Από την Λακωνία ο Γιώργος Δέμελλος με τον Κ. Μιχαλάκο υπάρχουν για να ωφελούν συνανθρώπους

Είναι δύο άνθρωποι, σαν και εμάς που πριν 20 χρόνια ξεκίνησαν στο χώρο της διαμεσολάβησης ασφαλειών. Ο Κ. Μιχαλάκος και Γιώργος Δέμελλος, στην Μονεμβασιά Λακωνίας, για να προσφέρουν τους καρπούς της ασφάλισης στους συνανθρώπους μας και να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Με πάθος, με ενθουσιασμό, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον θεσμό Ιδιωτικής Ασφάλισης, με όνειρα, με στόχους, με την εξυπηρέτηση του πελάτη πάνω απ’ όλα, με σκληρή δουλειά και συνεχή αυτοβελτίωση υπέγραψαν συμβάσεις με μικρές και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες ώστε να έχουν τα εφόδια και κατάλληλα προϊόντα που θα ταίριαζαν στην Λακωνία και γύρω νομούς και παντού.

Ο Γιώργος εκπαιδεύτηκε στα πρώτα βήματα στην METROLIFE-GROUPAMA, ο Κώστας στην ΕΘΝΙΚΗ και με θεμελιώδη ιδεολογία την εξυπηρέτηση του πελάτη, την ανακούφιση στον πόνο και την δυσκολία του διπλανού ξεκίνησαν το γραφείο προσθέτοντας την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην αρχή και μετά την ΥΔΡΟΓΕΙΟ του Τάσου Κασκαρέλη που πολύ τους βοήθησε, όπως και η Τζένη Αναγνωστάκη, εν συνεχεία, την ALLIANZ, την ΜΙΝΕΤΤΑ (θυμούνται με ευγνωμοσύνη τον Κ. Μπερτσιά και Παρισάκη), την Generali, την INTERASCO, την ARAG με τον Δ. Τσεκούρα, την Hellas Direct, την SYNDEA, την CROMAR, την INTERLIFE, την NP κ.λπ.

«Υπάρχουμε για να προσφέρουμε στους πελάτες μας, για να βελτιώνουμε τα άγχη της ζωής, μετράμε σχέσεις εμπιστοσύνης που άντεξαν στον χρόνο, δεν μετράμε απλώς μια πορεία» μου είπε ο Γιώργος Δέμελλος που φρόντισε να επικοινωνήσουμε μετά την εκδήλωση που έκαναν πρόσφατα για τα 20 χρόνια «Μιχαλάκος – Δέμελλος» και με συμμετοχή πελατών, συνεργατών και στελεχών από ασφαλιστικές εταιρίες. Η Ναταλία Γιαννιού ήταν και εκεί παρούσα όπως κάνει σε όλους τους συνεργάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ σ’ όλη την Ελλάδα μαζί με τον Ηλία Χελιδόνη. Παρών και ο Άρης Τουπής με την Άννα Λίβα της ALLIANZ, η αεικίνητη Τζένη Αναγνωστάκη, κεντρομόλος δύναμη στην ΥΔΡΟΓΕΙΟ, πιστή για 50 και πλέον χρόνια στον Τάσο Κασκαρέλη, μια από τις κυριότερες αιτίες συνεργασίας με την Υδρόγειο πολλών συνεργατών της μαζί με τον Περικλή Σούλα. Η Ελαιοτριβάρη Βασιλική μαζί με τον Χριστόπουλο Πάνο της Hellas Direct και ο Ακτύπης Διονύσιος της Ορίζων.

«Η παρουσία τόσων εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιριών, εκτός από την ιδιαίτερη τιμή ήταν και επιβεβαίωση ότι οι σχέσεις που χτίζονται με αμοιβαίο σεβασμό και επαγγελματισμό έχουν διάρκεια και προοπτική» τόνισαν στο Nextdeal.gr οι δύο φίλοι και συνέταιροι Μιχαλάκος-Δέμελλος.

Εύχομαι υγεία και προκοπή στους φίλους μας στην Μονεμβασιά, Γιώργο και Κώστα, και να θυμούνται (και αυτοί και οι συνεργαζόμενες εταιρίες) ότι όσο διατηρούν τις θεμελιώδεις αξίες του επαγγέλματος του ασφαλιστή που είναι το απόλυτο ενδιαφέρον για κάθε πελάτη, η αφιέρωση χρόνου για κάθε πελάτη και η κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνουν όλα σωστά, θα είναι ευτυχισμένοι με τις οικογένειές τους με γεμάτη καρδιά από ικανοποίηση και «τσέπες» με εισοδήματα.

Ευάγγελος Γ. Σπύρου

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