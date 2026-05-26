Το σκληρό ΔΝΤ και ο πόλεμος δολαρίου κατά ευρώ, οι «εραστές» της δραχμής και ο «Κωδικός Αλβανία», ο Στουρνάρας και το «διαζύγιο» του ΠΑΣΟΚ με το κέντρο, το Χρηματιστήριο έσβησε τις «πολεμικές» απώλειες

ΔΝΤ- ΗΠΑ- Ε.Ε (1): «Στο Χιλιοστό» του Skai, χθες μάθαμε ότι ο Πωλ Τόμσεν του ΔΝΤ ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Για μερικούς αναλυτές δεν κάνει εντύπωση βλέποντας την μεγάλη εικόνα της κρίσης. Την εποχή εκείνη υπήρχε ένας ακήρυχτος πόλεμος του δολαρίου κατά του ευρώ, καθώς το ενιαίο νόμισμα είχε αρχίσει να αμφισβητεί την κυριαρχία του δολαρίου. Από τις αρχές του 1999 μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 το ευρώ ανατιμήθηκε έναντι του δολαρίου κατά 50% και αύξησε το μερίδιό του στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα από 9% σε 27%. Αντίθετα, το μερίδιο του δολαρίου έπεσε από 79% σε 61% και αρκετές αναδυόμενες δυνάμεις σκέφτονταν πολύ σοβαρά να στραφούν σταδιακά στο ευρώ. Κάτι τέτοιο απειλούσε να πυροδοτήσει μαζική έξοδο κεφαλαίων από την Αμερική, έντονο πληθωρισμό και απότομη επιδείνωση των ήδη προβληματικών δημοσίων οικονομικών της.

ΔΝΤ- ΗΠΑ- Ε.Ε (2): Και τότε ήρθε η ελληνική δημοσιονομική κρίση. Ακόμη και αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, αλλά και η γενικότερη ευρωπαϊκή κρίση χρέους, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να τις επινοήσουν (!) έγραφαν με αρκετά υπονοούμενα αγγλόφωνες ευρωπαϊκές εφημερίδες. Αμερικανικές τράπεζες με εκθέσεις τους, οι οίκοι αξιολόγησης (αμερικανικής επιρροής), αλλά και το «αμερικανικό» ΔΝΤ έσταζαν…χολή όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωζώνη, ενώ Αμερικανοί μεγαλοεπυνδυτές «σόρταραν» μέχρι και γερμανικά ομόλογα !), στοιχηματίζοντας κατάρρευση Της Ευρωζώνης. Η Moody΄s υποβάθμισε και τις γερμανικές τράπεζες, ενώ το CNN προέτρεπε την Γερμανία να βγει από το ευρώ (!) και να παίξει το παιχνίδι της διάσπασης της Ε.Ε, με μεγάλο ευνοημένο τις ΗΠΑ.

Δραχμή (1): Και οι εραστές της δραχμής ας μάθουν ότι μέσα σε μία ημέρα θα έχανε από 60 έως 80% της αξίας του εάν βγαίναμε από το ευρώ. Αυτό αναφερόταν στο σχέδιο της Ε.Ε με τίτλο «Κωδικός Αλβανία» το οποίο είχε καταρτιστεί για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Τυχόν επιστροφή στην δραχμή, θα σήμαινε όχι απλώς την βίαιη αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ελαχίστων που διαθέτουν ογκώδεις λογαριασμούς σε ευρώ και οι οποίοι θα μπορούν να αγοράζουν έως 60% φτηνότερα τις περιουσίες που θα ξεπουλούν οι δραχμοσυντήρητοι. Και βεβαίως το δημόσιο χρέος της χώρας μας θα εκτοξευθεί στην… στρατόσφαιρα!

Με ένα δημόσιο χρέος 400 δισ. ευρώ λοιπόν και επιτόκια 25% κάθε χρόνο, θα χρειαζόμασταν έσοδα δυο προϋπολογισμών προ κρίσης μόνο για τους τόκους.

