SOS! Ακόμα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειάζεται επειγόντως την ιδιωτικοασφαλιστική στήριξη!

Σημαντική η παρουσία και ο κοινωνικός ρόλος των ασφαλιστών στην υγεία! 10.000.000+ κάτοικοι της Ελλάδας χρειάζονται τη βοήθειά τους!

Όμως οι ασφαλιστές έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους προκειμένου να καλύψουν έστω τις πρωτοβάθμιες ανάγκες υγείας των Ελλήνων! Εξάλλου οι προσπάθειες συστηματικής στρατολόγησης νέων ασφαλιστικών πρακτόρων τείνει να εκλείψει από την αγορά! Υπάρχει ένδεια νέων διαμεσολαβητών, που θα έφερναν και νέους πελάτες και θα κάλυπταν τις ανάγκες τους!

Πολλά λέγονται και γράφονται σχετικά με τις ασφαλίσεις υγείας!

Σχετικά με το πλήθος των ασφαλισμένων με ασφάλιση υγείας, τα είδη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που κατέχουν, τις αυξήσεις των ασφαλίστρων και άλλα ανάλογα. Επιπλέον πολλές μελέτες έχουν γίνει από εγχώριους (ΕΑΕΕ) και αλλοδαπούς φορείς (IFHP) (δείτε εδώ και εδώ ) σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

Σχεδόν τίποτα όμως δεν αναφέρεται στις ελλείψεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών! Το Nextdeal έχει επανειλημμένως αναφερθεί στα σχετικά ζητήματα.

Όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ασφαλισμένη την υγεία τους, έστω και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο!

Το πρόβλημα επιτείνεται από την χαμηλή συμμετοχή των κρατικών μηχανισμών στα προβλήματα υγείας και ιδιαιτέρως στην περίπτωση της κάλυψης των αναγκών της πρωτοβάθμιας υγείας, η οποία εκ των πραγμάτων είναι ίσως η σημαντικότερη όλων, επειδή μέσω αυτής μπορεί να προληφθούν σημαντικά μελλοντικά προβλήματα υγείας!

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάσταση της πρωτοβάθμιας υγείας στην Ελλάδα σήμερα είναι η ακόλουθη:

Με μόνον 4.000 γιατρούς, λιγότερους από 5.000 νοσηλευτές και 314 Κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα (με το πλήθος και την κατανομή τους ανά περιφέρεια, όπως παρουσιάζεται στο γράφημα), η κατάσταση για τους περισσότερους από 10.000.000 κατοίκους της Ελλάδας, δεν είναι και ό,τι καλύτερο!

Είναι πολύ σημαντική η παρουσία και ο κοινωνικός ρόλος των ασφαλιστών και η συμμετοχή τους στην προστασία ακόμα και της πρωτοβάθμιας υγείας των Ελλήνων!

Ταυτοχρόνως χρειάζεται αναπλήρωση και συμπλήρωση του δυναμικού πωλήσεων των ασφαλιστικών πρακτόρων! Στελέχωση και στρατολόγηση!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής vασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.