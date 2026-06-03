Αναδιάταξη δυνάμεων έφεραν στην Κύπρο, οι συγχωνεύσεις με τραπεζικό χρώμα

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Του Γιάννη Σεϊτανίδη

Οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν το 2025 ισχυρή εικόνα φερεγγυότητας και κερδοφορίας, καθώς οι δείκτες κάλυψης του SCR κινούνται άνετα πάνω από τα εποπτικά όρια, τα ίδια κεφάλαια ενισχύονται και η πλειονότητα των εταιρειών καταγράφει θετικά ή βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με το 2024. Την ίδια ώρα, όμως, ο κλάδος βρίσκεται σε φάση βαθιάς αναδιάταξης, καθώς οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των τελευταίων μηνών διαμορφώνουν τρεις μεγάλους τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους υπό την ομπρέλα της Τράπεζας Κύπρου, της Eurobank και της Alpha Bank, αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες στην ασφαλιστική αγορά.

Τον Ιούλιο του 2025, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου), με τίμημα €29,3 εκατ.

Η Eurobank, μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, προχώρησε στην απόκτηση των κυπριακών δραστηριοτήτων της CNP Assurances και στην ενοποίηση όλων των εργασιών της, υπό το ενιαίο σχήμα Eurobank Limited.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Alpha Bank κατέληξε σε συμφωνία με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd και την Altius Insurance Ltd. Με τη συμφωνία η Alpha Bank καθίσταται ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο.

Ειδικά στον κλάδο Ζωής οι τρεις τράπεζες ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς. Το 2025 το μεγαλύτερο μερίδιο είχε η Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου (29,7%), ακολουθούν η ERB Cyprialife της Eurobank, με μερίδιο 28,6%, και η Universal Life, με 15%.

Στον Γενικό Κλάδο το μεγαλύτερο έχει η ERB Asfalistiki (Eurobank) με 22,4% και ακολουθεί η εταιρεία Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (Τράπεζα Κύπρου) με 13,5%.

Η είσοδος των τραπεζών στην ασφάλιση τείνει να ενισχύει τη συγκέντρωση, επειδή μεταφέρει πελατεία, δίκτυα διανομής και ισχυρή κεφαλαιακή βάση σε λίγους μεγάλους ομίλους, πιέζοντας τους μικρότερους παίκτες. Παράλληλα, δημιουργεί τραπεζοασφαλιστικά σχήματα με μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και περιορίζει το εύρος των ανεξάρτητων επιλογών για τους καταναλωτές.

Η νέα αυτή συγκέντρωση ισχύος ανεβάζει τον πήχυ για τους μικρότερους παίκτες, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, επενδύοντας σε προϊόντα, δίκτυα και τεχνολογία, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου συγχωνεύσεων τα επόμενα χρόνια.

Altius Insurance

Η Altius Insurance ενίσχυσε το 2025 την κεφαλαιακή της θέση, καθώς ο Δείκτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 278%, από 259% το 2024. Η βελτίωση συνδέεται κυρίως με την άνοδο των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία αυξήθηκαν στα 34,35 εκατ. ευρώ από 32,23 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέγραψε μικτή ασφαλιστική παραγωγή περίπου 55,3 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι περίπου 51,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7%. Η άνοδος προήλθε τόσο από τη δραστηριότητα ζωής όσο και από τις γενικές ασφαλίσεις, με θετική συμβολή και των unit linked όσο και των μη συνδεδεμένων χαρτοφυλακίων. Η κερδοφορία επίσης κινήθηκε ανοδικά, σε 9,23 εκατ. ευρώ από 9,07 εκατ. ευρώ το 2024.

Ancoria

Η Ancoria Insurance είχε το 2025 Δείκτη Φερεγγυότητας 205%, από 193% το 2024, με συνολικά κεφάλαια 444,9 εκατ. ευρώ, από 419,6 εκατ. ευρώ το 2024. Η παραγωγή ασφαλίστρων υποχώρησε στα 69,8 εκατ. ευρώ το 2025, από 85,7 εκατ. ευρώ το 2024 (πτώση 18.6%%), με το καθαρό κέρδος να περιορίζεται στα 1,6 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ. To 84% της παραγωγής προέρχεται από ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια.

