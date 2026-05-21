Η ΔΕΗ γράφει… Ιστορία, ισχυρό το α΄3μηνο της Alpha, η Eurobank στην Ινδία, ο Αυγερινός και οι αποστάσεις του Ιβάν

ΔΕΗ(1): Η ΔΕΗ γράφει ιστορία. Κατάφερε να συγκεντρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον επενδυτών από όλο τον πλανήτη, επενδυτών με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εν μέσω μάλιστα και έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, με υπερκάλυψη που θα ξεπεράσει τις 4 φορές τα συνολικά ζητούμενα κεφάλαια, δηλαδή περίπου 17-18 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Για να δείξουμε το μέγεθος της επιτυχίας της ΔΕΗ να σημειώσουμε ότι, πριν σχεδόν από δύο χρόνια οι προσφορές ν στο placement του 20% της Εθνικής έφθασαν στα 8,1 δισ. ευρώ και για το 30% του ΔΑΑ και την εισαγωγή του στο Χ.Α ανήλθαν στα 8 δισ. ευρώ. Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που μπήκαν στην ΔΕΗ περιλαμβάνονται τα Capital Group, Blackstone, BlackRock, Qatar Investment Authority αλλά και μεγάλοι Ελληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες.

ΔΕΗ(2): Η ΔΕΗ υπό την ηγεσία του κ. Γ. Στάσση μεταμορφώνεται , με αποτέλεσμα η εταιρεία που βρισκόταν το 2019 στο χείλος της χρεοκοπίας να αποτελεί σήμερα περιφερειακό ενεργειακό "παίκτη”. Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030 προβλέπει συνολικές επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ, με βασικό άξονα τις ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας, τα δίκτυα, τα smart meters, τα data centers και τη διεθνή επέκταση. Η διοίκησ στοχεύει σε αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 12,4 GW σήμερα σε 24,3 GW έως το τέλος της δεκαετίας, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά και υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η ΔΕΗ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με στόχο περίπου το 27% των συνολικών επενδύσεων να αφορά δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Alpha Bank: Η διοίκηση της Alpha Bank επιβεβαίωσε την καθοδήγηση για καθαρά κέρδη 950 εκατ. το 2026, και για 600 εκατ. προμήθειες, ενώ για τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αναμένει αύξηση 11%. Σε ό,τι αφορά τις εξαγορές, οι συνέργειες θα έλθουν θα αποτυπωθούν μετά το 2027. Στα 221 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη το α’ 3μηνο, από 234,4 εκατ., ενώ διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. μετά τα one-offs (έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα έσοδα/έξοδα). Σήμα συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας έστειλε η διοίκηση, με τον CEO Βασίλη Ψάλτη να προσδιορίζει την πιστωτική επέκταση στα 1,7 δισ. Η Citi διατηρεί σύσταση αγοράς για την Alpha Βank και τιμή-στόχο €4,70 (χθεσινό κλείσιμο 3,52 ευρώ). Η JP Morgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή-στόχο €4,40, η Jefferies, διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο €4,85 και η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο €4,45.

Eurobank: Η Eurobank ενισχύει την στρατηγική παρουσίας της θέση της σε Ινδία, Μέση Ανατολή και IMEC(οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης) και σήμερα γίνονται τα εγκαίνια του γραφείου της τράπεζας στη Βομβάη. Πρόκειται για κίνηση ορόσημο που έρχεται μετά από μεγάλη και εντατική προεργασία και εντάσσεται στον σχεδιασμό του ομίλου για την δημιουργία μιας «εμπορικής γέφυρας» μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, με την Κύπρο να έχει κομβικό ρόλο.

Oι Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και COO, και Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Cyprus Ltd, έχουν μεταβεί στη Βομβάη , συνοδεύοντας τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Helleniq Energy: Η Helleniq Energy για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνει στο Bloomberg: «Ασφαλείς οι καλοκαιρινές πτήσεις στην Ελλάδα. Δεν αναμένονται ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών».

Η εταιρεία παρουσιάζει πλεόνασμα παραγωγής σε όλα τα προϊόντα, κυρίως ντίζελ, βενζίνη, νάφθα και καύσιμα αεροσκαφών, τα οποία αποτελούν τα κύρια εξαγωγικά της προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, προσπάθησε να αντικαταστήσει τις χαμένες προμήθειες από το Ιράκ, κυρίως από τη λεκάνη του Ατλαντικού. Η Βόρεια Θάλασσα και οι ΗΠΑ θα είναι μερικές από τις εναλλακτικές λύσεις, σημείωσε.

Σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται, κυρίως στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Οι εξαγωγές κατά το α’ τρίμηνο παρέμειναν κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων.

Bally’s Intralot: Σε νέο επίπεδο μεγέθους έχει περάσει πλέον η Bally’s Intralot. Η πλήρης ενοποίηση της Bally’s International Interactive αλλάζει ριζικά το προφίλ του ομίλου, ενισχύοντας την παρουσία του στο online gaming και τις ψηφιακές λοταρίες. Εκτίναξη εσόδων και EBITDA στο α’ τρίμηνο κατέγραψαν τα αποτελέσματα της Bally’s Intralot. Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 268,1 εκατ. , σημειώνοντας άνοδο 180,5% σε σχέση με τα 95,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 100,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 231,8%. Η συνολική ρευστότητα του ομίλου διαμορφώθηκε στα 417,3 εκατ. στο τέλος Μαρτίου.

Πολιτική: Ο κ. Θανάσης Αυγερινός υιοθέτησε υβριστικές αναρτήσεις κατά Μητσοτάκη στο X, γράφοντας «Το σωστό να λέγεται». Στη «χούντα» του Μητσοτάκη ο καθένας μπορεί να τον υβρίζει. Δεν ξέρω, ή μάλλον ξέρω, τι θα γινόταν εάν ο κ. Αυγερινός , τα χρόνια που έζησε στη Μόσχα, έβριζε τον Πούτιν. Αυτά μου θύμισαν και το ανέκδοτο: Αμερικάνος για να αποδείξει την ελευθερία λόγου που υπάρχει στις ΗΠΑ λέει στο Ρώσο : «εμείς μπορούμε μπροστά στο Λευκό Οίκο να βρίσουμε τον Μπάϊντεν» και ο Ρώσος απαντά «κι εμείς το ίδιο μπορούμε μπροστά στο Κρεμλίνο και να βρίσουμε τον Μπάϊντεν». Κάτι τέτοια βλέπουν οι συνεργάτες του κ. Ιβάν Σαββίδη, στο κανάλι του οποίου εργαζόταν (Open) και διαρρέουν την δυσφορία του για την «εμπλοκή» του καναλιού μέσω του συγκεκριμένου δημοσιογράφου στο νέο κόμμα Καρυστιανού.

Υ.Γ (1): Ποιος λέτε να διέρρευσε τα όσα είπαν Ανδρουλάκης και διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών, κάτι που μπορεί να έχει και ποινικές ευθύνες;

Η κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν ήταν και πολύ κλειστή τελικά.

Υ.Γ (2): Πολύ άγχος ο πάντα θυμωμένος Νίκος καθώς έρχονται στο «παιχνίδι» ο Αλέξης και η Μαρία. Φήμες ότι ο Ανδρουλάκης θα καταθέσει πρόταση μομφής, την Παρασκευή, για να εκμεταλλευτεί την απουσία Τσίπρα και Καρυστιανού από τη Βουλή. Λέτε;