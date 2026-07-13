IDEAL Software Solutions: Ψηφιακή διαχείριση του μετοχολογίου της Αττικά Πολυκαταστήματα με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η IDEAL Software Solutions, θυγατρική της Byte και κορυφαίος πάροχος λύσεων ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και τεχνολογιών πληροφορικής, υποστήριξε τη διαχείριση του μετοχολογίου της Αττικά Πολυκαταστήματα, συμβάλλοντας στην ομαλή ολοκλήρωση μιας σημαντικής εταιρικής διαδικασίας, η οποία σηματοδοτήθηκε από την τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και την πορεία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εταιρικής εξέλιξης, η IDEAL Software Solutions είχε την τιμή να αναλάβει τη διαχείριση του μετοχολογίου της εταιρείας, παρέχοντας αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις που διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική υποστήριξη κρίσιμων εταιρικών διαδικασιών, όπως η ψηφιακή τήρηση του μετοχολογίου, η παρακολούθηση των μετοχικών μεταβολών, η υποστήριξη των Γενικών Συνελεύσεων, η επικοινωνία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και η παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών.

Με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση μετοχολογίων, η IDEAL Software Solutions υποστηρίζει οργανισμούς και εισηγμένες εταιρείες που απαιτούν ακρίβεια, συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Η συνεργασία με την Αττικά Πολυκαταστήματα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της IDEAL Software Solutions να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και της κεφαλαιαγοράς.

«Η συμμετοχή μας σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την «Αττικά Πολυκαταστήματα» αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Στόχος μας είναι να παρέχουμε λύσεις που εξασφαλίζουν αξιοπιστία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση κρίσιμων εταιρικών λειτουργιών, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας σε κάθε στάδιο της αναπτυξιακής τους πορείας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Πρετεντέρης, CEO της IDEAL Software Solutions.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος των πολυκαταστημάτων attica, δήλωσε: «Η εισαγωγή των attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή μας πορεία. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας βασίστηκε στη στενή συνεργασία με έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες.

Η IDEAL Software Solutions συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση και την αποτελεσματική διαχείριση του μετοχολογίου μας, προσφέροντας τεχνογνωσία, αξιοπιστία και υψηλό επίπεδο υποστήριξης σε μια διαδικασία ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία μαζί και στο μέλλον.»