Atlantic Insurance

Η Atlantic Insurance ενίσχυσε το 2025 την κεφαλαιακή της θέση, καθώς ο Δείκτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 284,3% έναντι 249,2% το 2024. Η άνοδος οφείλεται στο ότι τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 75,6 εκατ. ευρώ από 61,1 εκατ. ευρώ, ενώ το απαιτούμενο κεφάλαιο (SCR - Solvency Capital Requirement) ανέβηκε πιο ήπια, στα 26,6 εκατ. ευρώ από 24,5 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος της παραγωγής, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν το 2025 σε 28,07 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 26,12 εκατ. ευρώ το 2024, δηλαδή αύξηση 7,5%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τον κλάδο Αυτοκινήτου, που αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των κλάδων Υγείας και Πυρός. Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκαν σε 7,61 εκατ. ευρώ από 5,54 εκατ. ευρώ το 2024.

Commercial General Insurance

Η Commercial General Insurance ενίσχυσε το 2025 την κεφαλαιακή της θέση και ο Δείκτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 238%, από 208% το 2024. Η βελτίωση συνδέεται με την άνοδο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, τα οποία αυξήθηκαν στα 9,53 εκατ. ευρώ από 8,82 εκατ. ευρώ, ενώ το SCR παρέμεινε σχεδόν σταθερό, στα 4 εκατ. ευρώ από 4,23 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ανήλθε σε 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 18,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η κερδοφορία ανήλθε σε 516.000 ευρώ.

Cosmos Insurance

Η Cosmos ενίσχυσε την κεφαλαιακή της επάρκεια το 2025, με δείκτη κάλυψης SCR 232,64% έναντι 199,07% το 2024. Το SCR διαμορφώθηκε στα 7,52 εκατ. ευρώ από 7,15 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 17,48 εκατ. ευρώ από 14,24 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή ανήλθε στα 22,61 εκατ. ευρώ το 2025 και το κέρδος χρήσης έφτασε τα 3,21 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,5% σε σχέση με τα 2,68 εκατ. ευρώ του 2024. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την άνοδο της παραγωγής στους κλάδους Αυτοκινήτου και Πυρός.

ERB Asfalistiki

Η ERB Asfalistiki έκλεισε το 2025 με Δείκτη Φερεγγυότητας 269%, έναντι 227% το 2024, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 89,9 εκατ. ευρώ και το SCR σε 33,4 εκατ. ευρώ. Τα μικτά ασφάλιστρα της ERB Asfalistiki το 2025 ανήλθαν σε 127,1 εκατ. ευρώ, από 75,4 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας και τη συγχώνευση με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τους κλάδους Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Πυρός/Ζημιάς σε περιουσία και Ευθύνης. Το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες διαμορφώθηκε σε 29,5 εκατ. ευρώ το 2025, από 18,4 εκατ. ευρώ το 2024.

ERB CYPRIALIFE

Η ERB Cyprialife είχε δείκτη κάλυψης SCR 253% το 2025, ελαφρώς μειωμένο από 259% το 2024, με επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 188,7 εκατ. ευρώ και SCR 74,6 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται στην αύξηση του SCR κατά 26% λόγω μεγαλύτερης έκθεσης σε life underwriting και κίνδυνο αγοράς (market risks). Τα μικτά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων τελών) έφτασαν τα 247,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 181,6 εκατ. ευρώ το 2024 (άνοδος 36%), λόγω της ενσωμάτωσης του χαρτοφυλακίου Hellenic Life και αύξησης των συμβολαίων unit linked κατά 14%. Η κερδοφορία ανήλθε σε 104,8 εκατ. ευρώ το 2025 από 72,5 εκατ. ευρώ το 2024 (άνοδος 45%).

