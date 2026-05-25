Europa Forum Wachau 2026: Ψηλά στην ατζέντα o μετασχηματισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Σπύρος Καπράλος, Κρεμς αν ντερ Ντονάου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Wachau αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό στην Αυστρία και ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί πραγματοποιούνται εντατικές συζητήσεις και πρωτοποριακές αναλύσεις σχετικά με τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε και τα οποία αναμφίβολα επηρεάζουν το μέλλον της. Οι Αυστριακοί δίνουν μεγάλη έμφαση στις εξελίξεις γύρω από τη καινοτομία και την τεχνολογία, έννοιες τις οποίες συνδέουν με κρίμισους τομείς, ανάμεσα στους οποίους είναι και η υγεία.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι το θέμα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης το ενέταξαν την ημέρα που ήταν αφιερωμένη στην τεχνολογία. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται άρρηκτα με μία νέα πραγματικότητα και με την αδήριτη ανάγκη για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών στην ενωμένη Ευρώπη του 2030. Εκεί, συγκεντρώθηκαν υψηλόβαθμοι πολιτικοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και ακαδημαϊκοί για να εντοπίσουν τις αρρυθμίες και να αναζητήσουν κοινές λύσεις για μια ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική Ευρώπη. Ειδικότερα, η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη στρογγυλή τράπεζα "μετασχηματισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης & η Απόκριση της Κάτω Αυστρίας" επικεντρώθηκε στους διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς, τη δημογραφική αλλαγή και την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε το σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης 2040+ της Κάτω Αυστρίας, το οποίο στοχεύει στην ενοποίηση δομών, σε νέες μορφές εξωτερικής περίθαλψης και σε αύξηση των θέσεων εκπαίδευσης. «Η Κάτω Αυστρία είναι επίσης πολύ δραστήρια στην έρευνα. Σκέφτομαι το ISTA με τον καθηγητή Κούμπιν, όπου σύντομα θα απασχολήσουμε 2.500 ερευνητές», δήλωσε ο επιφανής σύμβουλος υγείας κ. Κάσσερ. Από την πλευρά της, η Ελίζαμπεθ Μπράουτιγκαμ από την περιφερειακή υπηρεσία υγείας της Κάτω Αυστρίας τόνισε τη σημασία της υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης στην περιοχη. «Όλοι στην περιφέρεια μας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υψηλού επιπέδου, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η διάγνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτερ ΜακΝτόναλντ, Πρόεδρος του αυστριακού ταμείου ασφάλισης υγείας (ÖGK), αναφέρθηκε εκτενώς στις οικονομικές προκλήσεις και ζήτησε καλύτερη διαχείριση των ασθενών και καλύτερη συνεργασία μεταξύ της κοινωνικής ασφάλισης και των ομόσπονδων κρατιδίων.

Το υγειονομικό μοντέλο της Κάτω Αυστρίας, η υψηλή αίσθηση ευθύνης των διοικούντων, αλλά και η βούληση τους για διαρκή προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, συνιστά ένα θετικό παράδειγμα που και άλλα ευρωπαϊκά κράτη μπορούν να το αξιοποιήσουν, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη διαπίστωση προχώρησαν και οι συμμετέχοντες στο πάνελ, ενώ έγινε και σχετική συζήτηση στο περιθώριο του EFW 2026.