Όμιλος Ευρωκλινικής: Εθελοντική δράση καθαρισμού της Παραλίας Αγίου Παντελεήμονα στον Μαραθώνα

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής σε συνεννόηση με τον Δήμο Μαραθώνα, πραγματοποίησε εθελοντική δράση καθαρισμού στην Παραλία Αγίου Παντελεήμονα, την Κυριακή 10 Μαΐου, με τη συμμετοχή εργαζομένων, φίλων και μελών των οικογενειών τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της Ευρωκλινικής, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της σε ενέργειες με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Με χαμόγελα, καλή διάθεση και ομαδικό πνεύμα, οι συμμετέχοντες ένωσαν τις δυνάμεις τους, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της παραλίας και στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος. Η συμμετοχή όλων αποτέλεσε μια έμπρακτη υπενθύμιση ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινή ευθύνη και ξεκινά από μικρές, ουσιαστικές πράξεις.

Με συνέπεια στη δέσμευσή της για υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία, η Ευρωκλινική συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική προσφορά, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη συλλογική δράση.