Eurolife

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Eurolife για το 2025 ανήλθε σε 281% έναντι 226% το 2024. Η αύξηση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικά, αποτίμηση τεχνικών προβλέψεων). Στις δραστηριότητες ζωής και υγείας (life & health), τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν το 2025 σε περίπου 229,4 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 199,2 εκατ. ευρώ το 2024 (άνοδος 15%). Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τα προϊόντα ζωής, όπου τα μικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν από περίπου 167,8 εκατ. ευρώ το 2024 σε περίπου 195,8 εκατ. ευρώ το 2025, καθώς και από την ενίσχυση των unit linked και λοιπών συμβολαίων. Στις δραστηριότητες υγείας τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 διαμορφώθηκαν σε 27,0 εκατ. ευρώ.

Eurosure

Η Eurosure είχε το 2025 Δείκτη Κάλυψης Φερεγγυότητας 115,6%, έναντι 132,5% το 2024, με τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 4,77 εκατ. ευρώ και το SCR στα 4,13 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ανήλθε στα 10,12 εκατ. ευρώ, από 8,87 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 14%. Στην κερδοφορία, το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε σε ζημία 119.000 ευρώ το 2025 από ζημία 271.000 ευρώ το 2024.

General Insurance

Η εταιρεία Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ενίσχυσε το 2025 την κεφαλαιακή της θέση, με τον δείκτη κάλυψης SCR να διαμορφώνεται στο 212% έναντι 201% το 2024. Στο σκέλος της παραγωγής, τα μικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 8% και έφτασαν τα 73,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 68,4 εκατ. ευρώ το 2024. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους Οχημάτων και Πυρός. Η κερδοφορία ανήλθε σε 12,7 εκατ. ευρώ το 2025, ελαφρώς χαμηλότερο από τα 12,8 εκατ. ευρώ του 2024.

Grawe Cyprus

Η Grawe Insurance είχε δείκτη κάλυψης SCR 186% το 2025 βελτιωμένο από 140% το 2024. Η αύξηση οφείλεται στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω κερδών και της αλλαγής ιδιοκτησίας (100% θυγατρική της αυστριακής GRAWE AG). Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε σε 54,7 εκατ. ευρώ το 2025 από 49,4 εκατ. ευρώ το 2024 (+11%), με τον κλάδο Ζωής να αντιπροσωπεύει το 52% (28,5 εκατ. ευρώ, +14%) και τον γενικό κλάδο το 48% (26,2 εκατ. ευρώ, +7%). Η κερδοφορία ανήλθε σε 3,2 εκατ. ευρώ από ζημία 1 εκατ. ευρώ το 2024.

Hellas Direct

Η Hellas Direct έκλεισε το 2025 με Δείκτη Φερεγγυότητας 127%, έναντι 145% το 2024, με επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 66,9 εκατ. ευρώ και SCR 52,5 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων και της φύσης του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου. Παρά τη μείωση του δείκτη, η εταιρεία παραμένει άνετα πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια, με MCR ratio 220%. H παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 4,25% σε 266,08 εκατ. ευρώ το 2025 από 255,3 εκατ. ευρώ το 2024. Η εταιρεία παραμένει σε φάση scale-up και δεν έχει κέρδη.

Hydra

Η Hydra Insurance παρουσίασε το 2025 δείκτη κάλυψης SCR 259,2%, υψηλότερο από το 243,5% του 2024, με επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 16,54 εκατ. Η βελτίωση οφείλεται στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, παρά την αύξηση του SCR λόγω μεγαλύτερης έκθεσης σε underwriting και market risks. H παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 21,09 εκατ. ευρώ από 18,49 εκατ. ευρώ το 2024 (άνοδος 14%), με τον κλάδο Αυτοκινήτου να κυριαρχεί (78% του συνόλου). Η κερδοφορία ανήλθε σε 2,36 εκατ. ευρώ το 2025 από 2,42 εκατ. ευρώ το 2024.

