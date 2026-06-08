Ανθεκτική η ανάπτυξη με άλμα στις επενδύσεις, τα επιτόκια φοβίζουν τις αγορές, οι τράπεζες ανοίγουν την ψαλίδα των επιτοκίων, το «χρυσό» deal Bally's Intralot-evoke και τα κέρδη της Metlen από το γάλλιο

Ανάπτυξη: Όχι μόνο ανθεκτική εμφανίστηκε η ελληνική ανάπτυξη απέναντι στον πόλεμο, αλλά πέτυχε και υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε 2%, ενώ το ΑΕΠ της Ε.Ε. μεγεθύνθηκε 0,7%. Εξίσου αισθητή ήταν η διαφορά σε τριμηνιαία βάση. Μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου του 2026, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,2%, τη στιγμή που η Ένωση είδε το ΑΕΠ της να μειώνεται 0,1%. Μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής ώθησης στην Ελλάδα προήλθε από το «άλμα» στις επενδύσεις, 12,1%. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές, ώστε να εξουδετερώνεται η στρέβλωση που προκαλεί ο πληθωρισμός, τονώθηκε κατά περισσότερα από 10 δισ., με αποτέλεσμα να ανέλθει στα 9,46 δισ. στα τέλη Μαρτίου, έναντι 8,44 δισ. πριν από έναν χρόνο.

Αγορές: Οι επενδυτές βλέπουν νέα αύξηση επιτοκίων και προχώρησαν στο χειρότερο.... ξεπούλημα εδώ και πάνω από έναν χρόνο για τον Nasdaq (-41,8%)%, τερματίζοντας ένα ιστορικό σερί εννέα κερδοφόρων εβδομάδων για τον S&P 500. Προειδοποίηση για φούσκα στη Wall Street από την BCA Research. Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, με το 2ετές στο 4,16% και το 10ετές στο 4,54%, συνδέεται με την προσδοκία αύξησης επιτοκίων από τη Fed. Στο Χ.Α σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 0,72% στις 2.355,67 μονάδες. Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης εμφανίστηκε διστακτικός να προσεγγίσει άμεσα τα υψηλά του Φεβρουαρίου στις 2.407 μονάδες. Οι τεχνικές ενδείξεις εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της ανοδικής τάσης και της εκ νέου προσέγγισης των φετινών υψηλών, με περιθώριο κίνησης έως την περιοχή των 2.440 μονάδων. Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 2.400 – 2.410 μονάδων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς και αντίστασης για τους πωλητές.

Τράπεζες (1): Σε περαιτέρω διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου προχώρησαν οι ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο, εκμεταλλευόμενες τη στασιμότητα στα επιτόκια των καταθέσεων σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία του κόστους δανεισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Νέα διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου στο 4,45% από 4,08%: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, σημαντικές αυξήσεις στα δάνεια. Και βεβαίως με αποφάσεις όπως η πρόσφατη του Αρείου Πάγου, τα επιτόκια δανείων θα ανεβαίνουν περισσότερο, ενώ θα κλείνει και η στρόφιγγα των δανείων.

Τράπεζες (2): Η Deutsche Bank προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες. Εκτιμά ότι εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου. Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 5 ευρώ για τη Eurobank (κλείσιμο Παρασκευής 3,89 ευρώ), στα 4,80 ευρώ για την Alpha Bank (κλείσιμο 3,70 ευρώ), στα 17,10 ευρώ για την Εθνική(κλείσιμο 14,72 ευρώ), στα 10,15 ευρώ για την Πειραιώς (8,68 ευρώ). Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να επωφελούνται από ένα ισχυρότερο μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, οι επενδύσεις ενισχύονται και η πιστωτική επέκταση διατηρεί υψηλούς ρυθμούς, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (κλείσομο Παρασκευής 42,86 ευρώ) ,η Mediobanca, διατηρώντας σύσταση «Outperform». Τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της τροφοδοτούν η αυξανόμενη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων (ιδίως των αυτοκινητοδρόμων), η βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του κατασκευαστικού κλάδου και το διευρυμένο pipeline έργων σε Ελλάδα και Ν.Α Ευρώπη. Για την περίοδο 2026–2028, η Mediobanca τοποθετεί τα Ebitda μεταξύ 700–816 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αγγίξουν έως και τα 192 εκατ., καθώς το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων ωριμάζει σταδιακά και τα περιθώρια κερδοφορίας σταθεροποιούνται. Σε αυτούς ανήκουν η διαχείριση νερού, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει αποκτήσει το 13% της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε έναν κλάδο όπου αναμένονται επενδύσεις 8–10 δισ.

Alpha Bank: Στα 4,9 δισ. δολάρια η χρηματοδότηση της ναυτιλίας το 2026 από την Alpha Bank, έχοντας σημειώσει ετήσια αύξηση 19% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025 (4,1 δισ.δολάρια).

Η ισχυρή αυτή επίδοση αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Alpha Bank να στηρίζει σταθερά τη ναυτιλία σε όλες τις φάσεις του κύκλου της, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Αυτό που διαφοροποιεί την Alpha Bank στην αγορά, «είναι η σταθερή και διαχρονική στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας σε όλο τον κύκλο της αγοράς», υπογράμμισε ο Chief of Shipping της Alpha Bank, Γιάννης Καραμανώλης, στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής».

Bally's Intralot: Το «χρυσό» deal Bally's Intralot - Evoke «χτίζει» νέο κολοσσό 3,2 δισ. στο online gaming. Ο CEO της Bally’s Intralot Ρόμπσον Ριβς, μιλώντας στους αναλυτές κατά τη τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της evoke, χαρακτήρισε τη συμφωνία κομβικής σημασίας για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι αλλάζει άμεσα το μέγεθος και τη θέση της Bally’s Intralot στη διεθνή αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Μετά την ολοκλήρωσή της, η Bally’s Intralot θα διαθέτει ισχυρή παρουσία σε έξι από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Δανία.

Metlen: Η Metlen θα είναι ένας από τους βασικούς κερδισμένους από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσει την πρόσβασή της στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιακή οικονομία και τον αμυντικό κλάδο, εκτιμά η Morgan Stanley. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου, η σχεδιαζόμενη επένδυση ύψους 300 εκατ. της εταιρείας στον βωξίτη, την αλουμίνα και το γάλλιο έχει μεγάλη στρατηγική σημασία και είναι καλά τοποθετημένη για να λάβει οικονομική στήριξη που θα ενισχύσει τις αποδόσεις του project. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, το project της Μetlen για παραγωγή γαλλίου θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου €100-150 εκατ. σε ετήσια EBITDA από το 2028.

Lamda Development: Η Lamda Development άντλησε 350 εκατ. από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, με τη ζήτηση να φτάνει τα 593,5 εκατ. και την έκδοση να υπερκαλύπτεται 1,7 φορές, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,20% ετησίως. Η συνολική έγκυρη ζήτηση από τους επενδυτές διαμορφώθηκε στα 593,5 εκατ.

Υ.Γ (1): Κτυπούν ξανά τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, πρόκληση, η πρώτη μετά την εκεχειρία - «Όχι» στην κλιμάκωση λέει ο Τραμπ

Υ.Γ (2): Θα μπορούσε να γίνει και ανέκδοτο. Όλοι αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσαν το υπουργικό συμβούλιο και συνεργάτες του Πρωθυπουργού Τσίπρα. Τους χρέωσε τα λάθη της «επιτυχημένης κυβέρνησης του», όπως υποστηρίζει, τους εγκατέλειψε κα ι τώρα αυτοί θελουν να τον ακολουθήσουν για νέες…επιτυχίες.