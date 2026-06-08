Service αυτοκινήτου: Πότε πρέπει πραγματικά να το κάνει ο πελάτης σας

Η σωστή συντήρηση δεν είναι απλώς μια τεχνική υποχρέωση, αλλά ο πιο απλός τρόπος για να μειωθούν οι βλάβες, οι ακινητοποιήσεις και η άσκοπη χρήση της οδικής βοήθειας

Πολλοί οδηγοί αντιμετωπίζουν το service ως κάτι που μπορούν να αναβάλουν, αρκεί το αυτοκίνητο να «πηγαίνει καλά». Περιμένουν να ανάψει μια προειδοποιητική λυχνία, να εμφανιστεί ένας θόρυβος ή να παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία. Όμως τότε, σε αρκετές περιπτώσεις, η πρόληψη έχει ήδη δώσει τη θέση της στην επισκευή.

Εδώ ο ασφαλιστής μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση. Ο πελάτης σας πρέπει να γνωρίζει ότι το σωστό διάστημα συντήρησης δεν είναι ίδιο για όλα τα αυτοκίνητα και δεν καθορίζεται μόνο από τα χιλιόμετρα. Κάθε μοντέλο έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο συνδέεται τόσο με την απόσταση που έχει διανυθεί, όσο και με τον χρόνο που έχει περάσει.

Με απλά λόγια, αν ο κατασκευαστής προβλέπει service σε έναν χρόνο ή σε συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων, ισχύει όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο.

Τα λίγα χιλιόμετρα δεν σημαίνουν ότι το αυτοκίνητο δεν καταπονείται

Ένας πελάτης που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του κυρίως μέσα στην πόλη μπορεί να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται συχνή συντήρηση επειδή δεν διανύει μεγάλες αποστάσεις. Στην πράξη, όμως, οι μικρές καθημερινές διαδρομές, η πυκνή κυκλοφορία, οι συνεχείς στάσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν αρκετά μηχανικά μέρη.

Το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει λίγα χιλιόμετρα, αλλά να λειτουργεί καθημερινά σε συνθήκες που ο κατασκευαστής χαρακτηρίζει απαιτητικές. Για εσάς ως ασφαλιστή, αυτή είναι μια απλή αλλά πολύ χρήσιμη συμβουλή που μπορείτε να δώσετε ειδικά σε πελάτες που κινούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον ή χρησιμοποιούν το όχημα για επαγγελματικούς λόγους.

Το service δεν είναι μόνο λάδια και φίλτρα

Αρκετοί οδηγοί ταυτίζουν τη συντήρηση με μια αλλαγή λαδιού, όμως ένα σωστό service περιλαμβάνει πολύ περισσότερα. Τα φρένα, τα ελαστικά, η μπαταρία εκκίνησης, τα υγρά, η ανάρτηση, ο φωτισμός και τα ηλεκτρονικά συστήματα χρειάζονται έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ένα φθαρμένο ελαστικό, μια αδύναμη μπαταρία ή ένα πρόβλημα στο σύστημα ψύξης μπορεί να αφήσει τον πελάτη στον δρόμο χωρίς να έχει προηγηθεί εντυπωσιακή προειδοποίηση. Γι’ αυτό η σωστή συντήρηση δεν περιορίζεται στην αλλαγή αναλώσιμων, αλλά αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό φθορών πριν εξελιχθούν σε ακινητοποίηση.

Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρειάζονται κανονική φροντίδα

Η πεποίθηση ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν χρειάζεται service είναι λανθασμένη. Μπορεί να μην έχει λάδια κινητήρα ή παραδοσιακό σύστημα εξάτμισης, όμως εξακολουθεί να χρειάζεται έλεγχο στα φρένα, στα ελαστικά, στην ανάρτηση, στα συστήματα ψύξης και στην μπαταρία χαμηλής τάσης.

Μάλιστα, λόγω του αυξημένου βάρους και της άμεσης ροπής, η κατάσταση των ελαστικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο ασφαλιστής που έχει πελάτες με ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να τους υπενθυμίζει ότι η μικρότερη μηχανική πολυπλοκότητα δεν σημαίνει απουσία συντήρησης.

Η σωστή ενημέρωση μειώνει την ταλαιπωρία

Ο ρόλος του ασφαλιστή δεν είναι να υποκαταστήσει το συνεργείο. Είναι, όμως, να βοηθήσει τον πελάτη να αποφύγει λάθη που οδηγούν σε βλάβες, καθυστερήσεις και περιττή χρήση της οδικής βοήθειας.

Μια υπενθύμιση κατά την ανανέωση του συμβολαίου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη: να συμβουλευτεί ο πελάτης το επίσημο πρόγραμμα του κατασκευαστή, και να μην αγνοεί θορύβους, ενδείξεις ή αλλαγές στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Η σωστή συντήρηση δεν σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να επισκέπτεται το συνεργείο υπερβολικά συχνά. Σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει τη σωστή στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό τρόπο χρήσης του οχήματος.

Ο πελάτης που συντηρεί σωστά το αυτοκίνητό του μειώνει την πιθανότητα ακριβής βλάβης και αιφνίδιας ακινητοποίησης. Και ο ασφαλιστής που τον ενημερώνει εγκαίρως προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο: πρακτική προστασία στην καθημερινότητά του.