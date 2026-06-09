Οι ΗΠΑ ενισχύουν το 3+1, ο μίνι ανασχηματισμός, η Morgan Stanley ανεβάζει το Χ.Α και το «καμπανάκι» Εξάρχου

Φωτογραφία: Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου στο East Mediterranean Gas Forum

Ενέργεια: Σε μία περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου σε Ουάσιγκτον και Χιούστον. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, το East Mediterranean Gas Forum και το σχήμα 3+1 με ΗΠΑ, Κύπρο και Ισραήλ. Ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Το East Mediterranean Gas Forum συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, με στόχο την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Πέμπτη, ο υπουργός θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπουργική συνεδρίαση του σχήματος 3+1 για την ενέργεια, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί μάλιστα αναμένεται να δώσουν ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο σχήμα 3+1.

Ανασχηματισμός: Δεν τα πήγε καλά στις προβλέψεις για τον ανασχηματισμό ο τύπος. Ούτε ο Παύλος Μαρινάκης πήγε στο Μεταφορών στη θέση του Κυρανάκη, ούτε ο Θεοδωρικάκος μετακομίζει από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Μαξίμου. Παρά την έντονη φημολογία ο πρωθυπουργός προχώρησε σε περιορισμένες αλλά στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να περιορίσει τις παρεμβάσεις για αποφυγή ευρύτερων ανακατατάξεων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κυβερνητικό προγραμματισμό, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας χρόνου μέχρι τις εκλογές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά ζητήματα, επιλογή που συνδέεται με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ανέβηκε ψηλότερα στο νέο country scorecard (πίνακας αξιολόγησης χώρας) της Morgan Stanley για την περιοχή EEMEA ( Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), με τον οίκο να διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση» για την ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 56 μονάδων, έναντι 53 μονάδων για τον μέσο όρο της EEMEA. Στη λίστα των 40 κορυφαίων μετοχών της EEMEA περιλαμβάνονται τρεις ελληνικές τράπεζες. Η Πειραιώς βρίσκεται στη 14η θέση, η Εθνική στη 22η θέση και η Alpha Bank στην 23η θέση. Πέρα από τις τράπεζες, στο top 40 του συνδυαστικού screen περιλαμβάνεται και ο ΟΤΕ, στην 24η θέση, με συνολική βαθμολογία 57,8 μονάδων.

Οικονομία: «Καμπανάκι» από τον Αλέξανδρο Εξάρχου (Aktor): Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010 και να χαθεί η δυνατότητά να αναχρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος την επόμενη δεκαετία, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο συνέδριο «Ελλάδα 2030» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Και διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ανησυχία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εφόσον δημιουργηθεί η εικόνα ότι δεν θα υπάρχει σταθερή διακυβέρνηση, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι αυτό θα αποφευχθεί, καθώς, όπως συμπλήρωσε, είναι η πρώτη φορά που βλέπει ξένα κεφάλαια να αναλαμβάνουν επιχειρηματικό κίνδυνο στην Ελλάδα και για να συνεχιστεί ό,τι έχει επιτευχθεί, θα πρέπει να υπάρχουν βασικές συνθήκες προβλεψιμότητας στην οικονομία.

Τράπεζες: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόμη δρόμο ανόδου, σημειώνει ο αμερικανικός οίκος Jefferies και δηλώνει αγοραστής. Υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να αποτιμώνται με discount περίπου 15% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, παρά τη σημαντική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας. Η Jefferies εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση της μεταμνημονιακής ανάκαμψης και έχει περάσει σε ένα νέο στάδιο διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Δημοψήφισμα: Παρακολουθήσαμε χθες το έκτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» και τις εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καλοκαιριού του 2015, από το δημοψήφισμα έως τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Στις 30 Ιουνίου 2015, η Ελλάδα δεν κατέβαλε τη δόση της στο ΔΝΤ και βρέθηκε εκτός πλαισίου, όπως η Ζιμπάμπουε με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θυμηθήκαμε και εξάστηλα μέρους του τύπου, όπως το «Θρίαμβος 61%, τρέμουν οι τοκογλύφοι το νέο μεγάλο ηγέτη της Ευρώπης»! Θυμηθήκαμε επίσης ότι δυστυχώς για τους τότε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που πίστευαν ότι «εμείς θα βαράμε τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν», μόνο τα ελληνικά ομόλογα «πλήρωσαν» το δημοψήφισμα, ενώ η…κατάρρευση της Ευρώπης δεν ήλθε ποτέ. Και βεβαίως ο μεγάλος λογαριασμός ήλθε μετά.

ΠΑΣΟΚ: Επιτέλους και ένα από τα λίγα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σκέπτεται ορθολογικά. Ο λόγος για τον κύριο Γιώργο Σακελλίων, ιατρό, μέλος Κ.Π.Ε ΠΑΣΟΚ. Δείτε τις δηλώσεις του στο One TV, ξεχωρίζει σαν «την μύγα μέσα στο γάλα», όχι μόνο σχέση με πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλων των κομμάτων. Μεταξύ των άλλων, ανέφερε, αυτό που χαρακτηρίζαμε ως το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να κοιτάξει προς το κέντρο και όχι στην Αριστερά, προσπαθώντας να αφαιρέσεις ψήφους από τον κύριο αντίπαλο σου. Στην περίπτωσή μας απώλειες της ΝΔ από το Κέντρο και κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον πολιτικό χώρο δίνει κυβέρνηση και όχι στροφή προς τα αριστερά.

Υ.Γ(1): Η στήλη, από τον Απρίλιο, έγραψε την πληροφορία ότι ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Αθήνα στις αρχές Ιουλίου (2 με 4). Χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκοα, τονίζοντας την επιθυμία του Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα.

Υ.Γ (2): Θ. Αυγερινός: «Μπήκαμε στα μνημόνια για να σωθούμε και το χρέος αυξάνεται». Ή δεν είναι ενημερωμένος (αδιάβαστος) ή δεν θέλω να σκεπτώ ότι ψεύδεται, την ώρα που όλοι οι επίσημοι διεθνείς οργανισμοί μοιράζουν επαίνους στην Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος υποχωρεί και ως προς ποσοστό του ΑΕΠ (τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση παγκοσμίως) αλλά και σε απόλυτα νούμερα.

Υ.Γ (3): «Αιμορραγία» 47 δισ. ευρώ στην αγορά ενέργειας της Ευρώπης μόνο στις τελευταίες 10 ημέρες!