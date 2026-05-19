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CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

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Ίσως η καλύτερη ιδέα για την αποταμίευσή σου

Η CrediaBank παρουσιάζει ίσως την καλύτερη ιδέα για αποταμίευση με υψηλή απόδοση και ελευθερία συναλλαγών: Ο Λογαριασμός Ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings συνδυάζει προνομιακό επιτόκιο έως 1,15%, με ελεύθερη πρόσβαση στα χρήματά σου ανά πάσα στιγμή.

Αν δεν έχεις λογαριασμό στην CrediaBank, ήρθε η ώρα να ανοίξεις! Για αποκλειστικά νέα στην Τράπεζα κεφάλαια*, με ελάχιστη αρχική κατάθεση €5.000 και για ποσά έως €50.000, η CrediaBank προσφέρει επιτόκιο 1,15% από το πρώτο ευρώ, μέσω του Λογαριασμού Ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings, χωρίς κανέναν περιορισμό στις συναλλαγές σου και χωρίς τη δέσμευση μιας προθεσμιακής κατάθεσης. Παράλληλα, απολαμβάνεις:

  • Δωρεάν πάγιες εντολές & εισερχόμενα εμβάσματα για ευελιξία σε εισπράξεις και πληρωμές
  • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας
  • Ψηφιακή Τραπεζική (e-banking & mobile banking)

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τα νέα κεφάλαια. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση (σήμερα 15%).

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