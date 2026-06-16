Τι προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ που κατατέθηκε στη Βουλή

Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο: «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο έχει εμπλουτισθεί με δύο βελτιωτικές αλλαγές και πέντε νέες προσθήκες.

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις:

Για το τέλος ταξινόμησης υβριδικών οχημάτων

Παρατείνεται για ένα εξάμηνο, έως 1/1/2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50%, ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Το προηγούμενο σύστημα ποσοστών έκπτωσης βάσει εκπομπών ρύπων καταργείται.

Παράλληλα, τα ηλεκτρικά υβριδικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 75 γρ. /χλμ., που εισήχθησαν κατά το διάστημα 1/11/2025 – 31/5/2026 και δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί, απαλλάσσονται του 75% των τελών ταξινόμησης.

Για την προσωπική διαφορά

Νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημόσιους υπαλλήλους.

Με το νέο μέτρο, σε φορείς του Δημοσίου που η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά – λόγω των επεκτάσεων που δόθηκαν διαδοχικά κατά τα έτη 2018 και 2023 – εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές μέσω της αντικατάστασης της προσωπικής διαφοράς έως του ποσού των 300 ευρώ, με τακτικές αποδοχές ύψους 300 ευρώ.

Ωφελημένοι είναι περίπου 1.500 υπάλληλοι (από τους περίπου 7.000 δημοσίους υπαλλήλους) συγκεκριμένων φορέων, που είτε προσελήφθησαν μετά τον Μάρτιο του 2023, είτε η προσωπική διαφορά τους είχε μειωθεί κάτω από αυτό το ποσό. Έτσι, αποκαθίσταται η ισορροπία στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων εντός των ίδιων των φορέων, επιλύοντας ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται από το 2011.

Για το ακατάσχετο σε συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας για μαθητές με προβλήματα ακοής

Στο νομοσχέδιο προστίθεται διάταξη η οποία έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό και να διορθώσει μια κοινωνική αδικία αναφορικά με συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας για μαθητές με προβλήματα ακοής.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας σε μαθητές με προβλήματα ακοής είναι ανεκχώρητη, ακατάσχετη, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Παράταση

Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειο τους σε ευρώ.

Στόχος του ΥΠΕΘΟΟ είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση.

Υπογραμμίζεται πως μέχρι σήμερα έχουν δρομολογήσει την ένταξή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.

Για την αύξηση του ακατάσχετου στα 1600 ευρώ

Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

Για το νέο φορολογικό καθεστώς στη διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων

Θεσπίζεται στοχευμένο φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση στην Ελλάδα προσώπων που διαχειρίζονται εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια οργανισμών επενδύσεων (hedge funds, private equity, AIFs).

Μια σημαντική ευκαιρία για την χώρα, η οποία θέλει να δημιουργήσει έναν κόμβο (hub) διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με έδρα την Αθήνα, προσελκύοντας υψηλά εξειδικευμένο ταλέντο από τη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και από το Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Εξάλλου, γύρω από τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών – νομικών, ελεγκτικών, φορολογικών, τραπεζικών, θεματοφυλακής, συμβουλευτικών και τεχνολογικών – που με τη σειρά του δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Οι οργανισμοί επενδύσεων του εξωτερικού (εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) εξακολουθούν να φορολογούνται εκεί όπου είναι εγκατεστημένοι.

Το νέο πλαίσιο εγγυάται ότι, αν μερικά στελέχη μετακομίσουν στην Αθήνα ή αν ιδρυθεί εδώ ένα γραφείο που παρέχει υπηρεσίες στον Διαχειριστή των κεφαλαίων, δεν θεωρείται αυτομάτως ότι «μεταφέρεται» η φορολογική κατοικία του Διαχειριστή ή του οργανισμού επενδύσεων ή των μεριδιούχων στην Ελλάδα, ούτε δημιουργείται μόνιμη εγκατάσταση των παραπάνω προσώπων στην Ελλάδα.

Δεν πρόκειται για απαλλαγή: ο ξένος όμιλος ούτως ή άλλως φορολογείται στο εξωτερικό, ενώ ό,τι παράγεται στην Ελλάδα (γραφεία υπηρεσιών, μισθοί) φορολογείται πλήρως εδώ. Έτσι αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και δίνεται η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ξένοι διαχειριστές για να επιλέξουν την Αθήνα.

