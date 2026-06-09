Γιώργος Βελιώτης - Medifirst

Σχόλιο στην στήλη “Ξέρετε ότι” στο Health Next Generation (Τεύχος 32) που κυκλοφορεί

Η διάκριση των Πολυϊατρείων Medifirst και της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026» δεν ήρθε τυχαία. Αντανακλά την εμπιστοσύνη που χτίζεται όταν η Υγεία αντιμετωπίζεται ως ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας και όχι ως αποσπασματική υπηρεσία. Ο Γιώργος Βελιώτης και η ομάδα του επενδύουν συστηματικά σε ένα μοντέλο που συνδυάζει πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση, δίνοντας στον ασθενή την αίσθηση ότι βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία στην Υγεία περνά πλέον και μέσα από την ποιότητα της συνολικής εμπειρίας που προσφέρεται στον πολίτη. Τολμούμε να γράψουμε ότι ο Γιώργος Βελιώτης (που είναι και γιατρός) είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική αγορά στον χώρο της Υγείας, μέγας συνδετικός κρίκος του Ομίλου Interamerican με τις εργασίες της στο εξωτερικό και υπεραξία «άυλη» και υλική ευρύτερα του Ομίλου ΑCΜΕΑ. Η παρουσία του τιμά το ανθρώπινο δυναμικό της Interamerican ως ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές της. Η μεγαλύτερη τιμή για εκείνον είναι η μίμησή του.