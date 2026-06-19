Ιούδας ο Θαδδαίος: Ο παρεξηγημένος άγιος που υποστηρίζει τους απελπισμένους

Υπάρχουν άνθρωποι που η μοίρα τους στάθηκε τόσο παράξενη, ώστε χρειάστηκε να περάσουν αιώνες για να τους γνωρίσουμε πραγματικά. Ένας από αυτούς είναι ο Ιούδας ο Θαδδαίος, ο απόστολος που έζησε στη σκιά ενός πολύ βαριού ονόματος.

Όταν ακούμε το όνομα «Ιούδας», ο νους πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στον Ισκαριώτη. Όμως ο Ιούδας ο Θαδδαίος ήταν ένας από τους Δώδεκα Αποστόλους, μαθητής του Χριστού, κήρυκας του Ευαγγελίου στη Συρία, τη Μεσοποταμία και την Περσία, και, σύμφωνα με την παράδοση, μάρτυρας της πίστης του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ίσως επειδή το όνομά του ταυτιζόταν με εκείνο του προδότη, έμεινε για πολύ καιρό στο περιθώριο της λαϊκής ευσέβειας. Κι όμως, αυτή ακριβώς η σκιά φαίνεται πως διαμόρφωσε τη μεταγενέστερη φήμη του. Στη δυτική χριστιανική παράδοση έγινε γνωστός ως ο άγιος των απελπισμένων υποθέσεων, ο προστάτης εκείνων που δεν έχουν πλέον πού να στραφούν, όταν οι πιθανότητες έχουν εξαντληθεί και η ελπίδα μοιάζει να σβήνει.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί.

Ο Θαδδαίος είναι ένας άγιος που γνωρίζει τι σημαίνει να σε κρίνουν χωρίς να σε γνωρίζουν. Να σε συνοδεύει μια φήμη που δεν σου ανήκει. Να χρειάζεται να αποδείξεις ποιος είσαι απέναντι σε ένα όνομα βαρύτερο από τον ίδιο σου τον εαυτό.

Ίσως γι' αυτό τόσοι άνθρωποι είδαν στο πρόσωπό του έναν συμπαραστάτη στις δύσκολες στιγμές. Όχι επειδή υποσχόταν θαύματα, αλλά επειδή η ίδια η ιστορία του μιλούσε για επιμονή, υπομονή και δικαίωση.

Στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διασώζεται μία μόνο ερώτησή του προς τον Χριστό. Μια ερώτηση απλή και βαθιά: γιατί να μη φανερωθεί η αλήθεια σε όλο τον κόσμο; Είναι η απορία ενός ανθρώπου που αναζητά το φως όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο της μορφής του. Δεν συνδέθηκε με την εξουσία, ούτε με μεγάλα αξιώματα, ούτε με θεαματικές πράξεις. Συνδέθηκε με την ελπίδα. Με εκείνη τη μικρή αλλά επίμονη δύναμη που επιβιώνει ακόμη και όταν όλα δείχνουν χαμένα.

Σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι συχνά νιώθουν μόνοι απέναντι στις δυσκολίες, ο Ιούδας ο Θαδδαίος εξακολουθεί να θυμίζει κάτι παλιό αλλά πάντα επίκαιρο: ότι καμία υπόθεση δεν είναι εντελώς χαμένη όσο υπάρχει κάποιος που επιμένει να ελπίζει.

Και ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη δικαίωση ενός παρεξηγημένου αγίου. Να μη θυμάται ο κόσμος το βάρος του ονόματός του, αλλά το θάρρος που προσφέρει σε όσους βρίσκονται στο χείλος της απόγνωσης.

Σήμερα, μαζί με τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο, η Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Ζωσίμου και Παϊσίου του Μεγάλου. Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας, Ιουδήθ, Παΐσιος και Παϊσία.