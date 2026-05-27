Συνέδριο Economist «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση» 29 Μαΐου 2026, Grand Arsenal, Χανιά

Online μετάδοση: YouTube: Economist Impact SE Europe Events / www.hazliseconomist.com

Σε συνεργασία με το Powergame.gr







Η στρατηγική σημασία των βασικών έργων υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης τίθεται στο επίκεντρο ημερίδας του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», που πραγματοποιείται στις 29 Μαΐου 2026 στα Χανιά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα εξετάσουν τον ρόλο που διαδραματίζουν για τις προοπτικές και την εξωστρέφεια της περιοχής οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι επενδύσεις στον τουρισμό και η τοπική παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η παράμετρος της συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Στις εργασίες προεδρεύουν η Joan Hoey, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλος Ευρώπης του Economist Intelligence Unit και ο Alasdair Ross, countries editor της ετήσιας έκδοσης προβλέψεων του The Economist “The World ahead 2026”.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές:



Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πρόεδρος του Eurogroup (σύνδεση)

Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δήμαρχος Χανίων

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (μήνυμα)

Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου

Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου

Αγγελική Βαρελά, Πρόεδρος, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Ανδρέας Ανδρεάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Sani/Ikos

Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών

Σπύρος Βενετσιάνος, Επικεφαλής structured finance, γενικός διευθυντής, Eurobank

Martin Bijsterbosch, Επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην Ελλάδα

Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, Aegean Airlines

Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Μαρία Δεληγιάννη, Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ανατολική Μεσόγειο, CLIA

Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, AKTOR Όμιλος Εταιρειών,



Διευθύνων Σύμβουλος, ATLANTIC SEE LNG TRADE

Itai Green, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Global Innovation and Strategy Consulting,

Steve Heapy, Διευθύνων Σύμβουλος, Jet2.com and Jet2holidays

Αλέξανδρος Κίκιζας, Διευθύνων Σύμβουλος, Melissa-Kikizas

Δημήτριος Κονταξής, Γενικός Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας, Όμιλος Motor Oil, Αντιπρόεδρος, Thalis Environmental Services

Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής, Όμιλος ΟΤΕ

Κυριάκος Μάγειρας, Εκτελεστικός Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Attica Group

Ιωάννης Μανιάτης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων, ΑΔΜΗΕ

Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής, MRB Hellas

Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, METKA

Mariana Mazzucato, Καθηγήτρια Οικονομικών της Καινοτομίας και της Δημόσιας Αξίας, University College London

Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Alphabet Education

Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Νίκος Πλεύρης, Διευθυντής Δικτύου (CNO), Vodafone

Γεράσιμος Σκαλτσάς, Εμπορικός Διευθυντής, SKY express



Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Josef Schneider, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών

Andreea Staicu, Ασκούσα Καθήκοντα Προϊσταμένης Μονάδας, ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών,



Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB)

Βασίλης Χαρμανδάρης, Πρόεδρος του ΔΣ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής, CrediaBank

Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Bank

Αναλυτικό πρόγραμμα: www.hazliseconomist.com





Gold sponsors: AKTOR Group of Companies, Alpha Bank, Cosmote, PPC, Greek National Tourism Organisation (EOT), Eurobank, GEK TERNA Group, Sani/Ikos Group



Networking lunch: Terra Creta



Silver sponsors: IPTO (Independent Power Transmission Operator), CrediaBank, DIMAND, HELLENiQ ENERGY, METKA, Metropolitan College AKMI, Thalis, member of the Motor Oil Group, Vivartia Group



Bronze sponsors: Aegean Airlines, Attica Group, Grecotel, National Bank of Greece, Nera Kritis, SKY Express, Vodafone



Telecommunications provider: NOVA, Logistics supplier: DHL, Communication sponsors: Apogevmatini, Apogevmatini Sunday Edition, Online communication sponsors: iefimerida, Energygame.gr,



Communication supporters: parapolitika.gr, Athens-Macedonian News Agency



Supporters: Choose, Gloa, Hanikian Law Firm, Artecniko, Digital agency: Adpixel

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