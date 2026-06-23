Κύπρος: Η COSMOS Insurance βράβευσε τους ανθρώπους της σε μια βραδιά πολλών αστέρων

Με σύνθημα «Ένας COSMOS, πολλά αστέρια», η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους συνεργάτες και τα στελέχη πίσω από 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Η COSMOS Insurance γιόρτασε την Παρασκευή 19 Ιουνίου τη 45χρονη παρουσία της στην ασφαλιστική βιομηχανία με τον καταλληλότερο τρόπο: αποτίνοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους της, τη μεγαλύτερη δύναμή της.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο The Landmark στη Λευκωσία, που «ντύθηκε» με το χαρακτηριστικό βαθύ μπλε χρώμα της εταιρείας, ενώ το concept της, «Ένας COSMOS, πολλά αστέρια» μετέτρεψε την καθιερωμένη βραδιά βραβεύσεων της COSMOS Insurance σε μια πραγματικά ξεχωριστή επετειακή βραδιά όπου «έλαμψαν» οι άνθρωποι που χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και διαμορφώνουν μια πορεία που μετράει σχεδόν μισό αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των COSMOS Awards 2026, με τα οποία αναγνωρίστηκαν οι επιδώσεις των κορυφαίων συνεργατών με βάσει τα παραγωγικά τους αποτελέσματα κατά το 2025.Επιπρόσθετα, βραβευθήκαν συνεργάτες και στελέχη για τις επιδόσεις, τη συνέπεια και τη σημαντική τους συνεισφορά στη πορεία της Εταιρείας. Συνολικά απονεμήθηκαν 21 βραβεία, με ιδιαίτερη στιγμή την απονομή των 7 Τιμής Ένεκεν βραβείων, τέσσερα για συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας και τρία για συμπλήρωση 10 χρόνων, που ανέδειξαν τη μακρόχρονη αφοσίωση και προσφορά.

Στους χαιρετισμούς τους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μάριος Λουκαΐδης, καιο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Κυριάκος Τυλλής, έκαναν μια αναδρομή στην πορεία της COSMOS Insurance, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε ορόσημο βρίσκονται οι άνθρωποι που καθημερινά δημιουργούν αξία.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η γνωστή δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια δελτίων ειδήσεων, Έλενα Αποστόλου, η οποία συνόψισε εξαιρετικά τη συναισθηματική διάσταση της επετείου και της εκδήλωσης αναφέροντας ότι «η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε χρόνια παρουσίας, αλλά στις ζωές που άγγιξες και στην ασφάλεια που πρόσφερες».

Όσο για τα χρόνια που έρχονται, η COSMOS Insurance παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να είναι για πάντα δίπλα στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται και παράλληλα να αναγνωρίζει τα «αστέρια» που φωτίζουν την πορεία της.