Τα μηνύματα των κυπριακών εκλογών, ο «γκρεμός» στις επενδύσεις, το «λάθος» της Λαγκάρντ, υψηλά ο πήχης για την Metlen και ο στόχος της Credia για μέρισμα

Κύπρος: Κάνοντας κανείς μία πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Κύπρο, τα κόμματα εξουσίας (ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ) βγαίνουν κερδισμένα ή θα λέγαμε «κράτησαν». Η καθαρή νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) έναντι του ΑΚΕΛ έστειλε μήνυμα ότι οι πολίτες σε συνθήκες αβεβαιότητας αναζητούν την ασφάλεια και τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές, με ότι αυτό μπορεί να σημάνει και για τις επερχόμενες ελληνικές εκλογές. Ο ΔΗΣΥ άντεξε πολιτικά, διατηρώντας τον ρόλο του ως βασικού κόμματος εξουσίας, ενώ η Αννίτα Δημητρίου βγαίνει ενισχυμένη ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων. Μία δεύτερη ανάγνωση η είσοδος νέων και αντισυστημικών σχηματισμών (ενίσχυση του ΕΛΑΜ είσοδος νέων π.χ η είσοδος του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου), επιβεβαιώνουν ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το ΕΛΑΜ πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη, έχοντας διπλασιάσει τις έδρες του. Aίσθηση προκάλεσε η ήττα του Volt, του κόμματος στο οποίο συμμετέχει ο ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης γνωστός από την υπόθεση “Σάντη”, η οποία ήταν τελικά μία “φούσκα”.

Τ.Α.Α- Morgan Stanley: Πολλά ακούγονται για «κενό χρηματοδότησης» με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2027. Το προγραμματισμένο τέλος του ΤΑΑ έχει δημιουργήσει ανησυχίες για ένα πιθανό φαινόμενο «γκρεμού» στις επενδύσεις. Η Morgan Stanley εμφανίζεται καθησυχαστική καθώς δεν περιμένει οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ να μειωθούν. Πρώτον, μέρος της χρηματοδότησης του RRF είναι πιθανό να μην εξαντληθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος. Δεύτερον, μόλις απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του RRF, η τράπεζα περιμένει ότι η Ελλάδα θα επιταχύνει την αξιοποίηση άλλων προγραμμάτων της ΕΕ - όπως Πολιτικής Συνοχής. Η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι στιγμής κεφάλαια που ανέρχονται σε περίπου 10% του ΑΕΠ (24,6 δισ., εκ των οποίων 11,7 δισ. σε δάνεια και 12,9 δισ. σε επιχορηγήσεις). Από την έναρξη του RRF (από τα τέλη του 2021), οι πάγιες επενδύσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από 45%.

ΠΑΣΟΚ: Στο ΠΑΣΟΚ, υπό το άγχος να κερδίσουν έστω και με μία ψήφο, κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει ημέρα που να μην κυκλοφορεί έκθεση διεθνών οργανισμών (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Ε.Ε, Fistch, Moody΄s κ.ά) η οποία κάνει λόγο για ανθεκτική ελληνική οικονομία απέναντι στον πόλεμο και για διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ε.Ε. Και τι έκαναν στο ΠΑΣΟΚ; Βρήκαν να κάνουν αντιπολίτευση σχετικά το ύψος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας!

ΕΚΤ- Επιτόκια: Έχουμε γράψει αρκετές φορές ότι η ΕΚΤ ίσως κάνει το ίδιο λάθος με το 2008 αυξάνοντας τα επιτόκια. Η μεγάλη γερμανική τράπεζα Berenberg εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα έκανε «ένα μεγάλο λάθος» εάν προχωρούσε σε αύξηση επιτοκίων για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε ύφεση. Η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούλιο 2008, την ίδια ημέρα που οι τιμές πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο σημείο, αποδείχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη οικονομικής πολιτικής όλων των εποχών. H EKT στη συνέχεια αναγκάστηκε να μειώσει τα επιτόκια κατά 325 μονάδες βάσης μόλις 74 ημέρες αργότερα καθώς η πιστωτική κρίση επισκίασε τo πετρέλαιο, με την κατάρρευση της Lehman Brothers και τη βουτιά του μαύρου χρυσού στα $40 το βαρέλι.

