Κατοικίδια που ζουν «χάρη στην τεχνολογία»: Η ασφάλιση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος

Η παραδοσιακή εικόνα ενός κατοικιδίου συνδέεται με απλές έννοιες: τροφή, νερό, στοργή. Όμως, για μια διαρκώς αυξανόμενη κατηγορία ζώων από σπάνια τροπικά ψάρια και ερπετά μέχρι εξωτικά θηλαστικά η πραγματικότητα είναι ριζικά διαφορετική. Η επιβίωσή τους δεν βασίζεται μόνο στη βιολογία, αλλά σε ένα πλέγμα τεχνολογικής υποστήριξης.

Θερμαντικά σώματα, φίλτρα υψηλής πίεσης, αισθητήρες υγρασίας και αυτόματοι ρυθμιστές φωτισμού συνθέτουν ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο εργαστηριακή εγκατάσταση παρά οικιακό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση καλείται να καλύψει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ασθένεια: την αστοχία του συστήματος.

Ο Ιδιοκτήτης ως Διαχειριστής Οικοσυστήματος

Στην ασφαλιστική αξιολόγηση του 2026, ο ιδιοκτήτης αυτών των pets αντιμετωπίζεται ως διαχειριστής κινδύνου. Δεν αρκεί να ταΐζει το ζώο· πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των υποδομών.