Πλήρης φορολόγηση όλης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εισπράττει κανονικά το σύνολο των φόρων:

​Τα γραφεία υπηρεσιών που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα για να παρέχουν υπηρεσίες προς τις συνδεδεμένες εταιρείες/διαχειριστές φορολογούνται πλήρως με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή.

​Όλοι οι εργαζόμενοι φορολογούνται πλήρως για τους μισθούς τους και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, λαμβάνοντας τις παροχές και τα δικαιώματα της ελληνικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

​Ο εταιρικός φόρος και ο ΦΠΑ αποδίδονται κανονικά.

Όσοι μεταφέρουν τώρα τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπαγόμενοι στο καθεστώς εισερχόμενων εργαζομένων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, με χρονικό όριο τα 7 έτη και εφόσον απασχολούνται από ελληνική οντότητα με λειτουργικά έξοδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως, θα έχουν συντελεστή 5% αποκλειστικά για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης (carried interest / performance fees) των στελεχών διαχείρισης.

Για την υποχρεωτική τριμηνιαία ενημέρωση στην ΑΑΔΕ για στοιχηματικές εταιρίες διαδικτύου

Με μια άλλη διάταξη, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα συντάσσει και θα αποστέλλει στην ΑΑΔΕ κάθε τρίμηνο όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αντλούνται από τον διακομιστή λογισμικού (server) ή ασφάλειας δεδομένων (safe) που θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν οι στοιχηματικές εταιρίες, οι οποίες έχουν λάβει επίσημη άδεια από την ΕΕΕΠ για τυχερά παιχνίδια και στοίχημα στο διαδίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια της λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς και επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ. Μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων αυτών η ΑΑΔΕ αποκτά ένα αξιόπιστο και επαληθεύσιμο εργαλείο ελέγχου για τον ακριβή προσδιορισμό των ποσών που οφείλονται στο Δημόσιο καθώς και για τη διασταύρωση της ορθότητας των αποδόσεων που πραγματοποιούν οι κάτοχοι αδειών.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

Στις διατάξεις του περιλαμβάνονται τα νέα μέτρα στήριξης για το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη. Επίσης, το νομοσχέδιο συνιστά μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Στο πλαίσιο αυτό:

Ενισχύεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες.

Αναβαθμίζεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, στα μέλη του οποίου αποδίδεται αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά τυχερών παιγνίων.

Προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους Δήμους, για καταστήματα στα οποία διεξάγεται παράνομος τζόγος.

Θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις προβλέπουν:

Ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Σύσταση νέων οργανικών θέσεων και ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού. Συγκεκριμένα, αυξάνεται σε 110 από 80 σήμερα ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων της Επιτροπής. Από αυτές, οι 70 θέσεις αφορούν διοικητικό προσωπικό και οι υπόλοιπες 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στα τυχερά παιχνίδια.

Δυνατότητα μετάταξης προσωπικού στην Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν σχετικής αίτησης και αξιολόγησης από πενταμελή Επιτροπή.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις κανονιστικές της αρμοδιότητες.

Μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Ε.Π. χαράσσεται η εθνική στρατηγική για το υπεύθυνο παιχνίδι. Στην Αρχή παρέχεται η δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών — όπως μελέτες, έρευνες και δράσεις — στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την αντιμετώπιση του εθισμού.

Μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας

Κατάρτιση καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων («blacklist»), αποκλεισμός πρόσβασης και έλεγχος ονομάτων χώρου.

Ρύθμιση για τα κατασχεμένα χρήματα παικτών, με αντιμετώπιση του ζητήματος της δέσμευσης ή κατάσχεσης λογαριασμών παικτών από την Α.Α.Δ.Ε.

Διοικητικές κυρώσεις και έλεγχοι

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παρόχους διαδικτύου και διαφημιζόμενους που σχετίζονται με παράνομη διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων.

Επιβολή κατ’ αποκοπήν προστίμου από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Προσωρινή ανάκληση άδειας έως τρεις μήνες ή οριστική ανάκληση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Όσοι διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτυακών καναλιών – όπως influencers, streamers, digital ad networks, affiliates και διαφημιστές – τιμωρούνται με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ποινικές κυρώσεις

Για παράνομα μη τυχερά παιχνίδια προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, η χρηματική ποινή στις αντίστοιχες περιπτώσεις κυμαινόταν από 100.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή από 200.000 έως 500.000 ευρώ μέσω διαδικτύου.

