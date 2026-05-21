ΤΡAΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026

Γιώργος Καλούμενος
Γιώργος Καλούμενος
shutterstock_1211569033_1

Η Πειραιώς συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026 στο Ζάππειο Μέγαρο, συγκεντρώνοντας πάνω από 10.000 εκπροσώπους του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Η συμμετοχή της Πειραιώς στη διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας στην ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Κατά τη διάρκεια του Panathēnea 2026, η Πειραιώς θα έχει παρουσία με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, όπου στελέχη της Τράπεζας και 7 ομάδες του Piraeus Startup Accelerator θα παρουσιάζουν τις δράσεις και τις δυνατότητες του προγράμματος, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα ενημέρωσης και δικτύωσης με το οικοσύστημα καινοτομίας που υποστηρίζει η Τράπεζα.

Μέσα από το Piraeus Startup Accelerator, η Πειραιώς υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης startups και καινοτόμων ομάδων, παρέχοντας πρόσβαση σε mentoring, εκπαίδευση, δικτύωση και εργαλεία ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την αγορά, με δράσεις σε πόλεις της ελληνικής Περιφέρειας, όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη.

Τα Panathēnea αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις καινοτομίας στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας startups, επενδυτές, τεχνολογικές εταιρείες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση φέρει τη σφραγίδα του Lars Rasmussen, συνδημιουργού των Google Maps, και εστιάζει στις νέες τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας καινοτομίας.

 

 

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds 16η ετήσια τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού NBG Business Seeds
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Η Visa συνεργάζεται με την OpenAI για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς εμπορίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης Εικόνα που περιέχει ρουχισμός, άτομο, ανθρώπινο πρόσωπο, κουστούμι Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Η Visa συνεργάζεται με την OpenAI για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς εμπορίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Visa συνεργάζεται με την OpenAI για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς εμπορίου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Eurobank | Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028 - Τριήμερη περιοδεία της Διοίκησης στο νησί Εικόνα που περιέχει ανθρώπινο πρόσωπο, άτομο, άνδρας, χαμόγελο Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Eurobank | Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028 - Τριήμερη περιοδεία της Διοίκησης στο νησί

Eurobank | Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028 - Τριήμερη περιοδεία της Διοίκησης στο νησί

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