Πανευρωπαϊκό ασφαλιστικό κενό στα ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ που σε λίγο θα μπαίνουν στα σπίτια μας

Ασφαλιστικό κενό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά υπάρχει στην αγορά των ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ που ήδη έχουν εκτεταμένες εφαρμογές σε πολλούς κλάδους, όπως στην βιομηχανία , τον τουρισμό, την άμυνα, ακόμα και την υγεία ενώ πολύ σύντομα θα υπάρχουν ακόμα και μέσα στα σπίτια μας ως βοηθοί.

Επειδή πρόκειται για μία νέα σχετικά εξέλιξη της τεχνολογίας δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το πώς θα ασφαλίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εταιρείες τεχνολογίας που τα προσφέρουν να κάνουν διάφορες προτάσεις για το θέμα αυτό.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα πάντως, τα ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ ασφαλίζονται κυρίως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων αστικής ευθύνης. Δεδομένου ότι λειτουργούν αυτόνομα ή ημιαυτόνομα, τα συμβόλαια συνδυάζουν καλύψεις για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και κυβερνοεπιθέσεις. Το κόστος και το είδος της ασφάλισης εξαρτώνται από το αν προορίζονται για οικιακή, εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Η ασφάλιση των ρομπότ επιτυγχάνεται μέσα από τους εξής βασικούς άξονες:

1. Αστική Ευθύνη Προϊόντος (Product Liability)Σε ποιον απευθύνεται: Στους κατασκευαστές.Τι καλύπτει: Αποζημιώνει τρίτους για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ελάττωμα στον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τους αισθητήρες του ρομπότ (π.χ., εάν ένα ρομπότ σκύλος χτυπήσει πεζό εξαιτίας αστοχίας).

2. Αστική Ευθύνη Λειτουργίας / Χειριστή (General & Operations Liability)Σε ποιον απευθύνεται: Στις επιχειρήσεις ή τους ιδιώτες που χρησιμοποιούν το ρομπότ.Τι καλύπτει: Αφορά ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας του ρομπότ (π.χ., ένα ανθρωποειδές που παραδίδει παραγγελίες σε ένα εστιατόριο ρίχνει καυτό καφέ σε πελάτη).

3. Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Δεδομένων (Cyber & Privacy Liability)Σε ποιον απευθύνεται: Κατασκευαστές και διαχειριστές ρομπότ με πρόσβαση στο διαδίκτυο.Τι καλύπτει: Τα ρομπότ συλλέγουν δεδομένα και είναι συνδεδεμένα στο cloud. Η συγκεκριμένη κάλυψη προστατεύει από παραβιάσεις δεδομένων, ransomware ή κακόβουλη παραβίαση του λογισμικού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του ρομπότ.

4. Ασφάλιση Τεχνητών Λαθών & Παραλείψεων (Tech E&O)Τι καλύπτει: Προστατεύει τους δημιουργούς του αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης αν το ρομπότ δεν εκτελέσει τα καθήκοντά του σωστά, προκαλώντας οικονομική ζημιά στον πελάτη.5. Καταστροφή ή Κλοπή Ιδίου Ρομπότ (Robotics Property)Τι καλύπτει: Καλύπτει το ίδιο το πανάκριβο hardware του τετράποδου ή ανθρωποειδούς σε περίπτωση πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής ή κλοπής.Νομικό πλαίσιο & Τάσεις:Επειδή τα ανθρωποειδή (π.χ., για δουλειές σπιτιού) και τα τετράποδα (π.χ., φύλαξης) εισέρχονται μαζικά στην αγορά, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες εισάγουν πλέον εξειδικευμένα μοντέλα τιμολόγησης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες εξετάζουν συνεχώς τη θέσπιση υποχρεωτικών πλαισίων ασφάλισης και απόδοσης ευθυνών.