Με τον αέρα της επόμενης εποχής, μάγεψε η παρουσίαση του 8ου OCEANMAN Vouliagmeni | Greece 2026 στον πύργο ελέγχου της νέας Μαρίνας Βουλιαγμένης

Σ’ ένα μαγικό τοπίο στη δύση του ηλίου, με θέα το αγωνιστικό τερέν στον όρμο της Βουλιαγμένης, παρουσιάστηκε το 8ο OCEANMAN Vouliagmeni | Greece 2026, το οποίο έρχεται δυναμικό και ανανεωμένο στις 19-21 Ιουνίου.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο, πολυπληθέστερο και πιο συναρπαστικό και φημισμένο αγώνα κολύμβησης Open Water στον κόσμο, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000 συμμετέχοντες από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, μετατρέποντας της Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο κέντρο του κόσμου της κολύμβησης για τις μέρες εκείνες.

Την εκδήλωση προσφώνησε και συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Κατσαρός, προσκαλώντας τον οικοδεσπότη της βραδιάς και CEO της ASTIR Ηρακλή Παύλου. Εκείνος με τη σειρά του καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στον υπέροχο χώρο και την εκδήλωση, δίνοντας έμφαση στην στρατηγική συνεργασία με την OCEANMAN Greece για δεύτερη συνεχή χρονιά, το όραμα και την αποστολή της Μαρίνας ως η εμβληματικότερη στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη. Ο ίδιος προσκάλεσε τον Δήμαρχο της Πόλης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να παρουσιάσει το όραμα πίσω από το OCEANMAN Vouliagmeni | Greece το οποίο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνδιοργανώνει με την OCEANMAN Greece - TRIMORE Sport Events, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην πανέμορφη ακτογραμμή και το ορεινό ανάγλυφο του Δήμου. Έδωσε έμφαση στην μεγάλη προβολή της πόλης μέσω τoυ event σε όλο τον κόσμο, στην ξεχωριστή ομορφιά της εμπειρίας που προσφέρεται σε όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν μαζί με τους συνοδούς τους, την γενικότερη αγάπη της πόλης και της Δημοτικής αρχής στον αθλητισμό και τέλος την ποιότητα και την ασφάλεια της διοργάνωσης, ως σημείο αναφοράς και σταθερά. Διαδικτυακό μήνυμα & χαιρετισμό απέστειλε ο Fermin Egido, CEO της OCEANMAN παγκοσμίως.

Η κολυμβήτρια Open Water και πιστοποιημένη προπονήτρια OCEANMAN Ευρώπη Κακογιαννάκη, ανέλαβε ακολούθως να φέρει στο κλίμα της εμπειρίας το ακροατήριο, μοιραζόμενη την αγωνιστική και προπονητική της εμπειρία, αναφερόμενη στους “εκκεντρικούς” κολυμβητές που ταξιδεύουν τον κόσμο και απολαμβάνουν τις θάλασσες και το σπορ τους.

Την παρουσίαση του περιεχομένου του 8ου OCEANMAN Vouliagmeni | Greece 2026 ανέλαβε στη συνέχεια ο επικεφαλής της OCEANMAN Greece - TRIMORE Sport Events, Κωνσταντίνος Μητρόπαπας ο οποίος αρχικά ζήτησε από τους παραβρισκόμενους να γυρίσουν και να κοιτάξουν από το σημείο που επιλέχθηκε για την παρουσίαση, όλο το αγωνιστικό τερέν, μορφοποιώντας στο μυαλό τους την εμπειρία που με αγάπη σχεδιάστηκε και προσφέρεται. Ανέλυσε τις διαδρομές, τις νέες προσαρτήσεις του BI-FIN και MONOFIN σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος καθώς το πρόγραμμα του τριημέρου. Ιδιαίτερη έμφαση φρόντισε να δώσει στην ασφάλεια που αποτελεί το πρώτιστο και αναντικατάστατο μέλημα της διοργάνωσης αλλά και στο Fistivalization που ενσωματώνεται πλέον σε όλες τις εκδηλώσεις της TRIMORE, απευθυνόμενες πλέον στην όλη εμπειρία της εκδήλωσης, τη διασκέδαση, την απόλαυση και τον ενθουσιασμό τόσο των αθλητών πέρα από το αγωνιστικό τους πρόγραμμα, όσο και των συνοδών και επισκεπτών/θεατών που τίθενται πλέον επίσης στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος των εκδηλώσεων.

Της παρουσίασης ακολούθησε networking με finger food & κρασί με την υπογραφή του catering της Astir Marina Vouliagmeni, συζητήσεις, περεταίρω πληροφόρηση με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης και τα σκάφη της Μαρίνας, υπό την απαλή μουσική που επιλέχθηκε για την περίσταση, ενώ ο καιρός φρόντισε να δώσει την ευκαιρία αυτής της μικρής απόλαυσης για όλους. Δώρα στους παρευρισκόμενους προσέφεραν οι Εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ, οι VIVA Χυμοι, τα Seacrets Inspirations & τα Primo Bagno, ενώ στα δημοσιογραφικά πακέτα δόθηκαν και τα συλλεκτικά σκουφάκια του αγώνα απο τον αθλητικό μας χορηγό ZeroD.

Πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο website της διοργάνωσης ενώ οι συμμετοχές παραμένουν ανοικτές οδεύοντας πια τον τελευταίο μήνα για την εκδήλωση.

Δείτε τις δηλώσεις των ομιλητών , φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης και το Media Clip της διοργάνωσης 7o OCEANMAN Vouliagmeni | Greece 2025 καθώς και το Video Teaser του επερχόμενου event.

Διοργάνωση - Συνδιοργάνωση: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, OCEANMAN Greece

Υπό την Υψηλή Θεσμική Αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος

Στρατηγικοί Συνεργάτες: Apticon by ELVAL Colour, ETEM - Cosmos, RedBull

Χρυσοί Χορηγοί: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Deloitte, Lenovo, Motorola, Felt-GasGas

Αθλητικός Χορηγός: ZeroD

Ασημένιοι Χορηγοί: BUFF, ΒΙΒΑ Χυμοί

Χάλκινοι Χορηγοί: ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, Eltrak, Palfinger Marine, Microsport, Astir Marina, Ιβίσκος Εκδόσεις, Seacrets Inspirations, Δ. Κορωνάκης Α.Ε., PoufMakers, Precision, Camper Club, Tsokas, Σερμπέτια στου Ψυρρή, On Aqua, JEEP

Festivalization: F.Lli Orsero - Bella Frutta, ΒΙΒΑ Χυμοί, Surth & Earth, Kala, Septem, Melissa Kikizas, Django, Lazaris

Αιγίδες - Εγκρίσεις: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Υπουργείο Παιδείας - Αθλητισμού / Γ.Γ.Α., Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, Περιφέρεια Αττικής, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου

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Υποστηρικτές: Primo Bagno, FlexCar, Marathon Bikes, Ακτή Βουλιαγμένης, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, Jo’s Creations, Imation, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών, Check A Bike, Vector Brands, HPX, Protypo, Attica Group, Diver’s corner, Abraovata, Lake Vouliagmeni

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