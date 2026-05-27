Πλαγίως: Σπορ

Τελικά ο «Ο επιδέξιος σέρφερ» (*) που εγκατέλειψε τους αγώνες τον Ιούλιο του ´23, επιστρέφει στο πρωτάθλημα με την ίδια, κόκκινης απόχρωσης, σανίδα, στην οποία έχει προσθέσει και ολίγον από μπλε, που στο μεταξύ έχει γίνει της μόδας.

Πλην όμως, στο σπορ αυτό, παίζουν ρόλο και τα κύματα. Και άλλο είναι να τα κοιτάς από την παραλία, σχολιάζοντας τις ικανότητες των συναθλητών διαδόχων σου στο αντικείμενο, γράφοντας και σχετικά εγχειρίδια και άλλο είναι να ξαναμπείς στο νερό με το παλαιό σου στυλ απέναντι σε διαφορετικά κύματα.

(*) Πλαγίως (25/09/23)