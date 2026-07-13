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Υδρόγειος Ασφαλιστική: Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν - Η προετοιμασία, όμως, είναι το ισχυρότερο εργαλείο απέναντι σε κάθε κρίση

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
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Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και το Reale Foundation, επενδύοντας διαχρονικά στην πρόληψη, την προστασία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, υποστήριξαν την Emfasis Non-Profit για τη δημιουργία του Οδηγού Διαχείρισης Κρίσεων.

 
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και άλλων έκτακτων καταστάσεων, απαραίτητο για κάθε πολίτη την εποχή της κλιματικής κρίσης. Ο Οδηγός σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την TÜV Austria, κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα στη διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας.

 
Τι θα βρείτε στον Οδηγό:

  • Πρακτικές οδηγίες για κάθε στάδιο μιας κρίσης.

  • Χρήσιμα εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.

  • Συμβουλές για την προστασία της ζωής, αλλά και της περιουσίας.

  • Κατευθύνσεις για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων.

 
Με τον Οδηγό δίπλα στις Τοπικές Κοινωνίες
 
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Επεκτείνοντας τη διαχρονική μας δράση στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης καταστροφών, υποστηρίζουμε την Emfasis Non-Profit για την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδεύσεων βασισμένων στον Οδηγό.

 
Ξεκινώντας από περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και προχωρώντας σταδιακά σε όλη την Ελλάδα, οι εκπαιδεύσεις θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των πολιτών για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

 
Η δράση αυτή συμβάλλει στη δημιουργία πιο ασφαλών, καλύτερα ενημερωμένων και πιο ανθεκτικών κοινοτήτων, σε όλη τη χώρα.
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Υδρόγειος Ασφαλιστική φυσικές καταστροφές

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