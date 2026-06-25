Η NUVIA στήριξε τη δράση καθαρισμού της KARABINIS MEDICAL στον Δήμο Παιανίας

Η NUVIA Insurance Brokers συμμετείχε ενεργά στη δράση περιβαλλοντικού καθαρισμού που διοργάνωσε η KARABINIS MEDICAL την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στον Δήμο Παιανίας, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Η Φροντίδα για το Περιβάλλον είναι στο DNA μας».

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Παιανίας και τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, συγκεντρώνοντας εργαζομένους, συνεργάτες και εθελοντές με κοινό στόχο την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Στο πλαίσιο της δράσης, η NUVIA υποστήριξε τους συμμετέχοντες προσφέροντας μπάρες δημητριακών, ενώ στελέχη της συμμετείχαν ενεργά στον καθαρισμό της περιοχής. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της NUVIA, κ. Σπήλιος Πετρόπουλος, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για έναν καθαρότερο Υμηττό.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή όλων υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς κατά τη διάρκεια της δράσης συλλέχθηκαν περισσότεροι από 1,5 τόνοι απορριμμάτων, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και πολιτών μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.

Με αφορμή τη συμμετοχή της εταιρείας στη δράση, ο Γενικός Διευθυντής της NUVIA, κ. Σπήλιος Πετρόπουλος, δήλωσε:

«Πρωτοβουλίες όπως αυτή αποτελούν έμπρακτο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί το κοινό μας σπίτι. Στη NUVIA πιστεύουμε ότι η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε πράξη. Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετείχαμε σε αυτή την πρωτοβουλία της KARABINIS MEDICAL.»

Ο Γενικός Διευθυντής της NUVIA, κ. Σπήλιος Πετρόπουλος