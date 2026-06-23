Generali Culture Month: Η δύναμη μιας κουλτούρας που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της

Ένας μήνας αφιερωμένος στους Ανθρώπους, τις Αξίες και τις Συμπεριφορές που διαμορφώνουν το Excellence Culture της Generali

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Culture Month 2026 της Generali, μια πρωτοβουλία που φώτισε σε βάθος τις Αξίες και τις Συμπεριφορές που καθοδηγούν τον οργανισμό και διαμορφώνουν την εμπειρία των ανθρώπων του.

Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος βρέθηκε ο ανανεωμένος σκοπός της Generali: «Να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους ώστε να διαμορφώνουν το μέλλον τους με περισσότερη ασφάλεια και αισιοδοξία», καθώς και οι τέσσερις θεμελιώδεις Συμπεριφορές που συνθέτουν την Κουλτούρα Αριστείας του Ομίλου: ανάληψη ευθύνης, ανθρώπινη προσέγγιση, συνεργασία και συνεχής βελτίωση (Ownership, Human Touch, Collaboration, Better Every Day)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη γνώση, τη σύνδεση και τη μεταξύ τους συνεργασία. Μέσα από το διεθνές livestream The Excellence Culture in Action, και στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το πλαίσιο αρχών που διέπει τη λειτουργία της Generali παγκοσμίως.

Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως το “Bring & Teach: Cooking Time”, το “Our Culture – Our Moments” και το “Excellence? Bingo!” ανέδειξαν τη σημασία της συμμετοχής, της ανταλλαγής εμπειριών και της προσωπικής συνεισφοράς, ενισχύοντας τη σύνδεση των ανθρώπων με την κουλτούρα και τις αξίες της Eταιρείας.

Το Culture Month 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ότι η κουλτούρα δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο αρχών, αλλά μια ζωντανή καθημερινή πρακτική που εκφράζεται μέσα από τις πράξεις, τις συνεργασίες και τις επιλογές των ανθρώπων της Generali. Η κ. Ελένη Κορδάτου, People & Organization Manager της Generali, δήλωσε: «Η κουλτούρα δεν είναι αυτό που λέμε ότι είμαστε. Είναι αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα. Και στη Generali οι άνθρωποί μας είναι η πιο ισχυρή απόδειξη αυτής της επιλογής. Το Culture Month μάς έδωσε την ευκαιρία να σταθούμε για λίγο, να αναλογιστούμε τι μας ενώνει ως οργανισμό και να μετατρέψουμε τις αρχές της Excellence Culture σε μια κοινή, βιωματική εμπειρία. Η μεγάλη συμμετοχή και η ενέργεια που δημιούργησαν οι δράσεις του μήνα επιβεβαίωσαν ότι οι άνθρωποί μας δεν είναι απλώς αποδέκτες της κουλτούρας μας· είναι οι ίδιοι οι φορείς και οι δημιουργοί της. Αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση, τη συνεργασία και την αίσθηση του ανήκειν, χτίζοντας ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται, να συνεισφέρει ουσιαστικά και να εξελίσσεται μαζί με τον οργανισμό. Γιατί η πραγματική Αριστεία δεν προκύπτει μόνο από τους στόχους που πετυχαίνουμε, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε μαζί για να τους κατακτήσουμε.»

H Generali επιδιώκει σταθερά να αποτελεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή, και στο οποίο η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί -όχι μόνο- στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης αλλά και συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο εταιρικό όραμα, τους ανθρώπους της Εταιρείας και την αξία που δημιουργεί καθημερινά για πελάτες, συνεργάτες και κοινωνία.

Φωτογραφίες: Ιάκωβος Διζικιρίκης