης

Δημήτρης Καλιακούδας