Metlen: Η νέα καθοδήγηση της Metlen για το 2026 κινείται ακριβώς στο σημείο που περίμενε η αγορά, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οποία διατηρεί τη σύσταση υπεραπόδοσης και την τιμή-στόχο των 55 ευρώ (κλείσιμο Παρασκευής 38,86 ευρώ) . Η Μetlen έδωσε εύρος για EBITDA €1 δισ. έως €1,15 δισ. το 2026, με το μέσο του εύρους στα €1,075 δισ.

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη Metlen συνεχίζει να βλέπει η Citi, εκτιμώντας ότι το guidance για EBITDA €1-1,15 δισ. το 2026 επιβεβαιώνει την επιστροφή του ομίλου σε πλήρως κανονικοποιημένη κερδοφορία μετά τις πιέσεις που δέχθηκε το 2025 από τον τομέα EPC. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, επίπεδα που συνεπάγονται περιθώριο ανόδου περίπου 36% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

CrediaBank: Η CEO της CrediaBank Ελένη Βρετού βάζει τον πήχη υψηλά και σχετικά με την κερδοφορία της τράπεζας. Μιλώντας στη Γ. Σ τόνισε ότι η τράπεζα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διανείμει μέρισμα από τα κέρδη του 2026. Αυτή η εκτίμηση έγινε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πρώτου τριμήνου 2026, αλλά ππολλά μπορεί να αλλάξουν τους επομένους μήνες του τρέχοντος έτους.

Στο α 3μηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν 17% σε 13 εκατ. , ενώ η Ευρώπη θα συμβάλει με κέρδη από την πρώτη χρονιά περί τα 20 εκατ. κέρδη προ φόρων. Η κερδοφορία αναμένεται να στηριχθεί και στην επιθετική πιστωτική επέκταση. Στο α΄3μηνο υπήρξαν νέες εκταμιεύσεις 964 εκατ. ΄(+43%) και καθαρή πιστωτική επέκταση 459 εκατ. (+97%) . Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων έφθασαν τα 4,9 δισ. (+ 40%) με πενταπλάσιο ρυθμό αύξησης από το μέσο ρυθμό αύξησης του τραπεζικού συστήματος.

Υ.Γ (1): Δεν παρακολουθώ τις αναφορές του ρωσικού τύπου για την Ελλάδα. Αλλά συνάδελφος του εξωτερικού δελτίου με ενημέρωσε ότι κάθε άλλο παρά απαρατήρητη περνά η ίδρυση κόμματος από τον κ. Μαρία Καρυστιανού. Μεγάλα ρωσικά μέσα, όπως Ria Novosti, το Sputnik και το Russia Today καλύπτουν με αναφορές του το νέο κόμμα.

Υ.Γ(2): Το οικονομικό είναι αυτό που καίει τους Έλληνες, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά στην «Ελπίδα στη Δημοκρατία», όπως μας ενημέρωσε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, δεν έχουν ξεκινήσει να "γράψουν" το οικονομικό πρόγραμμα! Κατά τα άλλα είναι έτοιμοι να αναλάβουν την εξουσία.

Όμως μας προϊδέασε ότι η φορολόγηση για τα υψηλά εισοδήματα θα φθάσει το 55-60%!!!. Η κυρία, οπαδός και της δραχμής, διδάσκει οικονομικά τα ελληνόπουλα...

Υ.Γ(3): Ο «κόκκινος Πάνος», μιλώντας στο Ertnews, μας απείλησε ότι θα «αναστήσει» τους ΑΝ.ΕΛ, εάν υπάρξει ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης. Άλλο κακό να μην μας βρει. Αλήθεια Πάνο, γιατί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχει ρίξει ακόμα τον Μητσοτάκη;

Υ.Γ(4): Δεν το πιστεύω. Μάλλον θα είναι δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το σοσιαλιστικό ξύλο εννοώ της ισπανικής αστυνομίας στην υποδοχή των Ισπανών φλοτιλίστας στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο. Κάτι μαγκιές πήγαν να κάνουν και οι δικοί μας φλοτιλίστας στο «ΕΛ. Βενιζέλος» αλλά η ΕΛΑΣ επενέβη πολιτισμένα και δεν άνοιξε μύτη.

Φωτογραφία: Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), Αννίτα Δημητρίου