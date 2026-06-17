Πώς ο ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να αναπτύξει ένα δυνατό brand για την καθιέρωσή του!

Όπως έχω αναφέρει, ο ασφαλιστής του μέλλοντος, ένας από τους τρόπους που μπορεί να έχει για να καθιερωθεί στην αγορά είναι να αναπτύξει ένα δυνατό brand. Πολλοί το επιθυμούν και έχουν τα προσόντα αλλά δεν γνωρίζουν πως να το χτίσουν. Έχετε σκεφθεί να συνεργάζεστε με μια εταιρία που να πουλάτε τα προϊόντα της χωρίς καλό και γνωστό όνομα στην αγορά? Το ίδιο ισχύει και για σας.

Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος χτίζει δυνατό brand όχι επειδή πουλάει ασφάλειες, αλλά επειδή γίνεται το πρόσωπο που οι άνθρωποι εμπιστεύονται για να προστατεύσουν την οικογένεια, την περιουσία και το μέλλον τους. Ας δούμε την δράση και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσει για την επιτυχία.

1. Καθόρισε ξεκάθαρα τη θέση σου στην αγορά και απάντησε στα εξής:

Ποιον εξυπηρετείς καλύτερα?

Οικογένεια ή Ελεύθερους Επαγγελματίες?

Νέους γονείς?

Γιατρούς ή Μηχανικούς?

Σε τι θέλεις να σε θυμούνται?

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι?

Επενδυτικά-ασφαλιστικά προϊόντα?

Όσο πιο συγκεκριμένος είσαι, τόσο πιο ισχυρό γίνεται το Brand σου.

2. Χτίσε Προσωπικό brand και όχι εταιρικό

Να μοιράζεσαι την επαγγελματική σου φιλοσοφία

Δείξε τις αξίες σου

Διατήρησε σταθερό ύφος, εικόνα και μηνύματα σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας

3. Ανάδειξη αξιοπιστίας

Συλλογή μαρτυριών (με τη συγκατάθεσή τους)

Παρουσίαση επιτυχημένων περιπτώσεων (χωρίς προσωπικά δεδομένα)

Αναφορά πιστοποιήσεων και επαγγελματικών διακρίσεων

4. Δημιουργία επαγγελματικής ψηφιακής παρουσίας

Ενημερωτικό προφίλ στο LinkedIn

Επαγγελματική ιστοσελίδα με πληροφορίες για υπηρεσίες, βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας

Ενεργή παρουσία στσ μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χρήσιμο περιεχόμενο και όχι μόνο διαφημίσεις

5. Συνέπεια και εμπειρία πελάτη

Ένα ισχυρό brand χτίζεται από την εμπειρία που προσφέρει:

Γρήγορη ανταπόκριση

Τακτική επικοινωνία

Υποστήριξη μετά την πώληση

Ειλικρινείς και διαφανείς συμβουλές

Ένα παράδειγμα Αντί για «προσφέρω ασφαλιστικά προϊόντα». Ένα πιο ισχυρό μήνυμα θα μπορούσε να είναι «Βοηθώ οικογένειες και επαγγελματίες να προστατεύσουν το εισόδημα και το μέλλον τους μέσα από εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις».

Έτσι το brand μετατοπίζεται από το προϊόν στην αξία που λαμβάνει ο πελάτης. Αυτή την Αξία θέλει να απολαμβάνει ο πελάτης σας. Αξίζει να του την προσφέρετε εσείς!





Δημήτρης Μπάτρης