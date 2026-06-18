Υπασφαλισμένος: Το «τρίαθλο» του Πάνου Δημητρίου της Generali

Ο αγώνας τριάθλου Ironman Bolton στην Αγγλία συγκαταλέγεται στις πιο απαιτητικές διοργανώσεις παγκοσμίως, καθώς συνδυάζει μεγάλες υψομετρικές διαφορές, δύσκολες καιρικές συνθήκες και υψηλές απαιτήσεις αντοχής. Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali Ελλάδος, Πάνος Δημητρίου, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει σε εκείνους που δεν φοβούνται τις προκλήσεις, συμμετέχοντας με επιτυχία στο ποδηλατικό σκέλος της διοργάνωσης, όπως μαρτυρούν και οι σχετικές αναρτήσεις του στο LinkedIn.

Βεβαίως, για τον ίδιο, το ταξίδι στο Μπόλτον δεν ήταν παρά μία ακόμη «προπόνηση». Όχι μόνο για τον επόμενο ποδηλατικό αγώνα, αλλά και για έναν διαφορετικό αγώνα αντοχής και στρατηγικής: αυτόν των εξαγορών και των επιχειρηματικών κινήσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Κινήσεις που, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες την αγορά, εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Generali και του κ. Δημητρίου, ο οποίος φέρεται να επιδιώκει να ολοκληρώσει το δικό του επιχειρηματικό «τρίαθλο» με μία ακόμη σημαντική κίνηση, μετά τις δύο προηγούμενες μεγάλες συμφωνίες, της AXA και της Ευρωκλινικής.