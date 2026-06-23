ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μπορεί ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής να ξεπεράσει το εισόδημα των 100.000€ το έτος ή πρέπει να αγοράζει λαχεία;

Λάουρα Σταυρίδου
Λάουρα Σταυρίδου
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Σε αυτό το άρθρο θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. Πόσες πιθανότητες έχει ένας νέος διαμεσολαβητής, περίπου 30 ετών να φτάσει ένα εισόδημα 100.000€ και πόσες πιθανότητες έχει να κερδίσει τα χρήματα αυτά, ας πούμε, σε ένα λαχείο. 

Αν υπολογίσουμε πως ένας πελάτης μπορεί να ασφαλίζει το αυτοκίνητο του με 250€ ασφάλιστρο, την υγεία του με 1.000€, την κατοικία του με 200€ και ίσως να έχει και ένα συνταξιοδοτικό των 1.500€, τότε ο μέσος «καλός» πελάτης μπορεί να αποδίδει συνολικά 1.500-2.500€ ετήσια ασφάλιστρα.

Αν ο μέσος πελάτης έχει επιχειρηματικές ασφαλίσεις, πιο μεγάλα συνταξιοδοτικά και κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τότε το μέσο ασφάλιστρο μπορεί να ανέβει στα 3.000-4.000€.

Σε αυτό το σημείο να πούμε πως αρκετοί διαμεσολαβητές λένε πως η μέση προμήθεια είναι 12%. Καλό είναι να επιστρέψουμε στα προσαρτήματα που δίνουν 20% καθώς και στις γενικές. 

Για να μην τα πολυλογούμε και να μη βάζουμε πολλά νούμερα, οι πιθανότητες με σταθερή εργασία και ρυθμό να αποκτήσει αυτό το εισόδημα στη δεκαετία, ξεπερνούν το 50%.

Στην 20ετία, οι πιθανότητες ξεπερνούν το 75%. 

Αυτό το λέω γιατί ακούω ορισμένους να λένε με υπερηφάνεια πως είναι στην αγορά 30 χρόνια, αλλά το θέμα του εισοδήματος δεν το αγγίζουν.

Θέλετε να μάθετε πόσες είναι οι πιθανότητες να κερδίσει αυτά τα χρήματα σε ένα ας πούμε τυχερό παιχνίδι; Είναι μικρότερη από 1%!

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως όποιος θέλει χρήματα, αρκεί να σχεδιάσει και μετά να δουλέψει με ρυθμό και σταθερά γι’ αυτά. 

Το Καλό εισόδημα για έναν διαμεσολαβητή είναι ένας στόχος απόλυτα εφικτός!

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