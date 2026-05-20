Τα «χαμένα»(;) δισ. η απειλή των ομολόγων, το «πολιτικό» καμπανάκι Μυτιληναίου, η γενοκτονία, ο Κεμάλ και ο Στάλιν

ΤΑΑ: Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Eurobank κ. Φ. Καραβία ότι επενδυτικά σχέδια ύψους 6-8 δισ. κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω ανεπαρκούς συντονισμού. Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, απάντησε: «Δώσαμε στις εμπορικές τράπεζες αυτά που συμφωνήσαμε». «Δώσαμε στις τράπεζες 13,5 δισ. για ιδιωτικές επενδύσεις από τα δάνεια του ΤΑΑ, όσο προέβλεπε και η τελευταία αναθεώρηση τον Νοέμβριο 2025, επιπλέον μας ενέκριναν και τη μεταφορά 2 δισ. προς την ΕΑΤ για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» απάντησε στις εκτιμήσεις ότι χάνονται μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα δάνεια του ΤΑΑ, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο δανείων του ΤΑΑ για τις εμπορικές τράπεζες.

Ομόλογα: Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να εκτοξεύονται σε υψηλά 19 ετών, στα προς κρίσης επίπεδα , το 2007, απειλώντας και το ράλι των χρηματιστηριακών αγορών. Οι επενδυτές ανησυχούν τους πληθωριστικούς κινδύνους που απορρέουν από την παρατεταμένη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν —ή και να συσφίξουν περαιτέρω— την αυστηρή νομισματική τους πολιτική. Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου σκαρφάλωσε στο 5,17%, από 4,61% πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε επίσης στο 4,65%. Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κυμαινόταν στο 3,19% (από 3,14% τη Δευτέρα), επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνα του 2011.

UBS- Ελλάδα: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη μείωση χρέους στην Ευρωζώνη το 2025 , ενώ άνοδο κατεγράφη στα δύο τρίτα της Ευρωζώνης, επισημαίνει η UBS. Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος επισημαίνει ότι το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη αυξήθηκε συνολικά στο 87,9% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η Ελλάδα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη θετική εξαίρεση, καθώς το δημόσιο χρέος της μειώθηκε κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας στο 146% του ΑΕΠ. Η εκτίμηση της τράπεζας είναι ότι το επόμενο διάστημα οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες θα εμφανίσουν σταθερά ή αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους.

Wood-Ελλάδα: Η Ελλάδα αντέχει το σοκ της Μέσης Ανατολής , σύμφωνα με τον οίκο η Wood & Company, που οργάνωσε το «Greek Retreat», στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, τραπεζών και μεγάλων εισηγμένων εταιρειών. Ωστόσο, η επενδυτική τράπεζα προειδοποιεί ότι η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της τόσο στις αγορές ενέργειας όσο και στον τουρισμό. Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πληθωριστικοί κίνδυνοι και ότι το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει βασική πρόκληση για την οικονομία. Η Wood υπογραμμίζει ακόμη ότι σημαντικό μέρος του επενδυτικού κενού της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη εντοπίζεται πλέον στην κατοικία, ενώ οι παραγωγικές επενδύσεις εκτός κατασκευών έχουν σε μεγάλο βαθμό συγκλίνει προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Μυτιληναίος: Μία ακόμη ισχυρή παρέμβαση από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο: «Η πολιτική αστάθεια θα είναι καταστροφική για την Ελλάδα», μιλώντας στο συνέδριο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργάνωσαν ο Κύκλος Ιδεών και το Delphi Economic Forum. Αναφέρθηκε στην αδυναμία πολιτικής συνεννόησης, τονίζοντας ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα απαιτηθεί συναινετική προσέγγιση. Στο μέτωπο της ενέργειας, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και στις αποφάσεις των Βρυξελλών για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά.

