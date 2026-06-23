Πτώση της ασφαλιστικής παραγωγής τον Απρίλιο

Πτώση κατά 9,2% κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής τον Απρίλιο του 2026 έναντι του Απριλίου 2025, ενώ οι ασφαλίσεις ζημιών κατέγραψαν επίσης πτώση 4%, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων.

Παράλληλα, η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων μηνός Απριλίου 2026 παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Μαρτίου 2026 κατά 16,5%. Αναλύεται σε μείωση κατά 26,5% για τις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 4,9% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, καταγράφει αύξηση κατά 8,7%. Αναλύεται σε αύξηση 9,7% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 7,9% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,5% και ανήλθε στα 1.016.222.742,43 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ασφαλίσεις ζωής παρουσίασαν μεταβολή +16,1% έναντι του 2025, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών είχαν αύξηση +5,7%, εκ των οποίων η αστική ευθύνη οχημάτων +4,9% και οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών παρουσίασαν αύξηση +6,0%.