Για παράνομα τυχερά παιχνίδια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ. Σήμερα, το ισχύον καθεστώς προβλέπει χρηματική ποινή 700.000 ευρώ και κάθειρξη δέκα ετών.

Εφόσον η διοργάνωση παράνομου τζόγου τελείται κατ’ επάγγελμα, σε εμπορική κλίμακα, με συμμετοχή ανήλικων παικτών ή σε κατάστημα που επαναλειτουργεί μετά από παραβίαση της σφράγισης, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 800.000 ευρώ. Σήμερα δεν προβλέπεται αντίστοιχη κλιμάκωση.

Η ποινή φυλάκισης για όσους διοργανώνουν τυχερά παιχνίδια χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή/και πιστοποιήσεις ορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος και συνοδεύεται από χρηματική ποινή. Εφόσον τα παίγνια που διοργανώνονται είναι τυχερά, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Όποιος συμμετέχει σε τυχερό παίγνιο που διοργανώνεται χωρίς άδεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και χρηματική ποινή, η οποία σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Ανακριτικές αρμοδιότητες

Αποδίδονται ανακριτικές αρμοδιότητες στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

Φορολόγηση κερδών

Αυξάνεται η φορολόγηση στα κέρδη των παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για συνταξιούχους του Δημοσίου παθόντων εν υπηρεσία και συναφών κατηγοριών

Με πλέγμα διατάξεων του νομοσχεδίου επιλύονται ζητήματα αναπροσαρμογής των συντάξεων κατόπιν εφαρμογής των νέων μισθολογικών νόμων για στρατιωτικούς και των εκ του νόμου εξομοιωμένων με αυτούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΓΛΚ, όπως παθόντες εν υπηρεσία ή προσώπων που λαμβάνουν τη σχετική σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων και λοιπών κατηγοριών.

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ και μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς και πρόσθετα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος,

τη στήριξη οικογενειών με παιδιά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς,

καθώς και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος

Διευρύνεται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα , το ελάχιστο όριο οφειλών.

Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη αγροτών

Θεσπίζεται η νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με απευθείας έκπτωση στην αντλία μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής του ειδικού Τιμολογίου ΓΑΙΑ και σε νέους αγρότες, προκειμένου να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Αυξάνεται σε 300 ευρώ, από 250 ευρώ σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

Την ίδια στιγμή, την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών , αντί των 65 , όσοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Παρεμβάσεις για τη στέγαση

Επιστροφή ενοικίου: Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb): Απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (BuildtoRent), το οποίο προβλέπει φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της κατοικίας.

Μισθολογικές παρεμβάσεις

Επιλύεται το ζήτημα του προσδιορισμού του μισθολογικού κλιμακίου για μονιμοποιηθέντες, πρώην ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους είχαν διατηρήσει το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην Ι.Κ.Α και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Επιλύεται το ζήτημα της επέκτασης της προσωπικής διαφοράς για τους νέους υπαλλήλους σε φορείς που είχε επεκταθεί η προσωπική διαφορά έως τον Μάρτιο του 2023.

Ενοποιείται και εξορθολογίζεται το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατόπιν πλήρωσης προϋποθέσεων και σχετικής επιμόρφωσης να λάβουν τις μισθολογικές ωριμάνσεις του νόμου 4622/2019.

Για το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας επανέρχεται η εφαρμογή του άρθρου 12 του Π.Δ. 351/1991.

Επανακαθορίζεται, ύστερα από περίπου μία δεκαετία, το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ενοποίηση των αμοιβών και την κατάργηση πρόσθετων παροχών.

Επιλύεται, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το ζήτημα μισθολογικής ωρίμανσης δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι συμπληρώνουν μεν τον απαιτούμενο κατά νόμο χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό του οικείου κλάδου πλην όμως δεν προάγονται λόγω έλλειψης κενών θέσεων.

Επανακαθορίζεται το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου Π.Ε. Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου.

Εισάγονται ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορούν αποζημιώσεις των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε περιπτώσεις τοκετού ή λοχείας, του καθορισμού της ειδικής αποζημίωσης, της αποζημίωσης λόγω απώλειας ειδικότητας και λόγω θανάτου.

Λοιπές παρεμβάσεις