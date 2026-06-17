Η ελληνική ‘Grandmama’, νικήτρια του NN Social Innovation Startup Award 2026

Μέσα από τον διαγωνισμό, στόχος του Ομίλου ΝΝ είναι η ανάδειξη επιχειρηματικών προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Η startup ‘Grandmama’ από τη χώρα μας αναδείχθηκε νικήτρια της 3ης διοργάνωσης του NN Social Innovation Startup Award, της διεθνούς πρωτοβουλίας του Ομίλου NN, που, σε συνεργασία με τη Rubio Impact Ventures, προωθεί καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής, σωματικής και/ή ψυχικής ευημερίας.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 380 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη και την Ιαπωνία, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα σε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι φιναλίστ παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, από την κατ’ οίκον φροντίδα και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, έως τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, την πρόληψη της σχολικής διαρροής, την εκπαίδευση επαγγελματιών φροντίδας, αλλά και τη βελτίωση της πρόσβασης στον πολιτισμό.

Η ‘Grandmama’ ξεχώρισε για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων σε μια περίοδο που, λόγω της δημογραφικής γήρανσης, αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά ζητήματα για τις οικογένειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέσα από την πλατφόρμα της, που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να απλοποιήσει τη διαδικασία, βοηθά οικογένειες να βρίσκουν εύκολα και άμεσα αξιόπιστους φροντιστές, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες αμοιβές.

Για τη λύση και τον κοινωνικό της αντίκτυπο, η ‘Grandmama’ πέτυχε χρηματική χορηγία 100.000 ευρώ, καθώς και ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξής της. Η νίκη της ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Hello Tomorrow Conference στο Άμστερνταμ, όπου οι έξι νεοφυείς επιχειρήσεις που έφτασαν στον τελικό παρουσίασαν τις προτάσεις τους.

Η πρώτη θέση της ‘Grandmama’ αποτελεί σημαντική διάκριση για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς αναδεικνύει σε διεθνές επίπεδο μία ελληνική λύση που απαντά σε μία κρίσιμη κοινωνική πρόκληση σήμερα.

Το βραβείο αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της NN να συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Μέσω του Community Investment programme και του NN Social Innovation Fund, στηρίζει πρωτοβουλίες και κοινωνικές επιχειρήσεις που ενισχύουν την οικονομική, σωματική και/ή ψυχική ευεξία, με έμφαση σε ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.