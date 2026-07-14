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Το Advisory Graduate Recruitment Program 2026 της KPMG για νέους επαγγελματίες μόλις ξεκίνησε!

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Advisory GRADUATE PROGRAM 2026.jpg

Την Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία στελέχωσης των Συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, Management ConsultingTechnologyDeal Advisory όπως επίσης TaxLegal, με νέους αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Το πρόγραμμα θα είναι ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για απόφοιτους Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), Τεχνολογικής (STEM: Φυσικές Επιστήμες, ΙΤ, Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά), Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής και Διοικητικής κατεύθυνσης (ή άλλου συναφούς αντικειμένου), καθώς και Νομικής κατεύθυνσης. Απευθύνεται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, ομαδικότητα, δυναμισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι προαπαιτούμενο (0 έως 3 χρόνια), είναι όμως απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γίνονται μέσω της αποστολής βιογραφικού σημειώματος στην αγγελία μέσω LinkedIn ή justjobs.gr, η οποία θα παραμείνει ενεργή μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2026. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής θα ακολουθήσει αξιολόγηση δεξιοτήτων καθώς και διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντάσσονται επίσημα στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες της KPMG, ακολουθώντας ένα δομημένο πρόγραμμα Onboarding, ενώ παράλληλα ενσωματώνονται σε ομάδες εργασίας λαμβάνοντας συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Η KPMG είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και παράλληλα μια κοινότητα επαγγελματιών, όπου οι προκλήσεις γίνονται αφορμή για δημιουργικές λύσεις και ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά. Βλέπουμε έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες, όπου οι επιχειρήσεις και κάθε άτομο ως ξεχωριστή μονάδα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για να κάνουν την αλλαγή και να επιτύχουν. Εμπνέουμε Εμπιστοσύνη και Προωθούμε την Αλλαγή. Οι Ομάδες μας φέρνουν αποτελέσματα που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας: Ακεραιότητα, Αριστεία, Θάρρος, Μαζί, Για το Καλύτερο! 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: Advisory Graduate Recruitment Program 2026.

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