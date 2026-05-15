Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 2026 - Ανισότητες, Οικογένεια και Δημογραφικό

Η 15η Μαΐου, η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας, δεν αποτελεί απλώς έναν επετειακό συμβολισμό των Ηνωμένων Εθνών. Από το 1993, όταν καθιερώθηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η οικογένεια παραμένει ο βασικός πυρήνας κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινης ασφάλειας σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Η διεθνής κοινότητα άρχισε ήδη από τη δεκαετία του 1980 να αντιμετωπίζει την οικογένεια όχι μόνο ως ιδιωτική υπόθεση αλλά ως κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης, κοινωνικής σταθερότητας και ισότητας. Και σήμερα, αυτή η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι σύγχρονες ανισότητες δεν αφορούν μόνο το εισόδημα. Αγγίζουν την πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη στέγη, στην τεχνολογία, ακόμη και στις ίδιες τις δυνατότητες ζωής. Οι αλλεπάλληλες οικονομικές, υγειονομικές και ενεργειακές κρίσεις επιβαρύνουν κυρίως τις οικογένειες που προσπαθούν να μεγαλώσουν παιδιά μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις των νέων ανθρώπων: αν θα δημιουργήσουν οικογένεια, πότε θα αποκτήσουν παιδιά και με ποιες προοπτικές θα τα μεγαλώσουν. Όταν η στέγη γίνεται δυσπρόσιτη, οι υπηρεσίες φροντίδας ανεπαρκείς και το κόστος ανατροφής δυσανάλογο προς το εισόδημα, η οικογένεια μετατρέπεται από χώρο ασφάλειας σε πεδίο καθημερινού άγχους.

Στην Ελλάδα, το ζήτημα αποκτά πλέον σαφή δημογραφική διάσταση. Η υπογεννητικότητα, η γήρανση του πληθυσμού και η καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας συνθέτουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αποσπασματικά επιδόματα. Ιδιαίτερα οι οικογένειες με τρία παιδιά βρίσκονται συχνά σε μια παράδοξη θέση: συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανανέωση του πληθυσμού, αλλά βιώνουν ανασφάλεια και ελλιπή στήριξη.

Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζουν να το σηκώνουν οι γυναίκες και οι μητέρες, εξαιτίας της άνισης κατανομής της φροντίδας και της έλλειψης επαρκών δομών παιδικής μέριμνας.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως οι κοινωνίες που επένδυσαν έγκαιρα στην οικογένεια — με σταθερές πολιτικές, καθολική στήριξη παιδιών και ουσιαστικές υπηρεσίες φροντίδας — πέτυχαν καλύτερη κοινωνική συνοχή και πιο σταθερό δημογραφικό μέλλον.

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι απλό αλλά κρίσιμο: η στήριξη της οικογένειας δεν είναι κοινωνική πολυτέλεια. Είναι επένδυση στο μέλλον μιας κοινωνίας.