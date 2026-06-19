ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα «κόκκινα» δάνεια, γιατί ζεσταίνουν…μηχανές στη Ν.Δ, έσπασε ρεκόρ η αμκ του ΑΔΜΗΕ, το «φλερτ» στην Attica Group, από τον Λουράντο στον…Θύμιο
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ΔΝΤ- Τράπεζες: ΔΝΤ για τα «κόκκινα δάνεια»: Οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους, αλλά το πρόβλημα παραμένει στους servicers, καθώς οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εξακολουθούν να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια προβληματικών δανείων που αντιστοιχούν στο 33% του ελληνικού ΑΕΠ. Το Ταμείο αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν εντυπωσιακή πρόοδο από το 2019. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 43,5% τον Ιούνιο του 2019 σε μόλις 3,3% τον Σεπτέμβριο 2025. Αντιθέτως, οι servicers διαχειρίζονται περισσότερα από 3 εκατ. δάνεια, εκ των οποίων τα 2,9 εκατ. είναι μη εξυπηρετούμενα, ενώ οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν περίπου 2,4 εκατομμύρια δανειολήπτες. Η ύπαρξη μεγάλου αποθέματος κόκκινων δανείων περιορίζει τη βάση των δυνητικών πελατών των τραπεζών. Πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης. Όσο μεγάλο μέρος της οικονομίας παραμένει εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης, τόσο οι τράπεζες στρέφονται κυρίως σε πιο ασφαλείς και μεγαλύτερους πελάτες, με αποτέλεσμα η πιστωτική επέκταση να συγκεντρώνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, η βελτίωση των τραπεζικών δεικτών δεν μεταφράζεται σε ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρότερες επιχειρήσεις ή νοικοκυριά.
Attica Group: H Attica Group επιβεβαίωσε με επιστολή της στο Χρηματιστήριο ότι βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις αναφορικά με συμμετοχή επενδυτών στην εταιρεία. Οι πληροφορίες στην αγορά «φωτογραφίζουν» ως ενδιαφερόμενο τον Θ. Κυριακού και το fund που διαχειρίζεται με τους Καταριανούς. Το Ιούνιο του 2024το Quatar Investment Authority (QIA), το επενδυτικό fund του Κατάρ και το Κ Group, ο διεθνής όμιλος επενδύσεων της οικογένειας Κυριακού ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν επενδυτικό fund με κεφάλαια 1 δισ. δολάρια από την QIA για την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το fund θα επικεντρωθεί σε μία σειρά κλάδων όπως η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, τα logistics, η ναυτιλία, η υγεία, ο τουρισμός και άλλοι, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενώ δεν θα στοχεύσει στον κλάδο των media.
Safe Bulkers: Η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers, η οποία προσφάτως εισήλθε στο χρηματιστήριο Euronext Athens ανακοίνωσε τα καθαρά έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 74,4 εκατ. δολ., παρουσιάζοντας άνοδο 16%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 22,2 εκατ.δολ. έναντι 7,2 εκατ.το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μερίσματος των κοινών μετοχών στα 0,06 δολάρια ανά μετοχή, με καταβολή στις 16 Ιουλίου 2026.
Υ.Γ(2): Ο Λουράντος, το 2015 είχε ζητήσει από τους φαρμακοποιούς να μετατρέψουν τα 11.000 φαρμακεία της χώρας σε «εκλογικά κέντρα πολιτικής καταδίκης» της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Σήμερα ο Θύμιος τονίζει πώς «είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε τα ταξί εκλογικά κέντρα κατά της σημερινής κυβέρνησης», μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.
Υ.Γ(3): Δεν ντρέπονται καθόλου. Στελέχη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μας λένε στα κανάλια ότι με το πρόγραμμα για τα εισιτήρια στα ΜΜΜ οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι θα κερδίζουν 80 με 100 ευρώ τον μήνα. Ρε σύντροφοι που ζείτε, 30 ευρώ στοιχίζει η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενώ οι άνεργοι δεν πληρώνουν ούτε ευρώ. Τέτοιο δούλεμα.