Mega deal Ελλάδος-ΗΠΑ-Κορέας στην Ελευσίνα, «χάλκινο» παγκοσμίως στο Χ.Α τον Μάϊο, ο αειθαλής Σωκράτης και η «Ευρώπη», πέντε ναυτιλιακές «βλέπουν» προς το Χ.Α

Ελευσίνα: Μάλλον στα ψιλά πέρασε (ο τύπος ασχολείται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση) η τριμερής συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ–Νότιας Κορέας η μετατρέπει την Ελευσίνα σε αμυντικό και ναυπηγικό hub με επένδυση 1,35 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια στρατηγική πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συνεργασίας, κάνοντας λόγο για μια κοινή δέσμευση Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας στην ασφάλεια και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα και τη διεθνή αμυντική συνεργασία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με υψηλά κέρδη 8,4% έκλεισε ο Μάϊος για το Euronext Athens και βρίσκεται σε επαφή με τα υψηλά των 2.407 μονάδων, τα οποία ίσως προσπαθήσει αυτή την εβδομάδα να τα δοκιμάσει να το διασπάσει. Ανάμεσα στους κορυφαίους πρωταγωνιστές των διεθνών αγορών βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank. Βρέθηκε στην τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των βασικών χρηματιστηριακών αγορών. Καλύτερες αποδόσεις σημείωσαν μόνο ο ιαπωνικός Nikkei και ο δείκτης MSCI Αναδυόμενων Αγορών, ενώ η ελληνική αγορά ξεπέρασε σημαντικά τον Nasdaq, τον DAX, τον EuroStoxx 600 και τις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές. Από τις αρχές του 2026, το Χ.Α διατηρεί σταθερά θέση μεταξύ των δέκα κορυφαίων αγορών παγκοσμίως, με τη συνολική απόδοση να προσεγγίζει το 13%.

Δημοσκόπηση: Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, όπως τουλάχιστον εκτιμούν οι αναλυτές, δείχνει η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ με διαφορά 15 μονάδων από τον δεύτερο (πλέον) Τσίπρα, τρίτη η Καρυστιανού, έπεσε τέταρτο το ΠΑΣΟΚ κοντά σε μονοψήφιο στο 10,5% χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες. Σχεδόν 8 στους 10 πολίτες (78,6%) θεωρούν σημαντικό ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί κρίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός με 29%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 13,2%.

Η πλειοψηφία των πολιτών (56,6%) θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα, ενώ 33,5% για διαμαρτυρία.

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας λειτουργεί ουσιαστικά ως ο πολιορκητικός κριός του Αλέξη Τσίπρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, είναι ένας δογματικός που προσπαθεί να φέρει το οριστικό τέλος τού ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σύγχυση, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο. Άνοιξε πόλεμο με τους δημοσκόπους, στελέχη του κάνουν λόγο για σενάριο συνωμοσίας (συμφωνία Μητσοτάκη- Τσίπρα εναντίον του ΠΑΣΟΚ), η μη ψήφιση Στουρνάρα, η μήνυση Ανδρουλάκη κατά Άδωνι Γεωργιάδη, η βιασύνη να «καθίσει στο σκαμνί» αντιπάλους του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς σοβαρές ενδείξεις.

Ευρώπη(1): Ο αειθαλής Σωκράτης Κόκκαλης έκλεισε 52 χρόνια στον όμιλο της Ιντρακόμ έχοντας προσφέρει σημαντικά κέρδη στους μετόχους των εταιρειών στις οποίες επένδυσε. Μόνο τυχαίος δεν είναι η παρομοίωση της Intracom με την Berkshire του Γουόρεν Μπάφετ ,από μετόχους της Intracom, στην τελευταία Γ.Σ. Αναφερόμενος στη συγχώνευση της Ευρώπη με την Credia Bank τόνισε : «Προχωρήσαμε στη συγχώνευση της Ευρώπης με την Credia Bank, γιατί η πώληση έφερε κέρδη και τώρα κοιτάμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες θα είναι επικερδείς. Βγάλαμε τουλάχιστον δύο φορές τα χρήματα που βάλαμε στην Κλουκίνας - Λάππας (νυν Ευρώπη Holdings)».

Ευρώπη(2): Ο κ. Σ. Κόκκαλης παραδέχθηκε ότι επένδυσε στην Ευρώπη, μη έχοντας γνώση στην ασφάλιση, αλλά προέβλεψε ότι οι τράπεζες θα «ξυπνήσουν» και θα επενδύσουν στις ασφάλειες. Ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει καλούς δείκτες αλλά οι υπεραξίες θα είναι υψηλότερες αν δεθεί σε τραπεζικό άρμα. Η κ. Βρεττού έχει ξεκινήσει ένα σοβαρό εγχείρημα να γίνει ο 5ος τραπεζικός πυλώνας. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, κι από την πλευρά μας βλέπουμε συνέργειες με τους 400.000 πελάτες της τράπεζας. Οι μέτοχοι της Ευρώπη Holdings θα λάβουν 1,446 νεοεκδοθείσες μετοχές της Credia Bank, ενώ μετά από την ολοκλήρωση της απορρόφησης η συμμετοχή της Intracom στην Credia Bank θα ανέλθει στο 3,76%.

Safe Bulkers : Για πρώτη φορά μια ναυτιλιακή εταιρεία μεγάλου βεληνεκούς, που διαπραγματεύεται στη Wall Street επιλέγει να ανοίξει «γέφυρα» ρευστότητας με την Ελλάδα. Η ναυτιλιακή του Πόλυ Χατζηϊωάννου, η Safe Bulkers εισάγει σήμερα τις μετοχές της στο Euronext Athens για παράλληλη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα. Η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία και έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά ομολόγων. Προχώρησε στην έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο τελεί υπό τη διαπραγμάτευση της Κατηγορίας Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ναυτιλιακές: Να σημειώσουμε ότι ο κ. Stephane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext δήλωνε, πριν από μερικές εβδομάδες, βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο "σπίτι" τους, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση του Euronext Athens συζητά με τουλάχιστον πέντε μεγάλες ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων για εισαγωγή των μετοχών τους στο Euronext Athens.

Bally’s Inralot: Στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει οι διαδικασίες για την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Inralot. Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου, ενώ ανοιχτή είναι η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές. Η Bally’s Inralot είχε γνωστοποιήσει στις 20/4 πως εξετάζει να αποκτήσει την Evoke, μητρική της William Hill και της 888, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου με EBITDA έως 1 δισ. Ισχυρή αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Intralot μέσω της Bally’s International Interactive στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €268,1 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2026. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε €100,2 εκατ.

Υ.Γ: Πριν από λίγες ημέρες, η αντιπολίτευση(μέχρι και ο μεγάλος Βενιζέλος) ειρωνεύτηκαν τον πρωθυπουργό για την ατάκα του: «ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός που θα ήθελαν να σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου σε μια μείζονα εθνική ή άλλη κρίση. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, το 56,2% απαντά πολύ, το 22,4% αρκετά, το 5.8% απαντά λίγο, το 12,1% καθόλου και το 3,6% δεν απαντά. Μάλιστα, η απάντηση αυτή είναι καθαρά πλειοψηφική σε όλα τα κομματικά ακροατήρια.

Φωτογραφία: Ναυπηγεία Ελευσίνας (πηγή: shutterstock)