ΕΙΟΡΑ: Follow – up στην peer review για τις απαιτήσεις POG

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, η ΕΑΕΕ ενημερώνει ότι η EIOPA δημοσίευσε στις 30 Ιουνίου 2026 έκθεση σχετικά με την peer review (αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων) που διεξήγαγε το 2023 για τις απαιτήσεις POG (Product Oversight and Governance), με ιδιαίτερη έμφαση στα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα (Insurance-Based Investment Products - IBIPs) (εδώ).

Η peer review, η οποία διεξήχθη το 2023, είχε αναδείξει ότι αρκετές χώρες εστιάζουν κυρίως σε έναν τυπικό έλεγχο συμμόρφωσης και λιγότερο στην ουσιαστική εφαρμογή των απαιτήσεων POG. Για τον λόγο αυτό, η EIOPA είχε απευθύνει προς τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές (NCAs) σειρά συστάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ωριμότητας του εποπτικού πλαισίου στον τομέα POG.

Συνεπώς, η παρούσα έκθεση αξιολογεί την πρόοδο των Εθνικών Εποπτικών Αρχών (NCAs) στην εφαρμογή των συνιστώμενων δράσεων, για την περίοδο Αυγούστου 2023 – Ιουνίου 2025.

Η αξιολόγηση εστιάζει στους πέντε τομείς προτεινόμενων δράσεων που προσδιορίστηκαν στην αρχική peer review:



οργάνωση και πόροι της εποπτείας POG,

προσέγγιση βάσει κινδύνου (risk- based approach),

καθορισμός και επικοινωνία των εποπτικών προσδοκιών,

εποπτικές μεθοδολογίες και εργαλεία και

εποπτικές δραστηριότητες.



Σύμφωνα με την έκθεση της EIOPA η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά:

Ενισχύθηκαν τα εποπτικά πλαίσια για την εφαρμογή των απαιτήσεων POG των περισσότερων Εθνικών Εποπτικών Αρχών. Συνολικά, το 62% των συστάσεων υλοποιήθηκε πλήρως, το 26% μερικώς και το 12% δεν υλοποιήθηκε.

− 14 εθνικές εποπτικές αρχές (NCAs) μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (ΤτΕ), υλοποίησαν όλες τις προτεινόμενες δράσεις (AT, BE, CZ, DE, EL, FR, IE, IT, LI, LV, MT, NL, PL και RO),

− 7 εκπλήρωσαν τουλάχιστον το ήμισυ των συνιστώμενων δράσεων (BG, DK, EE, LU, PT, SI και SK),

− 7 δεν εκπλήρωσαν ή εκπλήρωσαν μόνο εν μέρει τουλάχιστον το ήμισυ των συνιστώμενων δράσεων (ES, FI, HR, HU, IS, LT και NO)

− 2 δεν εκπλήρωσαν τις συνιστώμενες δράσεις (CY και SE).

Τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στον τομέα της βασιζόμενης στον κίνδυνο αξιολόγησης (risk – based approach), όπου υλοποιήθηκε ποσοστό άνω του 75% των προτεινόμενων δράσεων. Σε πολλές χώρες, η αξιολόγηση συνδύασε αναλύσεις σε επίπεδο προϊόντος και επιχείρησης, βασιζόμενη περισσότερο σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

Η χρήση των Value for Money εργαλείων καθώς και άλλων εργαλείων ελέγχου έχει επεκταθεί ιδιαίτερα, γεγονός που συμβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων για τους καταναλωτές και στην πραγματοποίηση πιο στοχευμένων παρεμβάσεων. Σε αρκετές χώρες, ο έλεγχος της αγοράς ακολουθείται από στοχευμένο εποπτικό διάλογο με κάθε επιχείρηση, αναλυτική εξέταση εγγράφων και, όπου απαιτείται, επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Οι εποπτικές πρακτικές επικεντρώνονται πλέον περισσότερο στα αποτελέσματα, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων POG και τον αντίκτυπό τους στους καταναλωτές. Αρκετές εποπτικές αρχές εφαρμόζουν πλέον συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα, όπως συστάσεις, εντολές συμμόρφωσης, σχέδια αποκατάστασης, μειώσεις κόστους, αλλαγές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή ακόμη και απόσυρση προϊόντων από την αγορά. Σε πολλές χώρες επίσης εφαρμόζεται οργανωμένο πρόγραμμα εποπτείας, πιο επικεντρωμένο στα IBIPs το οποίο συνδυάζει θεματικούς ελέγχους αγοράς, εξ αποστάσεως και επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Παρατηρούνται ορισμένα περιορισμένα κενά που αφορούν κυρίως χώρες όπου το εποπτικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί πλήρως, οι εσωτερικές κατευθυντήριες οδηγίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή τα εποπτικά εργαλεία δεν εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και το χρόνο που απαιτείται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η πρόοδος στην Ελλάδα:

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπό την ιδιότητα της ελληνικής εποπτικής αρχής, φαίνεται να έχει ανταποκριθεί στις συστάσεις που είχε λάβει από την EIOPA και συγκεκριμένα:

