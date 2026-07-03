«Φλερτ» με την πυρηνική ενέργεια, «ταύρος» το Χρηματιστήριο Αθηνών, γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν τις ΜμΕ και το «τελευταίο» μήνυμα Μυτιληναίου στην Ε.Ε

Πυρηνική ενέργεια: Η χώρα μας κάνει δειλά- δειλά τα πρώτα της βήματα στην πυρηνική ενέργεια και αργά ή γρήγορα η πυρηνική ενέργεια θα έλθει στην Ελλάδα. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Rafael Grossi, γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του ως υποψηφίου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Μεταξύ των άλλων συζητήθηκε και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας. Ο πρωθυπουργός, όπως έχουμε επισημάνει, άνοιξε τη συζήτηση και οι επενδυτές περιμένουν το θεσμικό πλαίσιο που απεργάζεται το αρμόδιο υπουργείο. Την ώρα που ολοένα και περισσότερες γειτονικές χώρες εντάσσουν στον ενεργειακό σχεδιασμό τους τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η χώρα μας δείχνει να παρακολουθεί πλέον πιο ενεργά τις εξελίξεις, ύστερα από δεκαετίες αδράνειας, με πιθανή πρώτη εγκατάσταση προς το 2040.

Euronext Athens: Πάνω από τις 2.500 μονάδες, σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών έκλεισε χθες η χρηματιστηριακή αγορά. Σε ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι μετοχές της Motor Oil και της Coca Cola HBC. H Goldman Sachs δηλώνει «ταύρος» για το Euronext Athens και συγκαταλέγει το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση τις τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, από 2.500 πριν. Σημειώνει ότι η ελληνική αγορά στηρίζεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές των τραπεζών. Το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται στο 10,5x, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

Τράπεζες- δάνεια: Οι ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κάθε ευκαιρία, τονίζουν ότι οι ΜμΕ είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, κατηγορώντας τις τράπεζες ότι δεν τις δανείζουν. Ρωτήσαμε υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος στον τομέα της χρηματοδότησης τους λόγους. Μας είπε ότι ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΜμΕ που ζητούν χρηματοδότηση δεν συνοδεύουν την αίτηση με κάποιο οργανωμένο και πειστικό επιχειρηματικό πλάνο, τα οποία θα εξασφαλίζουν προβλέψιμες ταμειακές ροές. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος. Οι ΜμΕ μπορούν να βρουν λύσεις σε δάνεια που διοχετεύουν οι τράπεζες μέσω ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων χαμηλού ρίσκου και επιτοκίων, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το InvestEU και νέα πακέτα κρατικών ενισχύσεων.

Τράπεζες: Παρά το ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί η Morgan Stanley παραμένει θετική για τις τράπεζες, καθώς θεωρεί ότι ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ελκυστική σχέση αποτίμησης και κερδοφορίας. Για την Alpha Bank δίνει τιμή- στόχο τα 4,90 ευρώ, για την Πειραιώς τα 11,30 ευρώ, για τη Eurobank η τιμή στόχος στα 4,90 ευρώ και για την Εθνική στα 17,20 ευρώ. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται περίπου στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Παράλληλα, η μέση μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 5,6% το 2027.

Μυτιληναίος: O κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ολοκληρώνει μία αποδοτική τετραετία στο τιμόνι της European Metals (Eurometaux) στην προεδρία του ευρωπαϊκού συνδέσμου μετάλλων. Νέα πρόεδρος της Ένωσης είναι η Ίνγκε Χόφκενς από τη γερμανική εταιρεία Aurubis με έδρα το Αμβούργο. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Eurometaux o κ. Ε. Μυτιληναίος έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την αναγνώριση της σημασίας των μετάλλων στην υλοποίηση μιας πραγματικής βιομηχανικής στρατηγικής . «Εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεχίσει να πληρώνει σημαντικά υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, τότε το κεφάλαιο, οι θέσεις εργασίας και η καινοτομία θα μετακινηθούν σταδιακά αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συντάξεις χηρείας: Μία «ανορθογραφία» μία αδικία που δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου διορθώνεται έστω και καθυστερημένα. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο τριετίας, που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Πλέον, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή.

ΑΒΑΞ: Το 2025 αποτέλεσε για τον Όμιλο ΑΒΑΞ έτος συνέχισης της εντυπωσιακής πορείας που καταγράφηκε το 2024 και που είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του τζίρου και των EBIDTA καθώς και τον πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών αθροιστικά την τελευταία διετία, τόνισε ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Χρήστος Ιωάννου, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η διοίκηση της ΑΒΑΞ επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο για επίτευξη EBITDA 150 εκατ. τα επόμενα χρόνια, με περισσότερο από 40% να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευής, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς των παραχωρήσεων, του real estate και της ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, το 2025 αυξήθηκε 47%, στα 958 εκατ. τα EBITDA ανήλθαν στα 121 εκατ., αυξημένα 15% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ., έναντι 30 εκατ. ευρώ το 2024.