Γάλλιο: Για την επένδυση γαλλίου στην Ελλάδα, άνω των 300 εκατ., ο Ε. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η ελληνική παραγωγική διαδικασία έχει πλέον καταφέρει να προσφέρει κόστος περίπου στο μισό του κινεζικού. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τους όρους ανταγωνισμού και περιορίζει τον φόβο κινεζικής κυριαρχίας στην αγορά κρίσιμων πρώτων υλών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον για εμπορικές συμφωνίες από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα αλλά και την Ευρώπη. Ο επικεφαλής της METLEN στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στις σπάνιες γαίες και στον γεωπολιτικό ρόλο της Κίνα, υπογραμμίζοντας ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες αποτελούν πλέον εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος.

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Πάνω από 180 εκατ. έχει επενδύσει στην Ελλάδα η Coca-Cola Τρία Έψιλον την τελευταία πενταετία. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται η επένδυση των 20 εκατ. στη νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο στο Σχηματάρι, καθώς και επιπλέον επένδυση 31 εκατ. για τη λειτουργία μέχρι το 2028 ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική. Τη νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο Σχηματαρίου της CocaCola Τρία Έψιλον εγκαινίασε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία των παραγωγικών επενδύσεων για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι: «Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί».

ΔΑΑ: Το αεροδρόμιο της Αθήνας διατηρεί την πρόβλεψη για άνοδο της επιβατικής κίνησης το 2026 παρά την κρίση, καθώς η ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένει μέχρι στιγμής ανθεκτική, ενώ εστιάζει και στην ανάπτυξη νέων αγορών, σε Ασία και Αμερική. Στο πρώτο τρίμηνο το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 6,28 εκατ. επιβάτες, (+ 8,1%). Η επιβατική κίνηση επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο, εν μέσω της εντεινόμενης γεωπολιτικής κρίσης. Ωστόσο, παρέμεινε αυξημένη 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025. Τον Απρίλιο, επιβραδύνεται στο 1% σε σύγκριση με το 2025. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,7% σε 117,9 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ., μειωμένα κατά 7,3 εκατ.

Aegean Airlines: Αύξηση 4% της επιβατικής κίνησης, με 3,2 εκατ. επιβάτες, και 5% του κύκλου εργασιών, στα 320,7 εκατ., ανακοίνωσε η AEGEAN για το πρώτο τρίμηνο, με τα EBITDA στα 46,6 εκατ. από 43,8 εκατ., ενώ οι ζημίες μετά από φόρους σε 21,7 εκατ. από 6,6 εκατ. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4%. Παρόλο που ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές στη Μέση Ανατολή και τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, οι θετικές επιδόσεις των δύο πρώτων μηνών εξομάλυναν την αρνητική επίδραση του Μαρτίου. Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος τόνισε ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική.

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων 12,6%, στα 133,1 εκατ., ανακοίνωσε ο Όμιλος Fourlis για το Α’ τρίμηνο, με το μικτό κέρδος να ενισχύεται κατά 11,1%, στα 61,3 εκατ., και το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,0% από 46,7%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 9,9 εκατ. από 9,5 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. από 4,6 εκατ. Το προτεινόμενο μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή.

Υ.Γ: Η εξολόθρευση 353.000 Ελλήνων του Πόντου από τις δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ κατά την περίοδο 1919-1923 αποτελεί ιστορικά τεκμηριωμένη Γενοκτονία. Από τον Κεμάλ διατάχθηκε η γενοκτονία, που κάποιοι στην Ελλάδα τον έχουν ψηλά. Μετά ήλθε και η φίλη μας η Ρωσία, επί Στάλιν, και ολοκλήρωσε την γενοκτονία, σκοτώνοντας χιλιάδες Έλληνες Πόντιους που από τον 190 αιώνα είχαν εγκατασταθεί στη νότια Ρωσία και τον Καύκαυσο.

Κεντρική φωτογραφία: Ο επικεφαλής της Eurobank κ. Φ. Καραβίας στο χθεσινό συνέδριο "Η Ελλάδα μετά ΙΧ - Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας"