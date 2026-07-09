Οι Πύλες των Μυκηνών και η Ψευδαίσθηση της Θερινής Ασφάλειας

Γράφει ο Νίκος Γεωργόπουλος

Στην αρχαία Ελλάδα, οι Μυκήνες αποτελούσαν το σύμβολο της απόλυτης ισχύος. Τα Κυκλώπεια Τείχη τους προκαλούσαν δέος και η περίφημη Πύλη των Λεόντων φάνταζε απρόσιτη. Κανένας εχθρός δεν διανοούνταν να επιτεθεί κατά μέτωπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης, όταν οι φρουρές ήταν σε πλήρη ετοιμότητα.

Οι έμπειροι πολιορκητές, όμως, γνώριζαν ότι η καλύτερη στιγμή για δολιοφθορά δεν ήταν μέσα στην καταιγίδα, αλλά κατά τις ημέρες του θέρους. Ήταν η εποχή που η ζέστη βάραινε τις ασπίδες, οι έμπειροι οπλίτες έφευγαν με άδεια για να μαζέψουν τη σοδειά τους και στα τείχη παρέμεναν ελάχιστοι, χαλαροί σκοποί. Ο βασιλιάς των Μυκηνών, ωστόσο, είχε προνοήσει: είχε συνάψει συμμαχία με μια εξειδικευμένη, εξωτερική φρουρά που δεν επηρεαζόταν από τις εποχές. Όταν οι δικοί του στρατιώτες χαλάρωναν, οι σύμμαχοι αυτοί ενίσχυαν τις σκοπιές και κρατούσαν τις πύλες ασφαλείς.

Αυτή η ιστορία αποτυπώνει με ακρίβεια τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στη διαχείριση των Digital Assets τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η Καλοκαιρινή περίοδος και η ανάγκη επαγρύπνησης

Στατιστικά, οι πιο καταστροφικές επιθέσεις Ransomware δεν εκδηλώνονται όταν οι εταιρείες λειτουργούν σε πλήρη ετοιμότητα. Εκδηλώνονται Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών αδειών (Ιούλιος – Αύγουστος). Οι κυβερνοεγκληματίες μελετούν άριστα το εταιρικό ημερολόγιο.

Η διεθνής πραγματικότητα δείχνει ότι:

Αύξηση Επιθέσεων: Κατά τους θερινούς μήνες καταγράφεται σταθερά μια άνοδος της τάξης του 25% με 30% στις απόπειρες διείσδυσης, καθώς οι hackers ποντάρουν στα μειωμένα αντανακλαστικά των εταιρειών.

Οικονομικό Κόστος & Downtime: Το μέσο κόστος διακοπής λειτουργίας (Downtime Cost) για μια μεσαία επιχείρηση το 2026 αγγίζει τις $4.500 με $9.000 ανά λεπτό. Όταν το IT λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, ο χρόνος εντοπισμού μιας απειλής (Dwell Time) αυξάνεται από μερικές ώρες σε 4 έως 7 ημέρες, εκτινάσσοντας τη συνολική οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Όταν ο IT Manager βρίσκεται σε μια παραλία και ο αντικαταστάτης του αναπληρώνει πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα, η καθυστέρηση στην αντίδραση μετατρέπει ένα ελεγχόμενο συμβάν σε ολική καταστροφή.

Η ανάγκη επένδυσης σε Proactive Cyber Insurance

Πολλές διοικήσεις προσεγγίζουν ακόμα την ασφάλιση Cyber με τον παραδοσιακό τρόπο: ως ένα συμβόλαιο στο συρτάρι που θα καλύψει τα έξοδα μετά την καταστροφή. Το 2026, αυτή η παθητική προσέγγιση είναι ξεπερασμένη. Η σύγχρονη απάντηση στη θερινή ραθυμία είναι η Proactive Cyber Insurance.

Η Proactive Cyber Insurance λειτουργεί ακριβώς όπως η εξωτερική φρουρά του βασιλιά των Μυκηνών, προσφέροντας τρεις βασικούς πυλώνες ενεργητικής άμυνας:

Συνεχής Επιτήρηση ( Continuous Scanning ): Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτοματοποιημένα εργαλεία σκανάρουν την εξωτερική ψηφιακή επιφάνεια της εταιρείας. Αν εμφανιστεί μια νέα κρίσιμη ευπάθεια, η επιχείρηση ειδοποιείται σε πραγματικό χρόνο για να την κλείσει, πριν την εκμεταλλευτούν οι hackers.

Θωράκιση Αντανακλαστικών ( Incident Response ): Η επιχείρηση αποκτά άμεση πρόσβαση σε μια έτοιμη ομάδα κρούσης (Forensic Experts & Crisis Managers) σε καθεστώς 24/7/365. Αν χτυπήσει ο συναγερμός, οι ειδικοί αναλαμβάνουν δράση μέσα σε λεπτά, εκμηδενίζοντας το ακριβό Downtime.

Προστασία της Ηγεσίας (C-Suite Alignment): Διασφαλίζει ότι η εταιρική ζημιά δεν θα μετατραπεί σε προσωπική αστική ευθύνη για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (D&O), αποδεικνύοντας στις ρυθμιστικές αρχές (όπως το NIS2) ότι η διοίκηση επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια (due diligence).

Η Στρατηγική

Οι ψηφιακές απειλές δεν κάνουν θερινές διακοπές. Η ηγεσία στην ψηφιακή οικονομία σημαίνει να αναγνωρίζεις τα ανθρώπινα όρια της δικής σου ομάδας και να επενδύεις σε συμμάχους που κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά όταν όλοι οι άλλοι λείπουν.

Η επένδυση στην Proactive Cyber Insurance κα η συνεργασία με την Cromar δεν είναι απλώς ένα έξοδο μεταφοράς κινδύνου. Είναι μια στρατηγική απόφαση επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) που διασφαλίζει ότι, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, οι πύλες της επιχείρησής σας θα παραμείνουν κλειστές για τους εισβολείς και προστατευμένες για το μέλλον σας.

Νίκος Γεωργόπουλος

Digital Risk Insurance Architect – Co Founder DPO Academy

www.cromar.gr

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