Pet-Friendly Workplaces & Pet Insurance: Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για την ασφαλιστική αγορά

Πώς η νέα κουλτούρα εργασίας δημιουργεί νέες ασφαλιστικές ανάγκες, νέα προϊόντα και μια νέα αγορά για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Η σχέση ανθρώπου και κατοικιδίου έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Τα ζώα συντροφιάς δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως απλοί σύντροφοι της καθημερινότητας, αλλά ως αναπόσπαστα μέλη της οικογένειας. Αυτή η κοινωνική μεταβολή επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι υπηρεσίες υγείας, οι ασφαλιστικές καλύψεις, τα προγράμματα ευεξίας και, πλέον, το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον.

Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς τάσεις είναι η ανάπτυξη των pet-friendly workplaces, δηλαδή των επιχειρήσεων που επιτρέπουν στους εργαζομένους να συνοδεύονται από το κατοικίδιό τους στον χώρο εργασίας. Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη πρωτοβουλία εταιρειών τεχνολογίας, αλλά εξελίσσεται σε στοιχείο της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας και των προγραμμάτων employee wellbeing και employee experience.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώνουν πολιτικές που επιτρέπουν την παρουσία κατοικιδίων, αναγνωρίζοντας τα οφέλη τους στη μείωση του εργασιακού άγχους, στη βελτίωση της ψυχολογίας των εργαζομένων και στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας. Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί και νέες ευθύνες

Η παρουσία κατοικιδίων στους χώρους εργασίας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καλή διάθεση του εργοδότη. Απαιτεί σαφές πλαίσιο λειτουργίας, υπεύθυνη στάση από τους ιδιοκτήτες και κατάλληλη ασφαλιστική προστασία.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει ένας ενιαίος νόμος που να επιτρέπει ή να απαγορεύει τα κατοικίδια στους χώρους εργασίας. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την πολιτική της κάθε επιχείρησης, τη φύση της δραστηριότητάς της και τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης του κατοικιδίου φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκαλέσει το ζώο του.

Αρκεί να σκεφτούμε μερικά καθημερινά παραδείγματα:

καταστροφή επίπλων ή επαγγελματικού εξοπλισμού,

φθορά σε χαλιά και κοινόχρηστους χώρους,

ζημιές σε ηλεκτρονικές συσκευές ή καλωδιώσεις,

τραυματισμός εργαζομένου ή επισκέπτη,

πρόκληση ατυχήματος εντός του χώρου εργασίας.

Οι περιπτώσεις αυτές δημιουργούν άμεσα ζήτημα αστικής ευθύνης, γεγονός που καθιστά την ασφαλιστική κάλυψη όχι απλώς χρήσιμη αλλά ολοένα και πιο απαραίτητη. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αποτελεί βασικό πυλώνα των pet-friendly επιχειρήσεων.

Σε αγορές με μεγαλύτερη ωριμότητα, όπως η Γερμανία, η ασφάλιση αστικής ευθύνης για σκύλους αποτελεί σε αρκετά ομόσπονδα κρατίδια υποχρεωτική προϋπόθεση. Αντίστοιχες απαιτήσεις συναντώνται και σε περιοχές της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Οι καλύψεις αυτές προστατεύουν τον ιδιοκτήτη έναντι απαιτήσεων τρίτων για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλεί το κατοικίδιό του.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη των pet-friendly εργασιακών χώρων συνοδεύεται αναπόφευκτα από την ανάγκη δημιουργίας νέων ασφαλιστικών λύσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ασφαλιστική αγορά

Στην Ελλάδα, η παρουσία κατοικιδίων στους χώρους εργασίας εξακολουθεί να αποφασίζεται από κάθε εργοδότη ξεχωριστά, ενώ δεν υφίσταται γενική υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

Ωστόσο, η εμπειρία των ώριμων ευρωπαϊκών αγορών δείχνει ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι επιχειρήσεις.

Η ενίσχυση του employee wellbeing, η προσέλκυση νέων ταλέντων, η δημιουργία σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων και η ανάδειξη νέων εταιρικών παροχών (employee benefits) θα οδηγήσουν αναπόφευκτα και στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων.

Η μεγάλη ευκαιρία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Η ασφάλιση κατοικιδίων δεν αποτελεί πλέον μια εξειδικευμένη κάλυψη που αφορά περιορισμένο αριθμό ιδιοκτητών.

Αποτελεί μια νέα αγορά με υψηλή συναισθηματική αξία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι «γονείς κατοικιδίων» επενδύουν καθημερινά στην υγεία, την πρόληψη και την ποιότητα ζωής των ζώων τους. Είναι πελάτες που αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας και παρουσιάζουν αυξημένη διάθεση για μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο.

Για τον σύγχρονο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, η ασφάλιση κατοικιδίων μπορεί να αποτελέσει μια ιδανική αφετηρία για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης ασφαλιστικής σχέσης, που θα περιλαμβάνει καλύψεις υγείας, κατοικίας, αυτοκινήτου, αστικής ευθύνης, αποταμίευσης και επιχειρηματικών κινδύνων.

Με άλλα λόγια, οι pet parents δεν αποτελούν απλώς αγοραστές ενός ασφαλιστικού προϊόντος. Αποτελούν μια νέα, δυναμική αγορά με υψηλή αξία κύκλου ζωής πελάτη (Customer Lifetime Value), την οποία η ασφαλιστική διαμεσολάβηση καλείται να προσεγγίσει με νέα εργαλεία και νέα φιλοσοφία.

Hoolie: όταν η καινοτομία προηγείται της αγοράς

Σε κάθε νέα αγορά υπάρχουν εταιρείες που ακολουθούν τις εξελίξεις και εταιρείες που τις διαμορφώνουν.

Η Hoolie ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ως first mover στην εξειδικευμένη ασφάλιση κατοικιδίων στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας νέας ασφαλιστικής κατηγορίας, φέρνοντας στην αγορά μια διαφορετική φιλοσοφία προστασίας των ζώων συντροφιάς. Το μοντέλο της βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή κτηνιάτρου, προσφέροντας στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να απευθύνονται στον επαγγελματία που ήδη εμπιστεύονται, χωρίς περιορισμούς σε συγκεκριμένα δίκτυα συνεργαζόμενων κτηνιάτρων. Παράλληλα, η Hoolie συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, αναπτύσσοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το πρώτο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων για επιχειρήσεις στην Ευρώπη, προσφέροντας στις εταιρείες τη δυνατότητα να εντάξουν την ασφάλιση κατοικιδίων στις παροχές προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. (Εφόσον ο ισχυρισμός αυτός τεκμηριώνεται από την εταιρεία.)

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέει για πρώτη φορά την ασφάλιση κατοικιδίων, τα employee benefits, το εργασιακό wellbeing και τη σύγχρονη εταιρική κουλτούρα, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία ασφαλιστικών υπηρεσιών με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς γράφεται σήμερα

Η ασφαλιστική αγορά βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αλλαγών.

Σήμερα, η άνοδος των pet-friendly επιχειρήσεων, η ενίσχυση της κουλτούρας ευεξίας στους χώρους εργασίας και η αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στα ζώα συντροφιάς δημιουργούν ένα νέο οικοσύστημα ασφαλιστικών αναγκών.

Η πρόκληση για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι να αναγνωρίσουν εγκαίρως αυτή τη μεταβολή και να την αξιοποιήσουν στρατηγικά.

Η ασφάλιση κατοικιδίων δεν είναι πλέον ένα «niche» προϊόν. Είναι μια πύλη εισόδου σε μια αγορά με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική, ισχυρή συναισθηματική σύνδεση και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων με τον πελάτη.