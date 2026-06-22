Τα 135 χρόνια της Εθνικής Ασφαλιστικής και η ιστορική ομιλία του Χρήστου Μεγάλου στο NextDeal που κυκλοφορεί

Με πρώτο θέμα τα ισχυρά μηνύματα για το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής που έστειλε η φετινή εκδήλωση βραβεύσεων του agency της εταιρείας, η οποία συνέπεσε με τον εορτασμό των 135 χρόνων από την ίδρυσή της και τρία ένθετα το NextDeal health, το Bancassurance & Banking και το NextDeal Cyprus κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα NextDeal.

Διαβάστε αναλυτικά την ιστορική ομιλία του Χρήστου Μεγάλου προς το εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής το οποίο όπως είπε «δεν είναι απλώς ένα κανάλι διανομής, αλλά ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες, πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον της ασφαλιστικής δραστηριότητας του ομίλου Πειραιώς».

Διαβάστε ακόμη και τα μηνύματα του Δημήτρη Μαζαράκη ο οποίος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή των 135 ετών με το όραμα για το μέλλον και αποδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στους ασφαλιστικούς συμβούλους και στα στελέχη του δικτύου.

Στην υπόλοιπη ειδησεογραφία

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EUROLIFE FFH

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INTERAMERICAN

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ALLIANZ

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ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Βραβεύσεις συνεργατών σε δύο εκδηλώσεις για τα δίκτυα πωλήσεων

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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σωτήρης Γουγούσης, Chief Sales Officer Generali Hellas

«Η επόμενη ημέρα της ασφάλισης χτίζεται πάνω στη γνώση, την τεχνολογία και τη συμβουλευτική αξία»

INTERASCO

Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση παραγωγής κατά 8%.

Παρουσία 100 και πλέον συνεργατών Β. Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Συνάντηση της Interasco Α.Ε.Γ.Α, στη Θεσσαλονίκη.

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Στη Lyon της Γαλλίας με επίλεκτη ομάδα συνεργατών

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΑΕΕ

Σε ανοδική τροχιά η ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα. Κατά 8,7% αυξήθηκαν τα ασφαλιστήρια κατοικιών το 2025

Κοινωνική Ασφάλιση

Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Tην αναδρομική αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ως χρόνου που διανύθηκε στα «βαρέα» προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι νοσηλευτές (κύριο και βοηθητικό προσωπικό) καθώς και οι οδηγοί-διασώστες του ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν το 2011 εντάσσονται στο καθεστώς για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Nextdeal health

Έλληνας ο καλύτερος ρευματολόγος της χρονιάς στον Καναδά

Διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη του Δρ Κωνσταντίνου Τσέλιου στο NextDeal και την Γιάννα Τριανταφύλλη

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Με πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, καθαρούς όρους στις συμβάσεις και δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές.

Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά

Χάθηκε το 30% των ταμείων επικουρικής ασφάλισης

Διαβάστε για την σημαντική συρρίκνωση που κατέγραψε ο αριθμός των επαγγελματικών ταμείων επικουρικής ασφάλισης στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς περισσότερο από το 30% των ταμείων «χάθηκε» μετά την εφαρμογή το 2020 νέου νομοθετικού πλαισίου για τις επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές.Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στην Κύπρο Γιάννη Σεϊτανίδη.

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