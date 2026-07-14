Πρωταθλητές στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ανάβουν (και πάλι)…φωτιές στις αγορές, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και η αμερικανική «ψήφος» για ΕΛΠΕ-Motor Oil

Φοροδιαφυγή: Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Ελλάδα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής σύμφωνα με την Κομισιόν. Η Ελλάδα έχει πετύχει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις του VAT Gap («κενό ΦΠΑ») στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό να έχει υποχωρήσει πλέον στο 9% για το 2024 από περίπου 33% το 2013. Όμως, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντλεί σημαντικό μέρος των φορολογικών της εσόδων από μισθωτούς και συνταξιούχους. Για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση διαμορφώθηκε στο 39,3% του συνολικού κόστους εργασίας το 2025, έναντι μέσου όρου 35,1% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Σε περιπτώσεις εργαζομένων με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση ή υψηλότερα εισοδήματα, το συνολικό βάρος φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να προσεγγίζει το 44%-45% του συνολικού κόστους εργασίας. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους έμμεσους φόρους.

Αγορές: Ώρα μηδέν και πάλι στη Μέση Ανατολή. Ξεκινάει ο νέος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιβάλλουν φόρο διέλευσης 20% από το Ορμούζ, σε ρόλο «φύλακα», με τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ- Ιράν να επιστρέφουν σε μηδενικό σημείο προόδου. «Φωτιά» έβαλε ο Τραμπ στις τιμές του πετρελαίου. Το συμβόλαιο του Brent ενισχύθηκε κατά 7,29 δολάρια ή 9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε όρους δολαρίων από τις 2 Απριλίου και το υψηλότερο κλείσιμο από τις 12 Ιουνίου. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 6,73 δολαρίων ή 9,42%, στα 78,14 δολάρια. Κοκκίνησαν οι δείκτες της Wall Street ( S&P 500 έχασε 0,79%, ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,55%, Dow Jones πτώση 0,26%.

ΜΕΤΚΑ: Βαθιά ανάσα στη Δυτική Αττική από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Τη σημασία του οδικού έργου για την κατασκευή των τριών ανισόπεδων κόμβων στο Σκαραμαγκά ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης του έργου, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού. Τόνισε ότι θα έχει μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος του. Το έργο εκτελεί η κοινοπραξία των ΜΕΤΚΑ (Metlen) – Δομική Κρήτης, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 60 εκατ. και θα παραδοθεί σε 36 μήνες. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της σύνδεσης του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και τη δημιουργία ενιαίου άξονα μεταξύ Λεωφόρου Σχιστού και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων.

ΕΛΠΕ- Motor Oil: «Ταύρος» για τις μετοχές της Helleniq Energy και Motor Oil δηλώνει η Goldman Sachs και «βλέπει» υψηλά περιθώρια ανόδου παρά το ράλι που έχει προηγηθεί. Αυξάνει την τιμή-στόχο της Helleniq Energy στα 13,50 ευρώ από 11,30 ευρώ, ενώ για τη Μotor Oil αυξάνει την τιμή-στόχο στα 49 ευρώ από 41 ευρώ. Η αισιοδοξία της τράπεζας στηρίζεται στις εξαιρετικά ισχυρές διεθνείς συνθήκες διύλισης. Τα περιθώρια στην Ευρώπη διαμορφώνονται πάνω από τα 30 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι ιστορικού μέσου όρου περίπου 7 δολαρίων, καθώς η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων και τις καθυστερήσεις στην προσθήκη νέας δυναμικότητας διύλισης. Παράλληλα, σημειώνει ότι προσαρμόστηκαν με επιτυχία στην απώλεια των ιρακινών ποσοτήτων αργού, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας.

Motor Oil: Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη Motor Oil προχωρά η Piraeus Securities, ανεβάζοντάς την στα 61 ευρώ από 34,50 ευρώ προηγουμένως. Ο οίκος αποδίδει την αναβάθμιση κυρίως στις ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές του κλάδου διύλισης, αλλά και στην πρόσφατη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων εκτός καυσίμων, η οποία, όπως εκτιμά, απελευθερώνει σημαντική αξία και δημιουργεί περιθώρια για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης. Για τη χρήση 2026 η Piraeus Securities προβλέπει μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 4,3%.

ElvalHalcor: Η ElvalHalcor προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου 250 εκατ. ανακοινώνοντας τη διάθεση έως 75 εκατ. νέων μετοχών μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό για να χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα 455 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό, ανακύκλωση και αυτοματοποίηση. Η δημόσια προσφορά και το διεθνές βιβλίο προσφορών θα διαρκέσουν από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου, με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή.

Με κύκλο εργασιών €3,6 δισ. και εξαγωγές σε πάνω από 90 χώρες συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη. Εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συνολική συνεισφορά της ισοδυναμεί με το 0,56% του ΑΕΠ.

Ιατρικό Αθηνών: Επτά εισηγμένες μεταφέρονται σήμερα στην κατηγορία της «Επιτήρησης», καθώς δεν πληρούν τον όρο της ελάχιστης διασπορά των μετοχών τους (Κεφαλαιοποίηση κάτω από 200 εκατ.: τουλάχιστον 25% του συνόλου των μετοχών -Κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ.: Το ελάχιστο όριο διασποράς 15%). Μεταξύ αυτών είναι και η μετοχή του Ιατρικού Αθηνών, η οποία χθες υποχώρησε κατά 5,03%. Όμως στην αγορά κυκλοφόρησαν σενάρια για διάθεση μετοχών σε ξένους θεσμικούς από τους βασικούς μετόχους. Βασικοί μέτοχοι του Ιατρικού Κέντρου είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος με 50% και ο γερμανικός φορέας υγείας Asklepios με 36%. Πριν από μερικές ημέρες, κυκλοφόρησαν φήμες, οι οποίες διαψεύστηκαν, για εξαγορά του Ιατρικού από ξένο fund και έξοδο της εταιρείας από το Euronext Athens.

ΣΥΡΙΖΑ: Σε εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να κατεβαίνει στις εκλογές. Ο Πολάκης δηλώνει παρών για την διεκδίκηση της προεδρίας και σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι φαβορί για τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αντιμετωπίσει τους Δούρου και Παππά που προτιμούν μια συλλογική ηγεσία. Εάν επικρατήσει ο Παύλος ετοιμαστείτε, εκτός των άλλων, για σκληρή επίθεση προς τον Αλέξη.