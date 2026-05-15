O «Σούπερ Μάριο» και τα μηνύματα Μητσοτάκη, ανοίγει ο δρόμος για την «διπλή» ΔΕΗ, δεν κινδυνεύει(ακόμη) η Ελλάδα με ελλείψεις καυσίμων, «πράσινο φως» για την παραγωγή γαλλίου

Ντράγκι (1): Η Ευρώπη τίμησε τον Ντράγκι με το Βραβείο Καρλομάγνου για όσα έχει πράξει να τη «σωτηρία» του ευρώ. Και μας ήλθαν στο μυαλό οι δύσκολες εικόνες και της κρίσης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν ιδιαίτερα θετικό που στο τιμόνι της ΕΚΤ ήταν τότε ο Ντράγκι και όχι π.χ ένας Γερμανός(πόσο πόλεμο δέχθηκε από την τότε γερμανική κυβέρνηση είναι γνωστό). Τότε επέδειξε εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες, διασφαλίζοντας το ευρώ με την περίφημη υπόσχεσή του «whatever it takes». Το 2015 η ΕΚΤ άρχισε να αγοράζει κρατικά ομόλογα, σε μία προσπάθεια να διοχετεύσει φρέσκο χρήμα στην οικονομία. Το "πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης", ήταν ένα αποφασιστικό όπλο στον αγώνα κατά της ύφεσης. Το 2024 δημοσίευσε την περίφημη "Έκθεση Ντράγκι" που μιλάει ανοιχτά για τα κακώς κείμενα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διατυπώνει 383 προτάσεις και συστάσεις, ώστε η Ευρώπη να βελτιώσει την παραγωγικότητά της και να μειώσει το "χάσμα ανταγωνιστικότητας" με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ντράγκι (2): Στο θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκι. Η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και κινδυνεύει να μην είναι ο δημιουργός του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού δήλωσε χαρακτηριστικά. Αλλά βρήκε την ευκαιρία να θέσει και δύο σημαντικά θέματα, που μερικά ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι και ιδιαίτερα θετικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην έννοια της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τονίζοντας ότι «μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη». Παράλληλα, ζήτησε την ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42(7), ώστε η συλλογική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει απτό χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε ακόμη υπέρ της προοπτικής κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας.

Θουκυδίδης: Μετά από χιλιάδες χρόνια ο Θουκυδίδης είναι τόσο επίκαιρος όσο ποτέ. Θυμάμαι ότι ακόμη και στον πόλεμο του Κόλπου το 1993, το CNN εξηγούσε τον πόλεμο μέσα από τα «μάτια» του Θουκυδίδη, όπως, έκαναν και μερικά διεθνή μέσα, τον τωρινό πόλεμο. Ακόμη και χθες ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας στον Τραμπ, προειδοποιεί με…Θουκυδίδη για κίνδυνο «σύγκρουσης» λόγω της Ταϊβάν. Στον 5ο αιώνα η Σπάρτη (σημερινή Αμερική) κατείχε την ηγεμονία, ενώ η Αθήνα(σημερινή Κίνα) αναδυόταν δυναμικά. Οι αφορμές για τον πόλεμο ήταν πολλές, όμως η ουσιαστική αιτία εντοπιζόταν ακριβώς σε αυτή τη μεταβολή ισχύος.

IOBE: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ. Η πρόταση για αποταμιευτικούς λογαριασμούς νοικοκυριών για επενδύσεις στην Κεφαλαιαγορά, είναι παλιά, αλλά δεν προχώρησε. Οι λόγοι αρκετοί, όπως η έλλειψη επενδυτικής κουλτούρας και ο φόβος του ρίσκου για επενδύσεις στο χρηματιστήριο σε συνδυασμό με τον χαμηλό χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των πολιτών. Σύμφωνα με την μελέτη, κάθε €1 δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος κατά έως και €2 σε βάθος 5-ετίας. Παράλληλα, με μέσο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου €100 εκατ., οι καθαρές νέες επενδύσεις στην οικονομία εκτιμάται ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα €300 εκατ. ετησίως.

ΔΕΗ: Με ισχυρή στήριξη των μετόχων εγκρίθηκε χθες η αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η αύξηση σηματοδοτεί την μετάβαση από τα σχέδια για “μικρή ΔΕΗ” που τέθηκαν σε δημόσια συζήτηση στο παρελθόν, στη “διπλή ΔΕΗ”, δεδομένου ότι κεντρικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί – μεταξύ άλλων – από την αύξηση κεφαλαίου είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας της ΔΕΗ εκτός Ελλάδας (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία) και σε νέες αγορές (τηλεπικοινωνίες, λιανική, ηλεκτροκίνηση, data centers).

Τράπεζες: Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στις τράπεζες, αυτή τη φορά από την Wood Group, η οποία προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των τιμών-στόχων, παρά το ισχυρό ράλι που έχουν ήδη καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές το τελευταίο διάστημα. Για την Εθνική η νέα τιμή-στόχος τοποθετείται στα 17,8 ευρώ, για τη Eurobank στα 4,9 ευρώ, για την Πειραιώς στα 10,3 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,6 ευρώ, για την Optima Bank στα 11,5 ευρώ και για την Κύπρου επίσης στα 11,5 ευρώ. Η Wood εκτιμά ότι το μεγάλο story ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας και των υψηλών διανομών κεφαλαίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ανθεκτικότητα της πιστωτικής επέκτασης, καθώς η ανάπτυξη των δανείων στηρίζεται κυρίως σε επιχειρηματικά και επενδυτικά δάνεια και όχι στην καταναλωτική πίστη.

Helleniq Energy: Πηγές της Helleniq Energy, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ομίλου για το α΄3μηνο, τόνιζαν ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που κινδυνεύουν με ελλείψεις καυσίμων. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελαιοειδών και ειδικά εκείνων που είναι σε έλλειψη πανευρωπαϊκά, (όπως ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα). Παράλληλα, τα διυλιστήρια του ομίλου Helleniq Energy έχουν εξασφαλίσει τον εφοδιασμό τους με αργό πετρέλαιο τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου, διαθέτουν αποθέματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας 90 ημερών και πλήρη επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι πλεονασματική σε βενζίνη, ντίζελ, αεροπορικά καύσιμα, κηροζίνη και αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στην Ευρώπη σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς της.

Metlen: «Πράσινο φως» στην επένδυση για παραγωγή γαλλίου από την Metlen ύψους 340 εκατ., ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το έργο θα καλύψει το 100% των αναγκών της ΕΕ σε αυτή την στρατηγική ύλη, με σημαντικές εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής, τη στιγμή που πάνω από το 98% της παγκόσμιας παραγωγής ελέγχεται από την Κίνα. Η Metlen στοχεύει σε ετήσια παραγωγή περίπου 50 τόνων γαλλίου έως το 2028, ικανή να καλύψει σχεδόν το σύνολο των αναγκών της Ε.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τρίτες χώρες. Το γάλλιο, ένα ασημί-μπλε μέταλλο, είναι βασική πρώτη ύλη για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Χρησιμοποιείται σε smartphones, δορυφόρους και ημιαγωγούς.

Φωτογραφία: Ο Ιταλός οικονομολόγος και πολιτικός, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, κατά την απονομή του Βραβείου του Καρλομάγνου (πηγή: ertnews.gr / AP Photo/Miguel Osés, files)