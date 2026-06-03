Η Eurobank «Πρωταθλητής Προσλήψεων BrainReGain 2025»

Η Eurobank διακρίθηκε ως η μοναδική εγχώρια συστημική τράπεζα μεταξύ 46 εταιρειών – μελών της πρωτοβουλίας BrainReGain

Η Τράπεζα ενισχύει συστηματικά τη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς εργασίας με το διεθνές ελληνικό ταλέντο, προσελκύοντας στελέχη υψηλής εξειδίκευσης σε τομείς στρατηγικής σημασίας

Η Eurobank τιμήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, από τη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία «Ελληνισμός Εν Δράσει – BrainReGain», λαμβάνοντας το βραβείο «Πρωταθλητής Προσλήψεων BrainReGain 2025» και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική της δέσμευση στην προσέλκυση, αξιοποίηση και ανάπτυξη στελεχών με διεθνή εμπειρία.

Η σημαντική αυτή διάκριση αναγνωρίζει τη συνεπή συμβολή της Τράπεζας στη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς εργασίας με Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού, καθώς και στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία BrainReGain αποτελεί σύμπραξη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της διασποράς. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, ενισχύει τη συνεργασία, αναδεικνύει επαγγελματικές ευκαιρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή ταλαντούχων Ελλήνων στη χώρα.

Ενισχύοντας τη διασύνδεση της Ελλάδας με το διεθνές ελληνικό ταλέντο

Η Eurobank αντιμετωπίζει διαχρονικά τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών ως στρατηγική προτεραιότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς εργασίας με εξειδικευμένους Έλληνες του εξωτερικού και δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης για στελέχη που επιθυμούν να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επένδυσης της Eurobank στους ανθρώπους της και στη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Την τελευταία τριετία η Eurobank έχει πραγματοποιήσει 880 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων το 12% αφορά στελέχη που επαναπατρίστηκαν, ενώ στόχος της Τράπεζας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της τάσης αυτής τα επόμενα χρόνια. Η πλειονότητα των στελεχών που επαναπατρίστηκαν προέρχεται από την Αγγλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δυναμική των προσλήψεων αυτών αποτυπώνει τη διαρκή επένδυση της Eurobank στην προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών με διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία. Η Τράπεζα συνεχίζει να δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες επαναπατρισμού, εντάσσοντας στελέχη σε θέσεις υψηλής στρατηγικής σημασίας στους τομείς IT, Private Banking, Finance, Transformation, Internal Audit, Compliance, Shipping, Global Markets και Retail & Digital Banking. Η ένταξη στελεχών με διεθνή τεχνογνωσία ενισχύει την καινοτομία, εμπλουτίζει τον οργανισμό με νέες δεξιότητες και διαφορετικές οπτικές και επιταχύνει τον μετασχηματισμό της Τράπεζας.

Παράλληλα, η Eurobank υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης και υποστήριξης επαναπατρισμού, προσφέροντας onboarding, mentorship, ευκαιρίες εξέλιξης και συμμετοχής σε στρατηγικά έργα, καθώς και υποστήριξη μετεγκατάστασης και αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας των στελεχών. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη διαχρονική επένδυση της Τράπεζας στην προσέλκυση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, με στόχο τη δημιουργία αξίας για την Eurobank, τους ανθρώπους της και την ελληνική οικονομία.

Πέραν των πρωτοβουλιών αυτών, η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά στις εθνικές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και επανασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών με την εγχώρια αγορά εργασίας, στηρίζοντας διαχρονικά τις δράσεις του Rebrain Greece υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας και συμβάλλοντας στην ανάδειξη των σύγχρονων επαγγελματικών προοπτικών που διαμορφώνονται στη χώρα. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Eurobank για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια».

Η Eurobank ξεχώρισε μεταξύ 46 εταιρειών – μελών του BrainReGain ως η μοναδική εγχώρια συστημική τράπεζα που διακρίθηκε φέτος. H βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου της Πρωτοβουλίας BrainReGain, που έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό τις αιγίδες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και του ΣΕΒ. Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Υγείας, Δρ. Mάριος Θεμιστοκλέους, ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, η κα Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Τράπεζας η κα Γκόλφω Αγαπητού, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής People Talents, η οποία δήλωσε: «Η διάκριση της Eurobank ως “Πρωταθλητής Προσλήψεων BrainReGain 2025” αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση να επενδύουμε στους ανθρώπους και στο διεθνές ελληνικό ταλέντο. Στηρίζουμε έμπρακτα τον επαναπατρισμό ταλαντούχων Ελλήνων επαγγελματιών, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες καριέρας με προοπτική εξέλιξης και αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία τους προς όφελος του μετασχηματισμού της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον που δίνει προοπτικές στους ανθρώπους μας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας.».

Από το 2019, η Eurobank είναι μέλος του BrainReGain, συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα mentoring και προσφέροντας καθοδήγηση και επαγγελματική συμβουλευτική σε Έλληνες του εξωτερικού. Η διάκριση αναγνωρίζει τη συμβολή της Τράπεζας βάσει: