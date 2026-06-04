Με βαρυσήμαντη συνέντευξη του Θέμου Χαραμή, εκτελεστικού προέδρου του Ομίλου IMITHEA και αφιέρωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κυκλοφορεί το Health Next Generation

Με μια ματιά Με βαρυσήμαντη συνέντευξη του ΘΕΜΟΥ ΧΑΡΑΜΗ, εκτελεστικού προέδρου του Ομίλου IMITHEA, και αφιέρωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κυκλοφορεί το Health Next Generation

Στη συνέντευξη του στον ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ, εκδότη του Health Next Generation, ο ΘΕΜΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ, εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, δίνει το στίγμα του για το νέο πλάνο που ακολουθεί το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» και οι άλλες κλινικές του ομίλου

Με βαρυσήμαντη συνέντευξη του ΘΕΜΟΥ ΧΑΡΑΜΗ, εκτελεστικού προέδρου του Ομίλου IMITHEA, και αφιέρωμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κυκλοφορεί το Health Next Generation.

Στη συνέντευξη του στον ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ, εκδότη του Health Next Generation, ο ΘΕΜΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ, εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, δίνει το στίγμα του για το νέο πλάνο που ακολουθεί το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» και οι άλλες κλινικές του ομίλου, τονίζοντας ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και οι ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να λειτουργούν με επίκεντρο τον ασθενή. Ειδικότερα ο κ. Χαραμής αναφέρεται στο 5ετές σχέδιο επένδυσης του Ομίλου σε τεχνολογία αιχμής και ΑΙ.

Σε μία επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DIAVERUM και ανώτατος επιχειρησιακός διευθυντής (GCOO) του Oμίλου M42, μας επισημαίνει ότι τα σύγχρονα συστήματα υγείας βρίσκονται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της αυξανόμενης ζήτησης για πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.

Από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΕΤΗ, πρόεδρος του ΟΦΕΤ, σε ομιλία της προσέγγισε τη βιωσιμότητα στον τομέα των επιχειρήσεων, ως μια επιχειρηματική φιλοσοφία που βασίζεται στη συνέχεια, στη συνέπεια και την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Εξάλλου, με την ευκαιρία του Φόρουμ έκαναν δηλώσεις στο Health Next Generation μεταξύ άλλων και η ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ (AstraZeneca), ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Takeda), ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ (καθηγητής Καρδιολογίας), ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (ΤΑΥΦΕ), ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (Novartis), η CALIE SHARMAN (IPSEN), ο ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας) και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ (καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής).

Στο μεγάλο αφιέρωμα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνεται συνέντευξη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΗΡΑΙΟΥ, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και πρόεδρου Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, καθώς και συνέντευξη του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ, καθηγητή Πολιτικής Υγείας, κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ πολύτιμες συμβουλές υγείας μας δίνουν γιατροί από τα νοσοκομεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΟΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ, καθώς και από την AFFIDEA, το MEDIFIRST, την ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ και το HEALTHSPOT.

Ασφαλιστικές εταιρείες όπως η ALLIANZ, η ΕΘΝΙΚΗ, η Eurolife FFH, η ERGO, η INTERAMERICAN και η NN Hellas παρουσιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της ΠΦΥ, παρέχοντας ελάφρυνση των εξόδων με τα ασφαλιστήριά τους.

Επίσης στις σελίδες μας με τον τίτλο «ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ…» μπορείτε να διαβάσετε για τη νέα πρωτοβουλία του Δρα ΒΑΣΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Ιατρικό Αθηνών) στον τομέα του πολιτισμού, τη συνεργασία του ΣΠΥΡΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ) και της ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ (NN HELLAS) για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, την απόφαση του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Novo Nordisk) να ολοκληρώσει την καριέρα του, τον σημαντικό ρόλο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΛΙΩΤΗ στην Interamerican και τον χώρο της υγείας, την ανάληψη της ηγεσίας της Pfizer Ελλάδας από τον ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΙΝΙΕΡΗ και τι σκέφτεται για το μέλλον της εταιρείας, την προσφορά στην ιατρική επιστήμη των ιατρών ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΥΓΕΙΑ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (ΙΑΤΡΙΚΟ) και ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ (ΙΑΣΩ), το σημαντικό έργο στην κοινωνία του Δρα ΑΝΤΩΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), τις καινοτομίες του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ (Affidea), την αναπτυξιακή κατεύθυνση που έχουν δώσει στον Όμιλο Ιατρόπολις ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΟΥΡΛΗΣ, καθώς και στην κάθοδο στις ιατρικές εκλογές του ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΑ (ΕΟΦ).

Τέλος, στο νέο Health Next Generation, το οποίο έχει γίνει σημείο αναφοράς στον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου, καθώς και ανάδειξης του έργου των ανθρώπων τους, μπορείτε να διαβάσετε αρθρογραφία και ρεπορτάζ για καίρια θέματα.