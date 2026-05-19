Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Στις 19 Μαΐου η Ελλάδα τιμά τη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου — μιας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη όχι μόνο στους νεκρούς και στους ξεριζωμένους, αλλά και στη μνήμη ενός κόσμου που χάθηκε βίαια από τις ακτές του Εύξεινου Πόντου.

Οι Έλληνες του Πόντου υπήρξαν επί αιώνες μια ζωντανή κοινότητα με έντονη παρουσία στο εμπόριο, την παιδεία και τον πολιτισμό της Μαύρης Θάλασσας. Από τα χρόνια όμως του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έως και τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι διωγμοί, οι εκτοπισμοί, τα τάγματα καταναγκαστικής εργασίας και οι πορείες θανάτου οδήγησαν στον αφανισμό και τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Η 19η Μαΐου επιλέχθηκε ως Ημέρα Μνήμης επειδή στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, γεγονός που σηματοδότησε την πιο σκληρή φάση των διωγμών για τον ποντιακό ελληνισμό. Η ελληνική Βουλή αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία το 1994, καθιερώνοντας την ημέρα ως εθνική επέτειο μνήμης.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στη δημόσια ανάδειξη και διεθνή προβολή του ζητήματος της Γενοκτονίας των Ποντίων. Με πολιτικές παρεμβάσεις, βιβλία, ομιλίες και πολυετή δράση, συνέβαλε ώστε η μνήμη του Πόντου να βγει από τα όρια της προσφυγικής κοινότητας και να αποκτήσει θέση στον δημόσιο και ιστορικό διάλογο της χώρας. Για πολλούς Ποντίους υπήρξε η μορφή που συνέδεσε τη μνήμη με τη διεκδίκηση της ιστορικής αναγνώρισης και της πολιτισμικής αυτογνωσίας.

Πέρα όμως από τις επίσημες τελετές, η μνήμη του Πόντου επιβίωσε κυρίως μέσα από τους ανθρώπους: στις αφηγήσεις των προσφύγων, στα τραγούδια και στα μοιρολόγια, στη λύρα, στις λέξεις της ποντιακής διαλέκτου, στις οικογενειακές φωτογραφίες που σώθηκαν μέσα από τον ξεριζωμό. Οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα δεν έφεραν μόνο την οδύνη της απώλειας· έφεραν μαζί τους έναν ολόκληρο πολιτισμό, που ρίζωσε ξανά σε νέους τόπους.

Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η Ημέρα Μνήμης αποτελεί υπενθύμιση ότι οι γενοκτονίες δεν γεννιούνται ξαφνικά. Προετοιμάζονται μέσα από τον φανατισμό, τη δαιμονοποίηση του «άλλου» και τη σιωπή απέναντι στη βία. Σε μια εποχή όπου ο πόλεμος και οι προσφυγικές διαδρομές παραμένουν τραγικά επίκαιρες, η μνήμη των Ποντίων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία: όχι ως πράξη εκδίκησης, αλλά ως ευθύνη ιστορικής συνείδησης.

Η περίφημη φωτογραφία του C. D. Morris από το Χαρπούτ προς την Τραπεζούντα, δημοσιευμένη στο National Geographic το 1925, έχει χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες ως σύμβολο των διωγμών και του ξεριζωμού των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ακριβής ταυτότητα των προσφύγων παραμένει αντικείμενο ιστορικής συζήτησης, με τον ιστορικό Τάσο Κωστόπουλο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για Έλληνες πρόσφυγες του Πόντου και όχι για Αρμενίους