Δραχμή (2): Στα δύσκολα χρόνια, στο εξωτερικό τρανταχτά ονόματα της παγκόσμιας οικονομικής ζωής δήλωναν ανοικτά ότι κάποια εγχώρια ισχυρά συμφέροντα επιθυμούν επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στη δραχμή, αν και οι δηλώσεις τους αποκρύβονται από τα μεγάλα ελληνικά συγκροτήματα. Όπως του Τζορτζ Σόρος: «Υπάρχουν ορισμένα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που επιθυμούν επιστροφή στη δραχμή. Εκείνοι που συνήθως δεν πληρώνουν τους φόρους τους, έχουν κίνητρο να ενθαρρύνουν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Και ορισμένοι εξ αυτών, μάλιστα οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες εφημερίδων στην Ελλάδα, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση». Πολλοί από αυτούς, θα έβλεπαν με καλό μάτι την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στη δραχμή που θα τους ανοίξει δρόμους για μεγάλες επενδύσεις σε... τριτοκοσμικές τιμές, επαναπατρίζοντας κεφάλαια σε «σκληρά» νομίσματα από το εξωτερικό.

ΠΑΣΟΚ- Στουρνάρας: Τι λέτε τώρα που θα ψήφιζε το ΠΑΣΟΚ την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα. Να τους τα «ψάλει» η Ζωή και ο ΣΥΡΙΖΑ και χάσουν το αριστερό ακροατήριο;

Άλλο ένα βήμα προς το οριστικό διαζύγιο του ΠΑΣΟΚ από τον Κέντρο. Ο Γ. Στουρνάρας είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες.

Όπως παρατήρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και αφού επισήμανε ότι “η Ελλάδα χρειάζεται έναν κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία” τόνισε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας που ήταν παρών στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, “δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης, με καθώς μίλησε όταν πίστευε και όταν έπρεπε να μιλήσει και υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμη και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος”.

Χρηματιστήριο: Σε υψηλό τριμήνου με άλμα 2% έκλεισε χθες το Χρηματιστήριο. Έσβησε τις «πολεμικές» απώλειες. Και επέστρεψε πάνω από τις 2.300 μονάδες και σε επίπεδα που είχε να δει από τον Φεβρουάριο. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,67%), της Alpha Bank (+5,00%), της Eurobank (+4,76%), της Σαράντης (+4,49%) και της Aegean Airlines (+3,34%) και της ΔΕΗ (+2,91%). Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές καθώς αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για μια θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τη λήξη του πολέμου και εν μέσω ισχυρής πτώσης των τιμών πετρελαίου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 με κέρδη 1,04% έκλεισε στις 631,63 μονάδες που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Μαρτίου.

Ελευσίνα: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη και άλλων λιμένων και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ενδιαφέροντος του AKTOR και της ΟΝΕΧ για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας, επισήμανε, μιλώντας στο Blue Strategy Summit 2026, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου. Υπογράμμισε ότι ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείωσε ότι η Ελευσίνα συνιστά την καλύτερη επιλογή διότι έχει εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές και επαρκή χώρο για την ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κέντρου logistics.

Ομόλογα: Η πρόσφατη άνοδος στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις ομολόγων δεν θα αναστραφεί πλήρως ακόμη και αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός που προκλήθηκε από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, εκτιμούν αναλυτές. Στις ΗΠΑ, οι λεγόμενες πραγματικές αποδόσεις, οι οποίες αφαιρούν τον πληθωρισμό από τις ονομαστικές αποδόσεις, σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο, δείχνοντας ότι οι επενδυτές ομολόγων δεν ανησυχούν μόνο για τις πιέσεις τιμών από τον πόλεμο στο Ιράν. Άλλοι λόγοι για την αύξηση των αποδόσεων έχουν να κάνουν με την προοπτική περαιτέρω αύξησης των ήδη υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τις συνέπειες από τον επενδυτικό «πυρετό» για την τεχνητή νοημοσύνη και την αυξανόμενη πιθανότητα κεντρικές τράπεζες, περιλαμβανομένης της Fed, να αυξήσουν αντί να μειώσουν τα επιτόκια.