Επιστρέφει ο πολιτικός κίνδυνος, σπάει τα κοντέρ η ΔΕΗ, ανθεκτικά τα ελληνικά ομόλογα και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Πολιτική- Moody΄s(1): Η στήλη, από τα τέλη του 2025 (31/12/2025), είχε επισημάνει ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθει ο πολιτικός κίνδυνος και θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία και τη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς έχουμε ουσιαστικά εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Το χρηματιστήριο και οι διεθνείς οίκοι μέχρι σήμερα απέφευγαν να το βάλουν στο τραπέζι. Χθες, όμως ήλθε, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody΄s και τονίζει ότι ο πολιτικός κίνδυνος επιστρέφει στην Ελλάδα. Το πολιτικό σκηνικό, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, δημιουργεί ανησυχία. Εάν γίνονταν εκλογές σήμερα η δημιουργία κυβέρνησης θα ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα. Σκηνικό που αυξάνει το πολιτικό ρίσκο, σε μία περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Εάν το σκηνικό παραμένει «παγωμένο» όπως σήμερα, θα οδηγηθούμε σε επαναληπτικές εκλογές με το δίλλημα «αυτοδυναμία ΝΔ ή πολιτική αποσταθεροποίηση», «Ν.Δ ή χάος».

Πολιτική- Moody΄s(2): Η Moody’s παρουσιάζει τέσσερα πιθανά σενάρια: 1. Η νέα κυβέρνηση σχηματίζεται μετά από έναν ή δύο εκλογικούς γύρους. Η προεκλογική περίοδος οδηγεί σε μικρή αύξηση του ελλείμματος, χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. 2. Η κυβέρνηση προσφεύγει σε πρόωρες εκλογές το 2026 με δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυξάνεται προσωρινά η αβεβαιότητα, αλλά σταθεροποιηείται γρήγορα η κατάσταση στην οικονομία. 3. Παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις έως τον Αύγουστο του 2027! Τα spreads των ομολόγων αυξάνονται ά και οι επενδύσεις καταρρέουν. 4. Στο δυσμενέστερο σενάριο, μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το 2026 μετατρέπεται σε παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο χωρίς προηγούμενο. Προκαλείται βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, δημιουργείται μακροχρόνια επιδείνωση των αναπτυξιακών προοπτικών, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων επιστρέφουν σε επίπεδα που ήταν στην κρίση χρέους και το 2015.

ΔΕΗ: Σπάει τα κοντέρ η ΔΕΗ. Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ καλύφθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, με τις προσφορές να φτάνουν περίπου στα 4 δισ. ενώ οι προσφορές ανέρχονται στα 12 δισ. ευρώ. Eκτός από το Δημόσιο που θα καλύψει ποσοστό 33,4% και την CVC Capital (μέχρι 1,2 δισ.), υπολογίζεται ότι υπάρχουν 200 ξένα χαρτοφυλάκια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κεντρικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας της ΔΕΗ εκτός Ελλάδας (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία) και σε νέες αγορές (τηλεπικοινωνίες, λιανική, ηλεκτροκίνηση, data centers).

Οικονομία: Έχουμε την τάση να υποτιμούμε τα καλά λόγια των ξένων για την ελληνική οικονομία, ίσως για αντιπολιτευτικούς λόγους. Αλλά και οι έπαινοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έχουν καταντήσει …ρουτίνα. Η έγκυρη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt αναφέρεται με εγκωμιαστικά σχόλια για την Ελλάδα η οποία όχι μόνο άφησε πίσω της την κρίση, αλλά εξελίσσεται πλέον σε παράδειγμα σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Με αφορμή την επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο η εφημερίδα τον χαρακτηρίζει «αρχιτέκτονα των μεταρρυθμίσεων» και σημειώνει:« Ο Έλληνας Αντιπρόεδρος έρχεται στο Βερολίνο – και φέρνει μαζί του αριθμούς που πιθανότατα τον καθιστούν αντικείμενο ζήλειας των Γερμανών συνομιλητών του: το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε 2,1% πέρυσι – σημαντικά περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 1,3%. Το 2025, η Ελλάδα ήταν μάλιστα μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο: το πλεόνασμα ανήλθε στο 1,7% του ΑΕΠ».

Ελληνικά ομόλογα: Ιδιαίτερα ανθεκτικά παρουσιάζονται τα ελληνικά ομόλογα στην κρίση. Συγκρατημένες απώλειες έχουν υποστεί τα ελληνικά ομόλογα στο κύμα ρευστοποιήσεων που έχει προκαλέσει στις αγορές ομολόγων Ευρώπης και ΗΠΑ ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή και έχουν υποστούν πιέσεις αντίστοιχες με εκείνες των κραταιών Γερμανικών! Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του πόλεμου μέχρι σήμερα η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,5% - 0,6% (από το 2,65% στο 3,85% - 3,90%) ενώ του αντίστοιχου Γερμανικού έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,51% (από το 2,65% στο 3,16%) αντιστοίχως.

ΠΑΣΟΚ- Ιδιωτικό χρέος: Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι δεν είναι για πέταμα οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Αλλά έχουν μία παράμετρο που ακυρώνει την όποια προσπάθεια λύσης του προβλήματος. Η πρόταση να μπορεί ο δανειολήπτης να αποκτά το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund, αν υλοποιηθεί θα δημιουργούσε κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών, καθώς οι οφειλέτες θα είχαν συμφέρον να σταματήσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους ώστε να τα επαναγοράσουν αργότερα σε πολύ χαμηλότερη αξία. Το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί προτείνει την εισαγωγή ουσιαστικών κίνητρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το θέμα είναι ότι τα κίνητρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρα, που μάλλον δεν θα μπορούσε να αντέξει το σύστημα. Μάλλον ήταν μία πρόχειρη πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Eurobank: Η Citi ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Eurobank στα 5 ευρώ(χθεσινό κλείσιμο 3,66 ευρώ) και βλέπει νέα επιτάχυνση κερδών. Καθοριστικός παράγοντας πίσω από αυτή τη δυναμική είναι η ισχυρή οργανική πιστωτική επέκταση. Τα καθαρά νέα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. μέσα σε ένα τρίμηνο, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σημαντική επιτάχυνση της τραπεζικής δραστηριότητας. Η Citi χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική και τη στάση της διοίκησης της Eurobank απέναντι στους στόχους του 2026, σημειώνοντας ότι η τράπεζα εμφανίζεται «πολύ άνετη» ως προς την επίτευξη οργανικής πιστωτικής ανάπτυξης 3,8 δισ. μέσα στη χρονιά. Με υπερκάλυψη 3,8 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Eurobank, το Senior Preferred ομόλογο συγκεντρώνοντας 700 εκατ. με προσφορές 2,68 δισ.

OTE: Με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 21,3 ευρώ , η Euroxx διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή του ΟΤΕ. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ο ΟΤE συνδυάζει ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη και ελκυστικό προφίλ ανταμοιβής των μετόχων, προσφέροντας αποδόσεις διανομών περίπου 8% βάσει των εκτιμήσεων, υποστηριζόμενες από ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Παράλληλα, η μετοχή διαπραγματεύεται με discount περίπου 11% έναντι αντίστοιχων ξένων ομίλων.