Υδρόγειος Ασφαλιστική: Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν - Η προετοιμασία, όμως, είναι το ισχυρότερο εργαλείο απέναντι σε κάθε κρίση

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και το Reale Foundation, επενδύοντας διαχρονικά στην πρόληψη, την προστασία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, υποστήριξαν την Emfasis Non-Profit για τη δημιουργία του Οδηγού Διαχείρισης Κρίσεων.





Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και άλλων έκτακτων καταστάσεων, απαραίτητο για κάθε πολίτη την εποχή της κλιματικής κρίσης. Ο Οδηγός σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την TÜV Austria, κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα στη διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας.





Τι θα βρείτε στον Οδηγό: