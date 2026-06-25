ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και η online ασφάλιση

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
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Στήλη "Θέσεις' στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 582) που κυκλοφορεί

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Στις πρόσφατες εκδηλώσεις της ERGO Hellas, της NN Hellas, της Interamerican και της Εθνικής Ασφαλιστικής ακούστηκαν πολλές διαβεβαιώσεις για τη στήριξη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Είναι απολύτως λογικό. Οι εταιρείες απευθύνονταν στα δίκτυά τους και αυτά εξακολουθούν να παράγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των ασφαλίστρων και θέλουν να τα στηρίξουν.

Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι τι θέλουν οι εταιρείες ή οι ασφαλιστές. Είναι τι θα επιλέξει ο πελάτης, ειδικά όταν η τεχνολογία φέρνει νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, ένας ασφαλιστικός σύμβουλος έχει το «δικαίωμα» να χρησιμοποιεί το Gov.gr στις συναλλαγές του με το Δημόσιο επειδή του εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Γιατί και ένας πολίτης να μην «έχει το ίδιο «δικαίωμα» για την ασφάλισή του; Γιατί να περιμένει τηλεφωνήματα, συναντήσεις και ανταλλαγή εγγράφων όταν μπορεί να ενημερωθεί, να συγκρίνει και να αγοράσει ένα προϊόν μέσα σε λίγα λεπτά από το κινητό του;

Η τεχνολογία δεν ρωτά ποτέ αν μια αλλαγή είναι επιθυμητή. Προχωρά επειδή είναι πιο αποτελεσματική. Και η ιστορία δείχνει ότι οι καταναλωτές σχεδόν πάντα επιλέγουν τη λύση που τους προσφέρει περισσότερα με λιγότερο κόπο, μικρότερο κόστος και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Ίσως, λοιπόν, η συζήτηση να μην αφορά το αν θα επιβιώσει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αλλά ποιοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα καταφέρουν να παραμείνουν χρήσιμοι σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία θα κάνει ολοένα και περισσότερα πράγματα πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα εξαφανιστούν. Σημαίνει όμως ότι θα αλλάξει ο ρόλος τους. Και αυτόν τον ρόλο όποιος τον «ανακαλύψει» και «υπηρετήσει» πρώτος και καλύτερα θα είναι ο κερδισμένος!

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