Minerva Insurance

Η Minerva Insurance είχε δείκτη κάλυψης SCR 145,66% το 2025, υψηλότερο από 140% το 2024. Η βελτίωση οφείλεται στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων παρά την αύξηση του SCR λόγω μεγαλύτερης έκθεσης σε κινδύνους ασφάλισης. Η παραγωγή αυξήθηκε σε 23,1 εκατ. ευρώ το 2025 από 21,1 εκατ. ευρώ το 2024 (+9,4%), με τον κλάδο του Αυτοκινήτου Μotor να αντιπροσωπεύει το 76,6%. Η κερδοφορία βελτιώθηκε με καθαρό κέρδος 1,21 εκατ. ευρώ το 2025 από 0,64 εκατ. ευρώ το 2024 (+89%).

Progressive

Η Progressive Insurance είχε δείκτη κάλυψης SCR 198% το 2025, βελτιωμένο από 174% το 2024. Η αύξηση οφείλεται στα ισχυρά ίδια κεφάλαια. Η παραγωγή μειώθηκε ελαφρά σε 6,84 εκατ. ευρώ το 2025 από 6,87 εκατ. ευρώ το 2024 (-0,4%), με βασική πηγή εσόδων την ασφάλιση οχημάτων.

Royal Crown

Η Royal Crown Insurance είχε δείκτη κάλυψης 204,02% το 2025, σημαντικά υψηλότερο από 174,18% το 2024, με SCR 5 εκατ. ευρώ και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 10,2 εκατ. ευρώ. H μικτή παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 11.357.523 ευρώ το 2025, από 10.991.020 ευρώ το 2024 (+3,33%). Το τελικό κέρδος μετά φόρων για το 2025 ανήλθε σε 1.014.027 ευρώ, με την εταιρεία να παραμένει κερδοφόρα.

Trust

Η Trust International Insurance είχε δείκτη κάλυψης SCR 185% το 2025, ελαφρώς βελτιωμένο από 184% το 2024 (ίδια κεφάλαια 42,9 εκατ. ευρώ, SCR 23,3 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων προέρχεται από κέρδη εργασιών. Η μικτή παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 62,2 εκατ. ευρώ το 2025 από 57,1 εκατ. ευρώ το 2024 (+9%), με κύριες αγορές την ασφάλιση οχημάτων (30%) και περιουσίας/πυρός (21%). Το κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες βελτιώθηκε σε 7,4 εκατ. ευρώ το 2025 από 6,3 εκατ. ευρώ το 2024 (+18%).

Universal Life

Η Universal Life είχε δείκτη κάλυψης SCR 198% το 2025 (ίδια κεφάλαια 64,7 εκατ. ευρώ, SCR 32,6 εκατ. ευρώ), μειωμένο από 223% το 2024, λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων (διανομή μερίσματος 38,7 εκατ. ευρώ) και αλλαγών στην αποτίμηση κινδύνων. Η μικτή παραγωγή ανήλθε σε 86,3 εκατ. ευρώ το 2025 (+1% από 85,5 εκατ. το 2024), με τα unit linked να κυριαρχούν (66,7 εκατ. ευρώ). Το προ φόρων κέρδος αυξήθηκε σε 12,9 εκατ. ευρώ από 11,7 εκατ. ευρώ το 2024 (+10%), με το καθαρό κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες να ανέρχεται σε 18,9 εκατ. ευρώ.

Ypera

Η Ypera Insurance είχε δείκτη κάλυψης SCR 214% το 2025 (ίδια κεφάλαια 18,6 εκατ. ευρώ, SCR 8,7 εκατ. ευρώ), βελτιωμένο από περίπου 200% το 2024. Η ενίσχυση οφείλεται στα υψηλά ίδια πρωτοβάθμια κεφάλαια. Η μικτή παραγωγή αυξήθηκε κατά 11,4% σε 24,1 εκατ. ευρώ το 2025. Το τεχνικό αποτέλεσμα έφτασε τα 4,9 εκατ. ευρώ.

*Μέχρι τη σύνταξη του κειμένου η Κεντρική Ασφαλιστική δεν είχε εκδώσει έκθεση φερεγγυότητας για το 2025, έχοντας λάβει παράταση από την εποπτική αρχή προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων.